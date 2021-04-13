【大人學】個性不同的合夥人要如何討論公司決策？以我們自己為例

文：張國洋

這次我要來回答一個提問。有位學員在課後社團問了這麼一個問題：「Joe跟Bryan平時如何討論和決定公司的議題或長期方向？有什麼系統化的方來或形式去進行這個辯論過程嗎？」

我得說，這還真的是很多人經營事業時會碰到的問題。畢竟世界上沒有兩個人的想法是一模一樣的，大部分新創或合夥事業（甚至婚姻也是）最容易碰到的麻煩，就是隨著時間拉長，夥伴之間因為認知差異，開始發生各種吵架跟意見相左的狀況，最後不得已走入紛爭甚至拆夥的結果。

很多人可能會以為，我跟Bryan的想法大概都蠻一致的。但其實，我們除了幾個核心價值觀類似之外，對大部分事情的看法都是南轅北轍的，行事風格跟個性也不太一樣。

我們在經營上意見相左的事情太多了，甚至有些同事還看過我們討論到起爭執。但爭執歸爭執，最終我們還是必須做出決策嘛！所以這十幾年下來，我們倒也發展出一個處理爭執的機制。

大概有以下幾個原則。

1. 不吵無法量化的事情

「無法量化的事情」是什麼意思呢？比方說，要推出一個新服務時，爭執常會發生在A覺得這服務客戶不會喜歡，B則堅持客戶會喜歡；想加上一個廣告頁面，A覺得客戶會嫌這樣畫面不好看，B則覺得客戶應該會很喜歡才是。

這種主觀的臆測，其實根本沒甚麼好吵的。無論你是好聲好氣的討論，或是大聲的咆嘯，都不會改變另一方的觀點，所以這是最不值得吵的一種狀況。

也因此如果雙方對一件事的意見不一樣，我們會先分別講講各自的主觀看法。因為有時候，A提出的想法，B可能確實沒想過。搞不好這麼討論下來，就能達成一些共識。

那如果這樣並沒達成共識怎麼辦？繼續吵下去只會變成意氣之爭，是沒什麼意義，所以我跟Bryan彼此都認同一個原則，就是當我們無法判斷狀況、做出雙方都滿意的決定時，就必須以市場的回饋為唯一依據。

因為我們看法有歧見，並不表示誰對誰錯，甚至有可能雙方的看法都是對的；當然也更多時候是兩個面向只有一個是最符合市場需求的，那要找到市場到底怎麼看，就必須蒐集數據與資料，來決定我們該朝哪一邊靠攏。

所以，這就進入第二個原則。

2. 透過實驗取得客觀資訊

當兩方對一件事各有想法、難有結論，那唯一能做的，就是設計一些小實驗來取得市場資訊，並以這些客觀資料作為決策依據。如果難以決定網站配置，那可以做個簡單的A/B Test；如果難以決定是否要提供新服務，那就以低成本的方式測試看看。

做了測試之後，就能獲得一些數據，甚至就會有手感。很多事情會難以判斷，經常是缺乏「真正做了」的實質感，所以實驗一下可能也就有結論了。

舉例來說，我前陣子在「銷售專業服務的系統化做法」這門課中有談到一個議題：「直播」這個模式好不好？我和Bryan在2019年就對這個模式有些研究，但我們都有些不確定，覺得這好像有點發展機會，但在行銷上還是有些缺陷。我們討論不出結果，於是就決定分別來用各自習慣的方式嘗試看看。

我們設計了幾種進行方式：答疑的、訪談的、自己分享一段內容的、站著的、坐著的、用手機自然拍攝的、用專業攝影設備嚴肅拍攝的等等。經過種種實驗，逐漸對這個模式的運作心得和優缺點有更多想法，後台也累積了與使用者互動的數據。基於這些資訊，我們終於能做出有意義的判斷（如果你對這部分過程有興趣，可以收聽「銷售專業服務的系統化做法」第18集）。

總之，在經營事業時總會碰上各類無法判斷的狀況，我會建議你不妨就實驗一下，蒐集數據和使用者反應再來做決定。無論主觀意見再怎麼認為「這種東西使用者不會喜歡」，但若實驗結果（也就是市場的回饋）顯示使用者喜歡，那不認同的那一方也就只能低頭認同。

因為當結論已很明顯了，這時還堅持主觀意見就沒什麼意義了，而兩人的意見紛爭也就會自然化解。

3. 如果一方沒想法，那就先做出東西來讓對方理解

另外一種也常發生的狀況是，一方看到一個機會，但另一方一下子沒有甚麼想法。我們現在的習慣是，沒做出東西前，反正說也說不清楚，那就不必一直用力說服對方。倒不如先試著做出一個東西讓對方看看，這樣一來，對方搞不好就能更清楚理解、甚至支持你的想法。

舉例來說，2019年的年初，我們對於是否要投入Podcast這個領域有些討論。我們都認為該投入，可是我覺得這好像很困難、麻煩，既不知道要放在甚麼平台，又好像要投入很多心力來準備器材，所以就沒有投注很多心力在這件事上。但Bryan認為可以立刻進行，所以他做了一些資料蒐集、選定平台，並且拿了既有的設備，一口氣錄了四、五集，然後跟我分享他的做法。

聽完他的分享之後，我發現這件事確實沒有想像中這麼困難，所以我也就跟著他開始投入Podcast的產製，一路進行到現在。

你想想，如果當時他只是一直努力說服我，我卻不明白困難點要怎麼克服，那最後就可能變成沒意義的爭吵。

我們最初開始寫文章時也是類似的狀況：我自己開了部落格，默默開始寫文，經過半年，模式確定了，我對於什麼題材比較能引起迴響也有些心得了，這時候Bryan再加入，就可以輕鬆開始進行。

總之，經營上有紛爭是常見的，但大部分人只是空談感覺跟抒發主觀想法，卻忘了主觀想法是不可能說服別人的。如果可以，我會建議你盡量讓自己的人生如同科學研究一樣──實驗、收集、控制變數，然後得出結論。

我很慶幸我和Bryan都是工程師出身，所以這部份的做事方法是很一致的，我們也用這樣的做事方法共事了十多年。如果你能妥善運用這些方式，大概也就能跟各種性格的人一起合作，並讓事業穩固。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航