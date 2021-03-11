暴漲暴跌、投機性質濃厚的比特幣，有沒有基本面可以分析？

加密貨幣價格暴漲暴跌，上週更伴隨股市修正自高點下殺幅度超過20％以上。比特幣價格的高度波動，至今仍難以擺脫市場對於其投機性質濃厚的印象，這不禁讓我們思考，比特幣到底有沒有基本面？本篇我們邀請FTX台灣社群合夥人Benson與M平方一同探討鮮為人知的比特幣基本面。

先前我們介紹了在電子支付／電子貨幣盛行的趨勢下，加密貨幣逐漸被各個科技巨頭認可，儼然成為科技創新時代下的代表性產物。人類文明發展的過程中，貨幣／金融體系扮演資本聚集和科技商業化應用的重要推手，因此我們也針對貨幣體系中最重要的法幣、黃金、和比特幣間的關係進行比較，比特幣本質上的同與不同，反倒給予比特幣在目前的信用貨幣體系下一個重要的特殊地位。

在操盤人必看單元的加密貨幣專區，我們與區塊鏈顧問──FTX台灣社群合夥人Benson一起討論。由於比特幣價格波動劇烈，波動程度遠高於外匯、黃金等商品，因此炒幣暴富或是損失慘重的新聞層出不窮。在比特幣不斷創下新高的同時，卻少有人關注其基本面。

而加密貨幣數據圖表，讓讀者能和M平方一同了解加密貨幣的基本面，持續在瘋狂的投資世界中，追蹤關注基本面 & 籌碼面數據，為自己的投資負責。

我們將這次加密貨幣操盤人分成比特幣特性面、礦工營運面和籌碼面三個面向，來深度檢視比特幣的基本面狀況，且聽M平方娓娓道來吧！

一、從「總經環境」和「實際使用比率」看比特幣特性價值

比特幣的特性在於「供給有限」和「去中心化」，其中供給有限的特性是相對於法幣，因此了解各大央行貨幣政策的動向顯得格外重要。至於去中心化則體現在區塊鏈作為P2P的轉帳網路、無需第三方作為清算單位的特性上，以下就先讓我們分別用兩個指標進行檢視。

第一篇文章中曾提到，比特幣因為每四年會將礦工登錄區塊的獎勵減半，使得比特幣總供給量最終將收斂為2100 萬個，因此具有「供給有限」的特性。

另一方面，我們可以看到法幣的供給卻持續擴張，每當經濟發生衰退時，各國央行便紛紛採取降息和QE購債擴大法幣供給，而這樣的貨幣政策往往具有覆水難收的現象，因此整體法幣供給長期而言是逐年上升的。而法幣供給大量上升的環境下，也特別彰顯比特幣「供給有限」的價值。

從2008年金融海嘯至今，M平方統計全球主要三大央行（聯準會、歐央行、日央行）的M2貨幣供給年增量，可以發現每當貨幣供給年增大量攀升時，通常也是比特幣價格表現較好的時間點（紅框處）；而2014年底聯準會結束 QE並展開升息循環後，比特幣價格表現則較差（綠框處）。

回到2020疫情危機發生後，主要央行以更驚人的速度購債擴表，光聯準會2020年資產負債表就提升73％，也有助於比特幣近期這波驚人的漲幅。

Photo Credit: 財經Ｍ平方

二、從礦工經營角度看比特幣佈局時機

由於礦工是加密貨幣市場最主要的參與者，比特幣市況與礦工的營運狀況息息相關，因此了解礦工營運狀況，可作為判斷目前比特幣是否適合投資的重要參考依據。

我們透過劍橋大學提供的全球比特幣電力消耗量，和比特幣每日新發行的顆數，可以估算所有礦工生產每顆比特幣的平均成本。當比特幣價格大於生產成本，礦工在有利可圖的情況下，可能擴大挖礦設備或有更多新的礦工加入，導致挖礦難度增加，生產成本提高；反之，當比特幣價格低於生產成本，會使礦工縮減規模或使部分礦工退出，挖礦難度降低，生產成本下降。

長期而言，礦工生產成本與比特幣價格，經過市場機制調整後呈現亦步亦趨的走勢。因為若價格與成本出現大量落差，將造成市場上礦工大量加入／退出，最後導致價格與成本收斂。

值得注意的是，若生產成本長時間大幅高於價格，可能導致大規模礦工不堪虧損拋售比特幣套現，引發進一步賣壓。而這通常發生在長週期下比特幣價格的底部，因此觀察挖礦成本有助於判斷比特幣價格支撐，建議同步關注下方算力環指標。

Photo Credit: 財經Ｍ平方

三、從市場籌碼動向，掌握大戶和市場多空方向

知道影響比特幣價格的特性面和礦工營運面後，我們可藉由觀察市場籌碼動向，進一步掌握比特幣資金流向，和市場對於比特幣長期的持有意願，綜合判斷市場對於比特幣信心程度和情緒變化。

由於比特幣在區塊鏈上的交易資訊透明，因此可從中得知持有比特幣大戶和散戶各自的地址數量。我們按照一般定義，大戶地址為持有1000枚以上比特幣，散戶地址則為持有10枚以下。因此散戶／大戶地址數量比為：持有10枚比特幣以下的地址數量／持有1000枚以上比特幣的地址數量。

由於大戶的籌碼相對不容易鬆動，因此當該指標下降，大戶數量相較於散戶數量上升，則比特幣價格上升的趨勢更為穩固；相反的當該指摽上升，散戶數量相較於大戶數量上升，則比特幣價格較為鬆動。

觀察比特幣2017年兇猛的漲勢，伴隨的是該指摽同步大幅飆升，這意味著大量的比特幣從大戶轉移到散戶手中，隨後比特幣於2018年初崩跌伴隨ICO泡沫破裂，也導致比特幣價格進入長達一年的熊市。

至於2018年底後該指標下降，比特幣價格相對呈現較為穩固的漲勢直到2019年中，而2020年後的比特幣新一輪牛市，該指摽卻反向下降，顯示大戶更積極搶進購買比特幣，籌碼相對不容易鬆動，價格趨勢相對穩固。

Photo Credit: 財經Ｍ平方

比特幣價格波動劇烈，因此基本面的變化顯得更為重要，其中算力環（計算算力「短天期移動平均線」和「長天期移動平均線」的差異）指標更是作為比特幣進場布局的關鍵指標。究竟如何觀察該指標，提升自身投資勝率？除了上述數據，還有哪些指標可以幫助我們判斷比特幣走勢呢？更多完整解析，都在財經M平方網站上。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航