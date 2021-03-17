全球生活型態轉變，「一人經濟」將是未來新藍海指標嗎？

你是害怕孤獨的人嗎？在什麼情況下你會是「一個人」呢？從COVID－19疫情爆發至今，許多人的生活型態面臨轉變，獨自生活的情況也大幅發生了，可能是因出入境必須在防疫旅館獨自隔離，或是WFH只能在家面對電腦工作。但你可能不知道的是，許許多多原因造成的「一個人」，在近年衍生出龐大的商機，一人經濟將是未來新藍海的指標嗎？

一人經濟＝個人戶的家庭型態與經濟消費活動

隨著現代人經濟情況及價值觀轉變，傳統家庭觀念和集體生活習慣也隨之變化，經濟學家麥卡錫（F.T. McCarthy）於2001年在《經濟學人》首次提出「單身女性經濟」概念，因為有優渥收入的單身女性，通常消費力較高，但在日本作家岩下久美子的作品中，「一人經濟」不只是單身族群，已婚者也該確立自己的個體獨立性，無論是單身男女還是類單身族群皆被包括在內。

「一個人」生活正流行？

根據加拿大移民顧問公司Immigroup的資料，全球獨居戶數排名前十的國家如下：

Photo Credit: 英語島

10：Brazil

9：Kenya

8：South Africa

7：Russia

6：Canada

5：The United States of America

4：Italy

3：Japan

2：The United Kingdom

1：Sweden

從排名中可觀察出，獨居數高的多是已發展國，在《獨居時代：一個人住，因為我可以》一書中便提到，在社會福利發展較佳的北歐四國瑞典、挪威、芬蘭、丹麥，有40%至45%的家庭為獨居，美國也約有七分之一的人獨自生活，多集中於都市。

英國BBC報導指出，根據英國倫敦市調機構Euromonitor International於2019釋出的資料，在2000年至2030年間，全球的一人家庭數將會增長128%。

鄰近的日韓早已吹起獨居風

南韓：在2016年時，已有超過500萬個一人住戶，並衍生「honjok」一詞，用來形容嚮往獨處和獨立的單身族

日本：近年流行「ohitorisama」的生活模式，自己吃飯、自己唱歌、自己喝酒，不再在意其他人的想法，約有30%的家庭為獨居家庭。

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在台灣，每三戶人家就有一戶獨居迷你家庭

根據內政部戶政司資料顯示，2007年全台751萬家戶中，一人戶比例為26.9%，此後獨居戶比例持續增加，2018年時，全台873萬戶中，一人戶比例已來到32.9%。

一個人住的原因

房價太高，只能擁有自己的小窩

不婚、不生或離婚的單身貴族

追求自由及隱私，不需與他人協調

許多長者喜歡獨居，勝過與子女同住

享受獨立的自在感

一個人不等於孤獨

在過往的觀念中，社會風氣十分看中「家庭」＆「群居」，最明顯的例子就是在學校裡，如果有人一個人吃飯、玩耍，可能就會被其他人視為異類，但這種情況在近年逐漸反轉，我們在編輯部做了迷你問卷調查，問題為「你什麼時候會一個人？」，以下抽出幾個回答。

美術設計Ｊ：「通常是大家都沒有空的時候，我才會一個人。」

企劃編輯Ｊ：「我想做什麼就會去做，不會在乎是不是一個人，唱歌也可以自己去。」

企劃編輯Ｅ：「很常自己一個人去看電影，因為懶得喬時間、揪朋友。」

現代人有各種原因變成「一個人」，但這樣的情況不再是奇怪或格格不入，反而使人心情自在，甚至是經濟獨立的象徵，在這樣的風氣之下，「一個人」可以做的事越來越多，進而造就新的經濟型態。

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solo（adj.）獨自的＝alone

lonely（adj.）孤單的

household（n.）家戶

increase（v.）增加<——>decrease（v.）減少

account for佔⋯⋯比例

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航