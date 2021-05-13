被賄選污名所掩的曹錕，當選後卻實施了優秀的《雙十憲法》

文：江仲淵

很多人對曹錕的第一印象是陰險狡詐，畢竟在歷史教科書中，他的第一次出場（也是唯一一次出場），就是他幹了賄選的醜聞，惹得南方的孫中山爆氣，展開一連串文攻武嚇。不過，書上沒有講到的是，曹錕為什麼那麼想追求政治地位，以及他在執政之後做了什麼樣的事情。

曹錕在民國軍閥史中是相對邊緣的人物，畢竟他不如張作霖、張宗昌等人具有「趣味性」，也不像段祺瑞、吳佩孚等人深具人格魅力，但假如我們願意瞭解他，可以發現到他是個很有深度的人物，他雖然被賄選的污名所掩，其行為卻是最合乎法律約束的。

第一次直奉戰爭後，曹錕已是中原地區的老大，他說第二沒人敢說第一，他可以像段祺瑞之前那樣，挾個總理的位置，掌控著中華民國，掌控著大總統，做個把持朝政的隱面人，但正如史學家劉仲敬所言「憨厚的曹錕不願做名不正言不順的僭主，他堅持追求合法的名分。」

曹錕回顧了自民國成立以來12年的政治歷史，從袁世凱擔任大總統以來，乃至直奉戰爭開打，朝野上下沒有一年是安靜的，二次革命、袁世凱稱帝、府院之爭、張勳復辟⋯⋯哪一場事件不是生靈塗炭，哪一場戰爭不是停滯發展？就曹錕自己所構想，這些政治事件雖然各有因果，但其爆發原因都得歸根到中國法律的草率與不足。

也是吧，民國雖然是共和之國，法律卻是無人重視的花瓶，先前孫中山所推出的《臨時約法》、以及袁世凱公布的《中華民國約法》，內容都太過於空泛而且缺乏拘束力，比如《臨時約法》雖然規定人民享有言論自由，但在實踐中根本無法執行，他們沒有界定法律的邊界在哪裡，保障的基底在哪裡。

曹錕認為，想要讓自清末民初以來長達十餘年的頻繁政治交替停息，讓中國有一個大一統而穩固的民主政治體系，就得終止民初僭主盛行的風氣，他想要引入西方的憲法制度，以憲法明白列舉地方事權的範圍，將一切秩序重新分配好，中國才得以從連年混戰中脫離出來。

就當時的《中華民國臨時約法》所述，中華民國之憲法是由國會制定，而合法的總統必須是由國會選舉產生。曹錕於是把苗頭對準國會議員，開始百般巴結他們。

Photo Credit: user:smartneddy @ CC BY-SA 2.0 北洋政府眾議院舊址

曹錕賄選了嗎？其實不然，但他繞了個彎，做了一個與賄選效果相當的事情。上一屆的國會由於政治動盪，發薪頻率很不固定「三個月只能發一個月，而一個月又只是發七成」國會議員欠薪數量巨大，因此國會議員索薪風潮頻頻迭起，曹錕藉著這個機會將議員原本該拿到的東西「還給他們」，也藉此得到許多議員的好感。

1923年10月5日舉行總統大選，總共有590名議員參與了投票，其中480名投給了曹錕，毫無懸念成為中國最早的民主選舉總統。

可以說曹錕是在討好議員，但稱不上是賄選，款項是經財政總長及內閣等的同意，再轉交給國會，是完完全全合法，走的也是行政程序。除此之外他在選舉程序上嚴格遵守《中華民國臨時約法》的規定，對法定人數等都要求細緻；另一方面他也沒有採取任何暴力，有的人拿了錢不投票，他也不曾採取報復手段。

曹錕的這個職務說來還是不太正當，沒等他就任，南方的國民黨就開始通電各種臭罵，曹錕本人倒是沒多在乎，大選過後的五天，正是中華民國12年國慶，曹錕在老家保定接到了新總統的當選證書，在夾道歡迎的人群下踏上列車駛向北京，正式執政。

