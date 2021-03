【串流哈燒片】白色情人節五部私藏片單：從都市愛情到老派約會打包一次看

對我個人而言,每一部影視作品皆有兩個意義重大的日子,其一是世界首映的那一天,代表著它對這顆星球,開始產生局部、甚是廣泛的影響;其二,是我(開始)觀賞它的這一天,無論引起的漣漪是大或小,這部影劇注定對我的思考與價值觀,造成波動。

拜影音串流平台所賜,觀眾愈來愈握有後者這一天的決定權,而不論是天氣、節慶儀式、社交或獨處,乃至於當下的精神狀態,都成為我們選擇欲觀賞內容的豐富變因,進而揣想並試圖找到最舒適的觀影模式,最後舒展開網絡屏頁,彷彿一場個人私密的小型策展,光影均成記憶,被編織進腦海與平台的觀看紀錄裡。

3月14日「白色情人節」,一個源自於日本回禮文化的節日,或許就是上述影響觀影選擇的因素之一,無論本週日對你來說是一個承載情思的重要節慶,或只是又一個適合休養生息的星期天,都有絕對合理的藉口,窩在沙發和電視相伴!

本文沒有白色棉花糖或巧克力,但有個人私藏的五部影集、電影片單,從都市女子愛情生活小品、經典長壽情境喜劇入手,再潛進時空科幻與家族節慶鬧劇的變奏,最後來場老派約會之必要,各式口味,任君挑選。

【影集類】

《愛情,很有關係》(Love Life),第一季播畢,已續訂第二季

華納媒體(WarnerMedia)於2020年五月底開始,陸續推出一系列首波主打原創作品,為旗下串流平台HBO MAX開疆闢地,《愛情,很有關係》可以說是其中的浪漫類型主力,很幸運(或僥倖)地趕在北美對COVID-19(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)正視之前完成大部份拍攝工作,最終如期隨著平台上線與觀眾見面。

播出之前,許多劇迷預期會看到Prime Video《摩登情愛》的影子,但《愛情,很有關係》並非獨立單元劇,而是以安娜坎卓克(Anna Kendrick)飾演的女主角Darby貫穿全劇,輻射出這名千禧世代紐約女性的愛情生活,每一至兩集介紹一位與其情感緊密的人物,從青澀約會、與上司相戀、一夜情,甚至步入婚姻,讓觀眾透視女主角愛情旅程的每一步。

值得一提的是,本劇劇集結構縝密,集數之間刻意迴避明顯重疊的劇情鋪排,但又擁有共同的宇宙觀和連貫的時間軸,有效率地在十集內推動觀眾的好奇心,並維持注意力。

影集上半部聚焦在不同的戀愛對象,讓觀者從易於入口的蜜糖模式入門,下半部進而回溯人格養成的重要他人,拉出摯友與家人的篇幅,帶點苦澀之味地解構感情觀的另一種成因,當然,最終仍須供應浪漫愛情劇始終被期待的回甘階段,韻味方完整。目前HBO MAX已確認續訂第二季,雖然主角不再相同,但安娜坎卓克會以客串形式現身,故事發生地一樣設定於紐約。

近年來影星演而優則製的案例極多,《愛情,很有關係》第一季由安娜坎卓克領銜主演並擔任執行製作人,就是其一。HBO MAX另一部原創影集《謎飛空姐》也循此例,以《生活大爆炸》(或譯:宅男行不行)聞名的凱莉庫柯(Kaley Cuoco)從更前端就涉入。

本劇由她創立的製片公司「Yes, Norman Productions」開發、製作,本人擔任主演兼執行製片,一舉提名本屆金球獎最佳音樂/喜劇類影集、最佳音樂/喜劇類影集女主角兩項大獎,也是不俗的合作成果。

可觀賞平台:CATCHPLAY+、HBO GO

Photo Credit: 《愛情,很有關係》

《追愛總動員》(How I Met Your Mother),共九季

“Kids, this is a story about how I fall in love with the series…”

每當鮑勃薩格(Bob Saget)的旁白聲娓娓道來,那些年所有《追愛總動員》的經典回憶殺轉瞬重現,彷彿能看見主角一行人聚首麥克拉倫酒吧,談笑各自人生。

《追愛總動員》是2005年9月於CBS電視網首播的美國情境喜劇,整體劇集軸線藉由生性浪漫的主角泰德和子女「講古」,拉扯出自己如何經歷一段又一段不適合的戀情,最終遇到真命天女——也就是老媽——的酸甜歷程。

而長達九季、共208集的故事血肉,則是由泰德、馬歇、莉莉、羅繽與巴尼五位好友的人生瑣事組成,之所以稱之為「瑣事」,是因為編劇團隊總有把朋友之間的小玩笑昇華到極致張力的本事,舉例來說,有一集甚至全部在講「虛構」的床邊故事!

