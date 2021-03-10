指揮中心：海外確診2採陰入境不鼓勵再採檢，若再採呈陽性，符合3條件可提早解除隔離

近期多起境外移入個案，皆為曾在國外確診、之後進行檢驗並具有陰性報告，返台時自行採檢卻又出現陽性的情形。指揮中心表示目前正在研議新規定，未來國外確診者若經2次採檢陰性入境台灣後，將不鼓勵再採檢；但萬一又有需要採檢而檢出陽性，仍會列入確診，不過符合3條件就可以提早解除隔離。

9日新增1境外移入，曾在宏都拉斯確診

《中央社》報導，台灣昨（9）日新增1例境外移入，為台灣30餘歲女性，曾在宏都拉斯確診，多次採檢陰性之後才回台灣，檢疫期滿後自費採檢才確診。

截至9日為止台灣累計977例確診，分別為861例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、35人住院隔離中。

海外確診2採陰入境不鼓勵再採檢，符合3條件可望提早解除隔離

《自由時報》報導，莊人祥表示專家諮詢小組已有共識，在國外確診者若經2次採檢陰性入境台灣後，不鼓勵再採檢；但萬一又有需要採檢而檢出陽性，仍會列入確診。

然而如果個案沒有症狀、抗體陽性，且第一次在台採檢Ct值（cycle threshold value，指基因檢測時需執行幾次PCR循環方能測得訊號）34以上，住院後再經一次追蹤也是Ct值34以上或呈陰性，就可認定沒有傳染力。個案可解除隔離，列為居家隔離的密切接觸者也可解除隔離。

《聯合新聞網》、《三立新聞網》報導，昨日新增的宏都拉斯境外移入個案，於海外採檢4次都陰性。而前日所公布的7例境外移入個案中，有1例10多歲女性長期居住英國，1月18日曾於當地確診，但經2次採檢陰性後，返台又檢出陽性，5名接觸者也被列為居家隔離。

莊人祥解釋，海外確診者返台在第一時間檢出陽性後，仍需暫時被隔離進行相關檢驗，經傳染病防治醫療網各分區指揮官綜合資料研判後，若認為可解除隔離，確診者的接觸者也可同步解除居家隔離，不必隔離滿14天。

關於新制何時最快公佈上路，莊人祥表示：「沒辦法說明，越快越好。」但至少接觸者部分，個案符合上述條件，當樣性個案解除隔離時，其他接觸者也可以解除。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