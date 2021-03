《解題背後的心理學》：直覺式思考 vs. 深思熟慮式思考

文:艾佛瑞德 S. 波薩曼提爾(Alfred S. Posamentier)、蓋瑞.柯斯(Gary Kose)、丹妮耶爾.索羅.維葛達默(Danielle Sauro Virgadamo)、凱瑟琳.基芙——柯柏曼(Kathleen Keefe-Cooperman)

直覺式思考與深思熟慮式思考

在傳統及現代哲學與心理學裡可找到這兩種不同想法之間的區別。諾貝爾得主丹尼爾.康納曼在其著作快思慢想中重新闡明了這種區別。這種區別有許多稱呼,比如:聯想式 vs. 規則式、系統一 vs. 系統二;直覺式 vs. 深思熟慮式,以及所謂的快思考 vs. 慢思考。

試想一種英文首字母為e的動物。幾乎每個人腦海中第一時間都跳進了「大象/ Elephant」這個單字。直覺式思考提供了立即的答案。不需任何努力,我們甚至沒意識到自己是怎麼想到這個答案的。又或者,試著把被下面這串打散的易位構詞英文字母initiutve 拼回正確的單字;「直覺/ intuitive」這單字神奇地浮現了,我們完全沒意識到答案是如何產生的。

現在,試著將下面這組更困難的易位構詞字母vaeertidebli 拼回來。若你能順利解出,想必你會意識到自己是如何找出正確答案的;你幾乎能看到自己移動這些字母(以拼出deliberate 這單字)的步驟。同樣地,在解一題困難的數學題時,你也會在過程中意識到自己的每一步驟。以因果推理來說, 直覺式思考通常牽涉到順向思考(字母e讓人想到那些首字母以此開始的動物,即大象)。

雖然深思熟慮式思考通常牽涉到倒向推理(當嘗試要解出vaeertidebli這個易位構詞時,我們可能得要從想到排除掉vae作為拼字首字母開始)。此外,我們透過快速直覺所找到的結論,並不總是與深思熟慮後的結果相等。通常我們以直覺得出的結論,與那些我們經過更緩慢費力的深思熟慮結論相衝突,前者甚至會被後者否決。直覺讓人得到快速的結論,深思熟慮卻讓我們遲疑。

當被問到是否知道日常生活中各種物件的運作方式時,我們就能看到這種差異。當人們被問到腳踏車、拉鍊或沖水馬桶等日常物件如何運作時,他們往往聲稱自己知道。然而,當被要求對腳踏車、拉鍊或沖水馬桶的運作原理提出詳細說明時, 他們的說明往往既膚淺又不太正確。這種差異被稱為解釋深度的錯覺。該錯覺被一種非常簡單的方式給記錄下來了。

在1到7分的量表上,你對拉鍊運作方式的理解可得幾分? 拉鍊如何運作?盡可能仔細描述操作拉鍊時的所有步驟。 現在,在同一份1 到7分的量表上,為你對拉鍊運作的相關知識進行評分。

如果你與大部分研究受試者一樣,你可能也會自信滿滿地宣稱自己很懂拉鍊。然而,若你不在拉鍊工廠工作,你在回答第二題時就會說不出個所以然。接著,被要求回應第三題、自評對拉鍊的瞭解程度時,你就會降低你的評分。受試者一律會因為降低自己的評分而感到羞愧。在嘗試解釋拉鍊如何運作後, 大多數人理解到自己幾乎什麼也不懂,便將評分降低1或2分。受試者承認,他們自以為對拉鍊運作的理解比實際上知道得多。

人們降低自己對相關知識的評分,本質上是在說:「我知道的比我以為的要少。」菁英大學或地方大學的大學生以及研究生被問及對於鑰匙、沖水馬桶、彈簧鎖、直升機、石英錶以及縫紉機等運作機制的瞭解時,也呈現出差不多的結果。這個強大的發現在被問及諸如稅務政策、外交關係、基因改造食品、氣候變遷,甚至他們自己的財務狀況時,也同樣會出現。

對此解釋深度幻覺的一個詮釋是,人們往往高估了他們對事物如何運作的理解程度,因為他們的第一個答案往往是基於直覺的理解。直覺式的因果推理讓人們產生了膚淺的評估。若要求人們詳細解釋事物如何運作,等於是強迫他們更仔細思考運作原理以及它們得以順利運轉的原因。在進行這個思考之後, 他們會重新評估自己的知識,並降低對自己的評分。這個解釋深度幻覺是直覺式心智的產物,是我們不費力且自動化思考的結果。但當我們開始仔細思考後,這種幻覺便會幻滅。

另一個看出直覺式思考以及深思熟慮思考之間區別的方式,是使用認知思考測驗。該測驗包含三個問題。第一個問題是:

球拍和球合計1.10美元。球拍比球貴一塊。那麼球多少錢?