《追愛總動員》的問世正好接軌在NBC的《六人行》完結篇隔年,兩者與其他經典情境喜劇一樣,皆是動輒約十季的長青代表,緊密叩應時代氛圍,產生觀眾與主角們之間的獨特羈絆,陪伴陰晴起伏的生命年歲,不難想像,比起其他國家,對於北美劇迷是更為切身的世代記憶。

個人以為,也正是因為《追愛總動員》整整較《六人行》晚了十一年誕生,因而成功「改良」了後者過多回憶片段與角色成長較缺乏連續性的問題,在說故事的手法上也更有創新的餘裕。

以本劇最為人讚譽的敘事層面來說,觀眾很罕見地能在同一部情境喜劇內,看見順序、倒敘、插敘,甚至「錯亂敘」(肇因於回憶總有錯誤)的多種鋪排手段,主創團隊勇敢翻玩各式創意,許多設定與內部笑梗也能貫穿多季,不致自相矛盾,膽大心細的發想與執行功力,著實令人佩服。

在《追愛總動員》的景框之外,喬許雷諾(Josh Radnor)曾自編自導自演《愛情必修學》,與伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)上演師生戀並入選日舞影展;傑森席格(Jason Segel)參演過許多喜劇電影,亦於《寂寞公路》扮演美國著名作家大衛福斯特華萊士(David Foster Wallace),獲得佳評。

蔻碧史莫德(Cobie Smulders)憑漫威電影宇宙的神盾副局長「希爾探員」Maria Hill一角,在大銀幕屢次露臉,2019年主演ABC影集《武法女神探》,已獲得續訂;尼爾派屈克哈里斯(Neil Patrick Harris)唱作俱佳,擔任過奧斯卡、東尼獎和艾美獎等大型典禮主持人,以劇中花花公子「巴尼」一角爆紅的他,其實是好萊塢深具影響力的LGBT代表人物;至於艾莉森漢妮根(Alyson Hannigan)從YA系列《魔法奇兵》、《美國派》起家,近年作品則以電視電影與影集客串為主。

《追愛總動員》大結局至今已然七載,此劇依然是五位主演的生涯代表作,而對「追愛世代」來說,泰德一行人永遠是紐約市景裡最具活力的存在,我們螢幕上的永恆摯友。

可觀賞平台:Netflix

Photo Credit: 《追愛總動員》

【電影類】

《棕櫚泉不思議》(Palm Springs)

飾演《追愛總動員》「老媽」一角的克莉絲汀米利歐提(Cristin Milioti),在該影集中的露臉集數不多,但卻是將全劇穿針引線的精神指標。2020年初,她和美劇《荒唐分局》安迪山伯格(Andy Samberg)聯手主演的《棕櫚泉不思議》,正式打破日舞影展的版權成交紀錄,比2016年《一個國家的誕生》的交易價碼1750萬美金,硬是幽默的多了69分美元。

隨之有報導進一步指出,若要加上保證金和平台手續成本等支出,真實成交價其實逼近2200萬美金,不過無論如何,到了2021年初的日舞影展,此項紀錄已被Apple祭出的2500萬美金打破,標的物是改編自暖心之作《貝禮一家》的《CODA》全球獨家發行權。

說回《棕櫚泉不思議》,故事描述浪子奈爾斯在一場婚禮上邂逅了不想當伴娘的莎拉,即將展開浪漫戀情的兩人,卻一起陷入時空輪迴,只要閉眼再醒來,就會一再回到過去的某一刻,無限重複。他們從逃避循環到認清現實,甚至放手一搏,恣意享受與外界隔絕的小天地,直到有一方不再安於現狀為止。

身兼本片製作人的安迪山伯格將《棕櫚泉不思議》喻為喜劇版的「疫情隔離日常」,不僅故事題材與疫情生活狀態對應,版權買方也呈現出近期國際發行趨勢,走院線和影音平台並行的模式。以本片為例,線下端由曾操盤《寄生上流》的獨立片商Neon在北美少數影院上映,線上端則在迪士尼旗下的成人取向串流平台Hulu同步上架,於疫情肆虐之下,盡可能打進不同通路的觀眾群。

影視作品中從來不乏翻玩時空元素的科幻題材,無限輪迴者有經典傳誦的《今天暫時停止》、結合校園恐怖類型的《忌日快樂》,甚是加入軍事驚悚的《啟動原始碼》;時空穿梭更是浪漫片型的情感催化劑,《真愛每一天》與《時空旅人之妻》皆是;至於時空快轉則為取之不盡的笑料來源,從亞當山德勒的《命運好好玩》,到今年於台灣上映的《結婚計念日》,案例俯拾皆是。

