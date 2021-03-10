《風之帝國》：在努山塔里亞地區的「彩色女王們」，和維繫島群、口岸與海岸的馬來語

文：菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）

編按：本文摘錄自第十五章<馬來國家馬六甲的長久遺緒>，講述馬六甲王朝在十五世紀興盛不到一百年，被葡萄牙人在1509佔領後，導致一波馬來商人將伊斯蘭傳播到周邊區域，使得馬來人在「努山塔里亞」（Nusantaria）口岸的影響力、馬來語作為通用語的地位，皆因此受到鞏固。

在伊斯蘭化的區域，極高的離婚率就是女性地位相對平等的表現。而女性地位的平等，可能是因為經濟與親族體系，以及女性在勞動力中扮演的角色，都讓女性得以自主—至少比西方或中國女性自主。事實上，離婚通常是合意為之，而非以男性為推手。女性從事貿易的程度也與中國、印度的情況形成鮮明對比。葡萄牙水手兼作家杜亞特．巴波薩（Duarte Barbosa）曾提到，努山塔里亞地區的戎克船上會有女性的蹤影，可能是妻子、伴侶、旅人或商人。《馬六甲海事法典》也有談到她們在船上的待遇。

女性也無須退出眾人視線外。儘管《馬來紀年》僅有記載一位女大君—廖內群島中民丹島的統治者，但北大年卻有一連串名聲遠播的女王。1612年前後，一名英格蘭人來到當地，他對女蘇丹的描述是「身形修長甚有威儀［……］我在整個東印度還沒見過像她這樣的人」。他提到，這位女蘇丹以六十之年，還會到野外獵野豬，擁有一個舞藝精湛的舞團，並贊助藝術。 這裡說的蘇丹夫人是「綠女王」（Ratu Hijau），她是馬六甲蘇丹之女，在1584年謀殺丈夫後掌權。大位接連傳給她的姊妹「藍女王」（Ratu Biru）、「紫女王」（Ratu Ungu）與「黃女王」（Ratu Kuning）。北大年在16世紀末與17世紀初的黃金時期，就是發生在女性統治時—該國成功掙脫暹羅的控制，本身更是掌握了登嘉樓與吉蘭丹。

在1641年至1699年間，虔誠的穆斯林國家亞齊同樣一連由四名女蘇丹統治。過去的人一度以為她們是沒有實權的傀儡，真正的權力則掌握在地方酋長（orang kaya）手上。然而，近年來的研究指出她們確實是統治者，靠的是智慧與公正，而非蠻力。 縱使面對荷蘭力量興起所帶來的挑戰，她們仍然能帶來一段長期的和平與繁榮。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於是印尼亞齊首府班達亞齊的拜圖拉赫曼大清真寺

北大年的馬來認同遠早於改信伊斯蘭。當地向來跟室利佛逝保持密切關係，因此等到馬六甲繼承了大部分的室利佛逝文化，並成為東方伊斯蘭世界的焦點時，北大年也跟馬六甲建立了緊密的聯繫。北大年人很有歷史意識，《北大年史話》即為其化身，內容泰半能回溯到16世紀。這部著作是北大年蘇丹國的故事，半是史實，半是傳說。北大年可能一度是馬來半島上最重要的口岸，其位於東岸的位置很適合跟中國做生意，跟日本交流，跨地峽與印度做買賣，經海路與孟加拉貿易。北大年國君在1592年遣使至日本，並於1599年接待日本來使。阿瑜陀耶把北大年看成貿易競爭對手，並且在「黃女王」死後進攻北大年，造成混亂，導致貿易衰頹。

阿瑜陀耶的王權觀念也與馬來人大相逕庭。許多統治者都偏好比較專制的王權，但《馬來紀年》傳達的治國之道卻與此衝突。書中說：

無論統治者多有智慧，見解多麼深刻，若不與下位者商討，就無法帶來繁榮，無法實現正義。統治者如火，大臣如薪柴，火若要生焰，便少不了薪柴。

無獨有偶，「子民如根，統治者如樹。無根則無樹」。 服從國君自然必須，但正如漢都亞在出使阿瑜陀耶時所說，馬來人不用像暹羅人那樣對國君低聲下氣。蘇丹有許多孩子，有的是婚生子，有的是私生子，而且對象不見得都是穆斯林。這些孩子能幫助他鞏固各種政治利益。

