築基在金錢上的「警察之友」：所長把那張紅單收起來「塞進自己口袋」

文：飄浮的刑警背心

2020年11月時，新聞報導台中市政府警察局第四分局舉辦民防中隊餐敘，席間某民防幹部不滿女兒酒駕遭移送法辦，憤而當場質問派出所所長，所長不堪受責而落淚，並說「不然我所長不要做」。

這則新聞不大，甚至沒有佔到任何重要版面。姑且不論新聞的內容加油添醋的成分多少，但這起事件所披露的，其實是民防、義警之類的民間組織，利用與警察機關的緊密關係而取得「特權」的常態。

所謂「民防」，是我國《民防法》及《民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法》所規定的任務編組。

《民防法》第1條規定：「為有效運用民力，發揮民間自衛自救功能，共同防護人民生命、身體、財產安全，以達平時防災救護，戰時有效支援軍事任務，特制定本法。」其中央主管機關是內政部，地方主管機關則是地方政府。

而《民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法》第9條第1項第7款，則臚列出各縣市政府所屬民防總隊之下，所設立的次一級編組：

民防大隊 義勇警察大隊 交通義勇警察大隊 村（里）社區守望相助巡守大隊 山地義勇警察隊 戰時災民收容救濟站 醫護大隊 環境保護大隊 工程搶修大隊 消防大隊 其他經指定之任務大隊

因此，我們比較常見的義警、義交及守望相助隊，都屬於廣義的民防團體。而上述從民防大隊到山地義勇警察隊，都隸屬於各縣市政府警察局運用及管理。

以上，先把民防團體跟警察機關的關係與法源，簡略地說明一下。雖然民防團體是歸屬地方政府，但實際上幾乎沒有任何地方政府，會特別撥出一筆經費支應給這些團體（就算有也不多，而且可能是直接列入警察局的預算裡）。

為了最低限度維持團體的運作，都必須由團體中的成員自掏腰包，而高層幹部所支出的，又比一般隊員多得多。所以能夠擔任這些團體幹部的人，通常都是地方士紳或商界名流，必須夠「有錢」。

除了法律所規定編制的民防團體，還有一種民間自己籌組的團體叫「警察之友會」，俗稱「警友會」或「警友站」。警友會（站）的功能不像民防團體，有其特定的任務，而像是一種資源補給站，當警察團體有實際需求，申請官方補助有其困難時，便由警友會（站）負責支出。說穿了，就是專門出錢的。

我國民情的特別之處，每逢佳節總喜歡大肆飲宴。而地方警察局為了聯繫這些民防團體或警友會（站），也不脫俗套，每每席開十幾桌，假「慰勞」之名，實際上行的是警、商人士互相「搏感情」之實，而這些「飯錢」，幾乎都是民防團體或警友會（站）支付的。

另外，警政的年度預算其實相當有限，比如廳舍的局部修繕、老舊設備更換、新設備購置等，警察局常常是無能為力的，於是便必須取諸民間──腦子便動到了這些商人、老闆的頭上。

對這些大老闆而言，花錢都是小事，花錢之後的人情才是真實的。賣個幾次金錢人情，就像手機遊戲儲值一樣，身上就會晉升為VIP，而付出的錢越多，VIP等級就會越來越高。最常見的就是「交通違規」的請託與關說。

舉例來說，在我曾經服務過的單位裡，有一次同事開了一張違規停車的紅單，對方當場打一通電話給警察局的某高階警官，沒多久派出所所長就接到了電話，電話中一番唯唯諾諾之後，便恭敬地請對方（被開紅單的人）到派出所坐，由所長親自泡茶、接待。最重要的是把他那張紅單收起來，「塞進自己的口袋裡」。