奇幻與浪漫的混血品,因為基數龐大,顯得平庸者多,能定義時代者少,但從層出不窮的出品數量來看,不難發現觀眾對此類型的愛好極深,需求仍在。

《棕櫚泉不思議》成功抓準既有公式的典型骨幹,不忘經營巧思與幽默,確實打理出新穎的觀影體驗。最為精闢的,是在愛情喜劇的庇護之下,鎖定厭世時代的群體氛圍,為主流與小眾搭起橋樑,經由兩位情境喜劇高手默契演繹,端出討喜細緻之作。

可觀賞平台:myVideo、friDay影音、Hami Video、iTunes、Google Play

Photo Credit: 《棕櫚泉不思議》

《求婚好意外》(Happiest Season)

將去年主攻聖誕檔期的電影亂入白色情人節片單,乍看違和,但其實本質相通:利用佳節,勇敢說愛。在台灣由索尼發行、在北美於Hulu首映的《求婚好意外》,是不折不扣的典型節慶喜劇,懷有秘密的子女回到暗潮洶湧的原生家庭,用心築起的防護罩逐漸失守,全員陷入一發不可收拾的災難。

本片由「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)與《厭世媽咪日記》麥坎西黛維斯(Mackenzie Davis)搭擋主演,描述原本打算趁聖誕假期向女友哈珀求婚的艾比,因哈珀還沒跟保守的家人出櫃,只能以室友身份聯袂出席家庭活動,牽扯出許多心情糾葛。

編導可莉杜瓦(Clea DuVall)本身是演員出身,參演作品橫跨小螢幕和大銀幕,包括《美國恐怖故事》、《副人之仁》與《亞果出任務》等,她首度編導的劇情長片《婚姻有點難》,就聚焦於親密關係中的隱性問題,帶出溝通的必要性,可看出其關注的題材領域。

可莉杜瓦本身熱愛聖誕節電影,這次編導《求婚好意外》始於想將同志身份觀點帶入此類片型的初衷,讓幾乎從未反映過LGBT族群心聲的商業應景電影,多了一種可能。導演並不認為本片具有重大開創性,亦不希望故事被「獵奇」的眼光看待,純粹想折射出自身的過節經驗。

《求婚好意外》上映後受到觀眾普遍好評,片中人物的焦慮處境,成功獲得共感。惟最終和解的轉折處理仍偏倉促,急欲直搗結果,卻忽略許多根本的人物設定,以及整個家族長久累積的陳年窠臼,於我個人而言確實缺乏十足的說服力,略為可惜,但若是在佳節想輕鬆一下的影迷,也不失為一個甜蜜入口的作品。

可觀賞平台:myVideo、friDay影音、Hami Video、Google Play、愛奇藝國際站

Photo Credit: 《求婚好意外》

《美好拾光公司》(La Belle Epoque)

舊和新、經典與流行、傳統與科技,是雙軌併置的考古題,不論在八股的作文、演講比賽,還是人們茶餘飯後的家常閒辯,都屢屢出現。

法國電影《美好拾光公司》以嶄新的刀法切入老題,一舉拿下2020年凱薩獎最佳原創劇本、藝術指導和女配角獎,是尼可拉斯貝多(Nicolas Bedos)演而優則導的第二部劇情長片,與前作《從前的我們》一樣,均在浪漫喜劇中揉合優雅不造作的文藝底蘊,色味獨具。

電影從一段虛構的劇中劇開始,先幽默抨擊種族歧視、再幽默男主角不懂此種幽默,家庭餐桌兩端,丹尼爾奧圖(Daniel Auteuil)和芬妮亞當(Fanny Ardant)這對老夫老妻之間的距離,從台詞到空間都被大大拉開,不出幾分鐘,感情與價值觀的隔閡大顯端倪,可見編劇功力深厚。

劇情講述曾經的暢銷作家維多漸漸失去靈感,結縭超過四十載的婚姻也觸礁。對生活喪失熱忱的維多,在兒子與朋友的幫助下,接受了「美好拾光公司」提供的客製化神秘服務,讓專業搭建的擬真場景和演員群幫襯,帶他回到數十年前在酒吧遇見妻子的那一天,重溫天雷勾動地火的往日戀情。

本片沒有超現實的魔法,也不具穿越時空的科幻設定,而是以最人工的方式創造體驗,「美好年代」是商品,也是需求來源。科技與人性的雙軌辯證始終並非要導引至非黑即白的結論,而是互相交融、互為因果,如今影視圈實體院線與串流平台的複雜情結,不也是一大難解的申論題?《美好拾光公司》無法、也無意提供「正解」,它所做的,僅是引發觀眾的理性與感性,保持每一次思辨的彈性。

可觀賞平台:CATCHPLAY+、myVideo、Hami Video、iTunes

Photo Credit: 《美好拾光公司》

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航