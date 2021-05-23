套用「白人種族框架」理論，可說明一些在異國戀可觀察到的現象

說來也很好笑，我25歲那年出國後，發現自己比起居住在台灣的時候，反而容易受到更多異性的關注。有一些男性會主動示好，例如走在路上被搭訕之類的。有一次在某個場合認識某一位男性之後，第二次見面他就說喜歡我，提議交往。

你可能會想說，怎麼我出國後反而好像更容易得到異性的注意？這當然不是因為我出國後魅力就瞬間上升，而是確實就是有一些人比較喜歡亞洲女性，所以我也不會為此感到高興。經過幾年觀察下來，我發現身為一位亞洲女性在跟外國人互動的時候要特別「謹慎」。

幾年前剛到國外在某個場合上，有一名外國男性向和朋友主動談話，他先是請了我們喝酒，稍微聊了一陣子之後，他接著問我們：「你們喜歡白人嗎？」

「沒有特別耶！」我說。

「我覺得我是很看一個人的內在，能否與他聊得來，至於是什麼國籍或膚色，我倒是沒有特別的偏好。」我朋友回答。

後來很戲劇性的，那位外國人像是被羞辱似的帶著他的酒離開，留下一臉錯愕的我們。

這件事就算過了好幾年，我仍然在思考分析他的問題以及他轉為生氣的反應。到底為什麼他會這麼直接的問我們「喜歡白人嗎？」又為什麼當我們說沒有特別喜歡後，他就這樣氣憤地走掉？後來我猜想可能在一些白人的思維裡，他們認為一些其他族群的人應該是要喜歡他們的。

就像我曾經在網路上看過一些言論，有一些外國人在討論說，去台灣要怎麼樣可以交到當地的女友？我記得我看到有人留言回覆說「身為一個白人男性，你只要會說英文就自然而然有女性喜歡你了。」

我相信有一些白人男性在面對亞洲女性時，他們會認為亞洲女性應該是對他們有好感的。在種族主義的思維之下，他們也相信白人男性地位是比亞洲女性高一等的。

這類現象可以溯及殖民主義的歷史還有種族政策的發展，在這裡我想先參考學者費金（Joe R. Feagin）提出的「白人種族框架」理論。費金在專書「The White Racial Frame」中指出，白人種族框架是一種支配性的白人世界觀，這個框架由兩個次框架構成，其中分別為支持白人（pro-white subframe）和反對其他族群（anti-others subframe）。

他也提到，過去關於美國的歷史發展的陳述，白人會強調白人的優越，白人比起其他族群，才是「比較典型」的美國人，較有道德感、聰穎、勤勞且迷人，而這樣的思維也一直延續到今日，比方透過美國娛樂媒體產業的發展，這類思維也被灌輸到了其他國家。

值得注意的是，其他非白人的族群也很有可能被這類框架給套牢住，有意識或無意識的相信白人比起其他族群「比較迷人且有魅力的。」比方羅莎琳周（Rosalind S. Chou）和費金在「The Myth of the Model Minority」一書裡曾探討，有關亞洲人尋找白人作為伴侶的現象。

在他們的訪談研究裡，有亞洲女性受訪者表示自己在國高中時，曾經認為白人男性最為可愛。雖然她不知道這樣子的偏好是從哪產生，但這樣子的想法，也漸漸隨著對於自己的亞裔身分感到越來越自在而有所改變。另外書中也有提到，有一些亞裔美國女性其實一直掙扎於身分認同之中，並有強烈的渴望想要融入以白人為主導的場合。

有些亞裔女性也認為若與白人男性交往，他們可能就能獲得更多白人的認同並避免遭受歧視。另一位亞洲女性受訪者則是提到當許多人知道她與白人男性結婚，每個人都認為她很「幸運」。也有研究指出，一些受訪的亞洲女性認為，白人男性是權力的來源，這讓她們得以遠離社會邊緣。而以白人男性的角度，有一些人因為持有對於亞洲女性「溫順」、「帶有異國風情」的刻板印象，也會對亞洲女性感到著迷。

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我認為套用「白人種族框架」理論，可說明一些異國戀裡可以觀察到的一些現象。

首先可能是一些與白人男性交往的亞洲女性會感到自豪，自覺高人一等，甚至開始瞧不起其他亞洲人；有一些跟白人交往的亞洲女性，也會急著炫耀自己的異國戀情，而旁人對於白人男性與亞洲女性交往關係的評語，可能會是女方「高攀」男方。

若是亞洲男性與白人女性交往，也可能會聽到有人說「那個亞洲男性一定有什麼特別之處」之類的評語，十足不是一種將兩方放在對等位置上的評論。

在交往或婚姻關係當中，有一些白人男性對於亞洲女性的態度也可能會是「上對下」的視角，因此他們不會特別尊重自己的亞洲伴侶。然而我還是必須要強調，並不是每個人尋找異國伴侶都是帶有這一些種族思維，只是我覺得這類思維，很可能潛意識影響著我們面對其他國籍的人的態度與交往關係，因此還是要保持謹慎並有所反思。

其實在許多人羨慕或嚮往著異國戀婚姻的同時，我還是要很坦白說，異國戀並非許多人想像中的浪漫，我身邊也聽聞一些異國戀與婚姻破碎的案例。

我覺得很多人因為是一個人到異國生活留學或工作，難免可能都會想要找一位伴侶陪在身旁，稍微獲得一些歸屬感，而如果對象剛好又是當地國家的人，可能也多少會獲得一些安心感。

加上我相信很多人可能在面對伴侶的挑選時，一開始難免都會被對方與自己不同的膚色與面孔這樣的特別之處吸引，若兩方也不是說著同樣母語的人，在使用外語溝通的這種挑戰感之下，可能也會讓戀情稍微新鮮有趣，然而如果愛情一開始的發展，不是源於內在的重視及共同的人生目標，關係能維持多久呢？

參考資料

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航