大多數人立刻給出了10美分這個答案。然而,真正的問題在於你是否接受第一直覺所給的答案,還是你會做進一步的檢查?你只要進一步檢查,就會看到如果球要10美分,球拍比球貴1美元,那麼球拍就是1.10美元,兩者相加的花費是1.2美元。所以,答案不是10美分。少數人的確檢查了答案,理解到10美分是個錯誤答案,然後計算出正確答案(5美分)。這些人壓制了自己的直覺回應,在回答之前深思熟慮了一番。

另一個類似情況是,如果你要到一間全年所有商品都打9折的店家購物,該店家在特別假日時結帳價格會再打8折。大多數人都直覺地認為他們買的東西總共打了7折,然而事實是打9折之後再打8折,總共打了72折,因為已經打過9折的價格再打8折,因此折數比原價打8折還要少。

第二個問題則提供了直覺思考及深思熟慮思考之間的一個類似衝突:

一座湖泊裡有一片睡蓮葉。每一天葉片會變成兩倍大。如果葉片要花48天才能遮住整座湖面,那麼蓮葉遮蓋住半個湖面要花幾天?

對大多數人來說,腦中馬上會想到答案24。如果蓮葉尺寸每天大一倍,那麼若湖面在第24天被遮住一半,那麼整個湖會在第25天完全被遮住。但問題說的是湖面在第48天被遮滿, 所以24天不是正確答案。正確答案應該是整個湖面被遮滿的前一天——第47天。最後這題與前兩個問題類似:

如果要用5台機器花5分鐘製成5個部件,要用100台機器製成100個部件要花多少時間?

答案不是100分鐘,雖然大多數人認為如此。如果每台機器花5分鐘製作一個部件,那麼正確答案就會是5分鐘。每台機器花5分鐘製作一個部件,這樣你會有100個部件。

這三個問題的共同之處是腦中立刻會浮現的答案不是正確答案。要得到正確答案,必須先壓抑住直覺想到的答案,再多做一些計算。大多數人不會想要這麼麻煩。與其壓抑住直覺冒出的答案、更仔細地進行思考來找出正確答案,人們會脫口而出直覺想到的答案,也就是腦中浮現的第一個答案。在美國抽樣一大群人中,只有不到20% 的人三題都答對。數學家及工程師比詩人及畫家做得好;但沒有好多少。麻省理工學院有近40% 的學生三題都答對,而普林斯頓大學只有26% 學生三個問題都回答正確。

認知思考測驗將那些會在回答之前進行思考的人,以及那些馬上回答出腦中第一個想到答案的人區別出來。那些會先思考的人,更仰賴於深思熟慮的思考;至於那些比較不在乎思考的人則更仰賴於直覺。那些更偏向思考的人,在面對牽涉到推理的問題時往往更加小心、犯的錯更少,也比較不會像那些更偏向直覺的人一樣掉入陷阱中。他們較不衝動,在處理問題時會使用更趨避風險的解決方式,也願意等待更久來取得更大的獎勵。

其他研究發現,偏向思考的人渴望更多細節。當看到細節描述總量各有不同的各式商品廣告時,偏向思考的人會更偏好有更多細節的廣告商品。那些在認知思考測驗中得分較低的人則偏好細節較少的敘述。此外,與本處討論最相關的一點在於, 偏向思考的人(那些在測驗中得分較高的人)所顯示出的解釋深度錯覺,比那些較不偏向思考的人來得少。直覺給予我們一個簡化過的粗糙分析,創造出我們所知比正常量還要多的幻覺。但當我們深思熟慮後,我們就會開始欣賞事物的複雜,並體會學海無涯。