在這個時代裡，每張紅單都有流水編號，沒辦法撤銷，更何況警察本來就沒有撤銷行政處分（紅單）的權限。因此「把紅單收起來」的行為，其實就意味著「自己去繳一繳」。

簡而言之，人情是高階警官在做，錢卻是派出所所長自己花。

交通違規或許還能這樣處理，但若遇上了刑事案件呢？就像新聞中所提到的，民防幹部的親生女兒酒駕，還能耍特權嗎？

實務上，常常會有疑似酒駕的人在接受警方盤查時，喜歡攀附關係，或者打一通給有力人士的電話，要求現場員警接聽，試圖利用「關說」手段讓自己免於取締。

然而對於一個外表看上去滿臉通紅、渾身酒味的人，已有客觀的事實足以認定其酒駕（只差還沒酒測而已），不做任何處理便任其離去，頗有違法疑慮。現今絕大多數員警都不會拿自己的飯碗開玩笑，只會依法行政。

而辦到這種愛耍特權的人，雖然高層長官明面上不會有所表示，甚至還會自稱「支持員警執法」，但有意無意地對你的督導更苛刻、行政業務的要求更刁鑽等等，形成一股無形而巨大的壓力，無處抒發。這對整體的執法風氣造成極大的影響，曾幾何時，「嚴正執法」這件事，不是一種直覺，而是選擇。

現在這種時代，還會關說「酒駕」或者把被抓的事拿出來說嘴的人，骨子裡就是個缺代法治觀念的野人。自恃著跟警政高層良好的關係，粗暴地要求執法員警「特別優待」，如遭拒絕，則腦羞成怒，對認真執法的員警毫不客氣。

為什麼這些人可以膽大妄為至此，平時嘴上掛著「警察之友」，實際上絲毫不放在眼裡呢？終究還是因為這些人跟警政高層千絲萬縷的關係。長期以來的金錢聯誼，使得警界高官對這些VIP們百般依賴，不願意多加得罪；而這些VIP們也確實從警政高官的手中，嚐過不少甜頭，無法接受「既有的特權」被挑戰。

警界最愛傳頌一句話：「警力有限，民力無窮。」民力固然有其可貴之處，但建立在金錢基礎上的協助，便很難撇清關係。「拿人手短，吃人嘴軟」的華人文化，可真是必須依法行政的警察人員的絆腳石啊。

我始終認為警察團體必須免除所有非必要餐敘（春酒、尾牙就算了，新官上任也吃飯、幹部退休也吃飯，到底要吃什麼意思），說穿了，這些餐敘都是巧立名目，叫人請吃飯罷了，沒有太多聯絡感情的作用。再者，如果警政開銷真的左支右絀，就必須檢討政方政府的年度預算，甚至是由中央發起，全面性地提高警政經費預算，而不應該是讓警察局自己想辦法，把腦筋動到地方人士頭上，徹底本末倒置。

好吧，我似乎要做個平衡觀點，免得被認為我是個不知恩圖報就算了，還落井下石的人。確實，無論是民防團體還是警友會（站），這些民間人士對於警察所付出的資源與心力，對整體的工作環境及工作士氣有很大的提升，畢竟官方資源緊缺，要是沒有這些人的贊助，工作效能將大打折扣，比如下面這兩個新聞例子：

公發的安全帽非常簡陋、沒有太大的保護作用，實務上幾乎所有人都會自己購買一頂功能性較高的安全帽，若民間願意資助，自然是員警的一大福音。而「健身房」從來不是就一座警察廳舍興建時，所優先規劃的設施，因此民間願意贊助上百萬元從裝潢到專業健身器材的購置，若非對警察團體有一定程度的支持，斷不會慷慨如斯。

警、民關係的和諧，對整體社會秩序有非常高的積極效果，這的確是好事情，但警察掌理的畢竟是治安層面，公、私就必須分明。私底下固然可以把酒言歡、引吭高歌；一旦觸及公事，警察必須謹守分際，民則必須有遵法的體認，若能如此通力合作，誠不失為一種美談。

但此等良景，或許終究只存在於我的幻想裡吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航