從曹錕成為總統後表現可以看出，同樣是軍閥，曹錕和其他北洋體系的軍閥截然不同，曹錕雖然是軍人出生，卻不崇尚威權統治，憲法與國會在民初時期很受當權者討厭，袁世凱、黎元洪、馮國璋、徐世昌都不喜歡受憲法約束，所以，正式憲法一直沒有出台，但到了曹錕這兒，在就職當天就正式宣布頒行《中華民國憲法》（雙十憲法）。

要知道，在這混亂的年代，有一位當權者願意接受民初的憲政體制，無疑是難能可貴的，曹錕當了兩年總統後就被推翻，自己也落得一番窘境，雙十憲法也被收回，而中華民國下次憲法的真正實行，已經是1987年了。

在政體運作方面，《雙十憲法》實質終結了長達10數年的府院之爭。依照1912年《臨時約法》的規定，總統作為國家元首，雖然享有一定的政治權力，但並非實際的行政首長，國會才是整個政府的行政中樞，而國務總理則是其中的領袖。不過，《臨時約法》的起草不太精細，總統和國務總理的權力沒有劃分好，時常讓兩方爆發衝突（段祺瑞和黎元洪就是個經典例子）。

Photo Credit: 《時代雜誌》 @ public domain 1923年《時代雜誌》刊登的曹錕照片

曹錕他在登上總統寶座以後，並沒有執著於大權獨攬，他延續總統需要國會選舉產生的法規，並額外賦予總理相當大的行政實權，將府院公務分配詳細擬定，每個位置該做什麼事情都一清二楚，基本上能夠做到權力平衡。如果這部憲法得以實施，就再也不會發生個人獨裁。

除此之外，曹錕也做了一件大事，那就是將新聞自由劃入《憲法》，國會和總統都無權干涉新聞報導。當時反對曹錕上台的《北京報》曾大肆諷刺曹錕：「有錢能使鬼推磨，矧在見金」、「票價名為五千元，然實為起碼數，有八千者，有一萬者」、「以為犒賞，此賄選之大概情形也」。對此曹錕也不多加干涉，揮揮衣袖，就讓他們說去吧，我做好我的事情就好了。

我們現在的《憲法》，相當程度上借鑒了曹錕的《雙十憲法》，就其總綱來說，幾乎一模一樣：

第一條：中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。 （雙十憲法：中華民國永遠為統一民主國） 第二條：中華民國主權屬於國民全體 （雙十憲法：完全相同） 第三條：中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。 （雙十憲法：中華民國國土依其固有之疆域。國土及其區劃以法律不得變更之。） 第四條：具有中華民國國籍者為中華民國國民。 （雙十憲法：凡依法律所定屬中華民國國籍者為中華民國人民。） 第五條：中華民國各民族一律平等。 （雙十憲法：中華民國人民於法律上無種族階級宗教之別，均為平等。） 第六條中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日。 （雙十憲法：無國旗格式之規定）

《雙十憲法》相比目前的《憲法》，思想更不受到限縮，且更加地著重在以法為重之上，以我們現在的眼光來看，國民大會早已經廢止，三民主義日漸為人遺忘，就連國旗也陷入非議，目前的《憲法》充斥著各種爭議，但假如以曹錕的憲法觀看，我們會驚奇的發現，這些規則竟還適用於今日，這是其構思的巧妙之處，沒有多加限制，只是打下最基本的要點，這也就是國家建立憲法的靈魂初衷所在。

「曹錕憲法」的最大特點是首次出現了眾多保護國民權利的規定，為中國人權意識起到了抬頭作用，比如「非依法律不受逮捕監禁審問或處罰」、「人民之住居，非依法律不受侵入或搜索」、人民有居住自由、結社自由、信仰自由、言論著作及刊行之自由、選舉權、被選舉權以及請願及陳訴之權等，皆是在此憲法定下。

曹錕是民初政壇中少數尊重民主的政治家，只可惜路走得太急了，《雙十憲法》不失為一部優秀憲法，只可惜在賄選汙名之下，其歷史定位多多少少顯得黯淡。

本文經歷史說書人授權轉載，原文發表於此

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