Photo Credit：聯經出版 南北貿易範圍

馬六甲的典範與室利佛逝的貿易世界相結合，這意味著馬來語作為通用語，通行於該區域的島嶼、口岸與海岸的角色進一步得到鞏固。葡萄牙人、荷蘭人等來訪的商人旋即意識到這一點。第一個編纂馬來—英語字典（1701年出版）的湯瑪斯．鮑瑞（Thomas Bowrey），就是其中之一。由於鮑瑞不諳經典馬來語，這本字典使用的是商用馬來語。鮑瑞道：「在這些海域做生意，［那是］絕對少不了馬來語。」 其他商人提到，在民答那峨和整個東半部的島嶼，都可以找到馬來語流利的人。英格蘭人後來改進鮑瑞的馬來語拉丁化拼寫，荷蘭人也編纂出荷語—馬來語字典。結果，拉丁化拼寫的馬來語—羅米文（romi）—居然在教育尚未普及的情況下，逐漸傳遍整個東南亞島群。爪夷文（Jawi）作為馬來文學創作主流語言的情況，也只延續到20世紀初。

相較於爪哇語，以馬來語為母語的人其實人數少得多。但印尼仍然採用平民馬來語（而非宮廷馬來語）為現代印尼國語，作為凝聚整個島群，甚至再度凝聚大努山塔里亞的因子。眾多道路帶著人們回到室利佛逝，回到末羅瑜的蘇門答臘故土。甚至自豪於其文學、藝術傳統的爪哇人，也承認馬來語是一條維繫整個島群，甚至讓眾人有別於暹羅、中國、泰米爾等鄰國的絲線。但諷刺的是，伊斯蘭信仰與馬來語在大半個努山塔里亞所扮演的角色，卻是被一股史無前例的力量，由外部帶來的震撼所推動的。這股力量不像鄭和，不是以大艦隊的形式出現，也不像佛教與伊斯蘭是透過商人的言談而來。一開始只略顯端倪，最終卻席捲整個地區，甚至為努山塔里亞極東、極北的島嶼創造出了新世界。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《風之帝國：全球貿易的關鍵地帶，海洋亞洲的盛世繁華》，聯經出版。

作者：菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）

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內容簡介：

★ 2019馬來西亞檳城圖書大獎得主

一部波瀾壯闊的世界歷史，從海洋視角重寫亞洲群島的過往

獻給所有屬於海洋的子民，共同尋回我們所遺忘的歷史圖景

努山塔里亞（Nusantaria）是世界上最遼闊、最重要的群島和海上貿易中心，

這個地區形塑了全球貿易，無與倫比的造船工藝與航海技術跨越海洋，

將四散的文化、思想與知識銜接起來，對於人類主宰地球資源居功厥偉，

卻因史料缺乏等因素，成為最不為人所理解、遭人遺忘的地區之一。

從冰河時代到今日，

完整呈現世界十字路口上人民和土地的故事，

恢復海洋亞洲在世界史上應有的榮光與地位。

努山塔里亞（Nusantaria）──亦即一般所謂的「海洋東南亞」（Maritime Southeast Asia）──既是世界上最大的島群，也是數世紀以來的文化與貿易輻輳。這個地區形塑了全球貿易，無與倫比的造船工藝與航海技術跨越海洋，將四散的文化、思想與知識銜接起來，對於人類歷史的發展厥功甚偉，卻因史料缺乏等因素，成為最不為人所理解、遭人遺忘的地區之一……

在《風之帝國》中，菲利浦．鮑靈為世界上最遼闊、最重要的島嶼及鄰近濱海地區，建構出一部完整的歷史。他所講述的故事，主角正是生活在這個關鍵海洋與文化十字路口的人與土地，從上一次冰河期的催生，一路談到今日，帶我們穿梭這地方的興衰起落，見證海洋亞洲的盛世繁華。

作者簡介：

菲利浦．鮑靈 Philip Bowring

記者兼作家，自1973年起便活躍於亞洲。曾任《遠東經濟評論》（Far Eastern Economic Review）總編輯，也是《金融時報》（Financial Times）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）特派員，《國際先驅論壇報》（International Herald Tribune）專欄作家，並為《衛報》（Guardian）與《南華早報》供稿。畢業於劍橋大學歷史系，研究亞洲海洋歷史與經濟。

Photo Credit：聯經出版社

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元