【專訪】美國前國務卿蓬佩奧：盼拜登以「正確」方式對中，有機會訪台「我會很享受」

（中央社）前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內大力批評中共、力挺台灣，在台灣獲得讚賞，許多人盼望他能訪台。蓬佩奧今天（美國時間9日）接受《中央社》專訪時對此表示期待，並說他將努力推進美國的自由，未來將持續奮戰很長一段時間。

蓬佩奧2018年4月接下國務卿一職。任職近3年期間，他積極聯合歐亞盟友對抗中共，制裁侵害香港與新疆人權自由的中共官員以及在美從事大外宣的中共官媒毫不手軟，堪稱是中共的「頭號敵人」。

面對台灣，蓬佩奧多次公開支持台灣國際參與，也不只一次譴責中共對台軍事恫嚇。為了讓美台往來更無阻礙，他在卸任前夕解除雙方長年交往限制，不只引來中共官媒環球時報「喪心病狂」的批評，也在卸任當天遭中共宣布制裁。

是否訪問台灣？蓬佩奧：若有機會，我會真的很享受

前美國國務卿蓬佩奧9日接受《中央社》視訊專訪談論他未來個人規畫。他表示，若未來有機會訪問台灣會是很棒的事，他也將持續努力推進美國的自由｜Photo Credit: 中央社

由於他鮮明抗中友台立場，蓬佩奧卸任後，不少人開始討論他是否可能訪問台灣。對此，蓬佩奧今天接受中央社視訊專訪時表示，他不便評論他可能訪問或不會訪問哪些地方。

不過，未曾到過台灣的他補充說：「若哪天有機會造訪那裡（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事（a real treat）。」

除了卸任後在國際間的活動之外，對於57歲的蓬佩奧未來在美國政壇的發展，也有不少揣測。

他1月底卸下國務卿職務之後轉往智庫發展，目前在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）擔任傑出研究員。但依照蓬佩奧過去曾擔任聯邦眾議員、中央情報局（CIA）局長的資歷，及他目前在共和黨內的分量，智庫被認為只是他的暫時棲身之處。

意在角逐下次美國總統大選？蓬佩奧只說2024「太遙遠」

蓬佩奧於總統拜登（Joe Biden）1月20日上任後隔天，在推特寫下「1384天」，引人好奇。1384天後是2024年11月5日，恰好是美國下一次總統大選的日期，蓬佩奧4年後可能角逐總統大位的傳聞因此不脛而走。

1,384 days — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 21, 2021

記者今天問他是否確實有此計畫，他未置可否，只說2024「太遙遠」，他這一生雖曾為多年後的未來做計畫，但後來結果都不一樣。他也說，自己一直很幸運，獲得國家的善待。

蓬佩奧指出，他所參與過的奮戰以及在川普（Donald Trump）政府所做的工作，他都放在心上，也深深在意這些事。未來他將辛勤工作，確保這些想法能持續推進，而這勢必涉及2022年的期中選舉。

他說，他會看未來幾年事態的發展，如果萬事俱備，他會盡一切努力促進美國的自由，這是他深深在意的事。他說：「我會在這場奮戰中待上很長一段時間。」

至於目前這段期間的計畫，蓬佩奧表示，他會寫點東西，會與智庫同事合作，也會為全球宗教自由做點事。他也笑稱，在他失心瘋決定在2010年參選眾議員之前，有很長一段時間是經營小公司，因此他也希望看看有沒有他可能增添價值的商業機會。

蓬佩奧1963年12月30日生於加州橘城（Orange），是義大利移民的第3代後人，高中時代曾是籃球校隊的前鋒，1986年以第一名從西點軍校畢業，在軍中曾任戰車排排長和戰車中隊維修官，1991年退伍時官拜陸軍上尉。

1994年，蓬佩奧獲得哈佛大學法學博士學位，之後曾在華府擔任律師，1998年與3位西點軍校同窗合夥買下堪薩斯州的3家飛機零件製造廠，合併創立塞爾航太公司（Thayer Aerospace）。他在2006年賣掉股份，4年後首次參選聯邦眾議員，便以近6成的得票率當選，連任3屆之後，於2017年1月獲川普任命為中情局局長。

肯定新任國務卿為新疆發生，蓬佩奧：希望他能比我們做得更好

美國總統拜登上任將滿2個月，前國務卿蓬佩奧今天接受《中央社》專訪時表示，現在要評論拜登政府對中政策還太早，但他肯定新任國務卿布林肯（Antony Blinken）為新疆發聲，並希望現任政府能持續以「正確」方式對待中國。

美國政界近年全面重新審視對中國政策，總統拜登自1月20日就任以來，打破部分人士先前對他可能對中國「不夠強硬」的預期心理，大抵延續前朝視北京為「戰略競爭者」的路線，對於中共威脅台灣、打壓香港及新疆，也予以公開譴責。

前總統川普任內反中大將、前國務卿蓬佩奧今天接受中央社記者視訊專訪。對於拜登政府在多大程度上延續川普強硬政策的問題，他認為現在要評論還太早。

Photo Credit: AP / 達志影像

他說，拜登政府上任才幾個星期，他希望給他們足夠機會去做事。但他說，現任國務卿布林肯已有公開談論新疆的種族滅絕。他讚許布林肯朝他先前努力的方向邁進，並說「希望他能比我們做得更好」。

蓬佩奧在卸任前一天正式認定中國對新疆的打壓行徑構成種族滅絕（genocide），布林肯上任前與上任後在公開發言時，都對此表示認同。

蓬佩奧指出，他有信心任內所奠定的許多政策方向，都確實獲得美國跨黨派支持。他舉例，為了反制中國在香港作為而制裁北京領導階層的提案，獲得國會議員高票支持，美國對台灣人民也是跨黨派的力挺。

他強調：「所以在很多方面，我都希望這一任政府能持續拿出正確作為。」

冷戰時期目睹獨裁暴政，明白領導人是誰事關重大

蓬佩奧也在訪談中分享為何他致力於反對中共。他說，他曾在冷戰時期服役，目睹獨裁暴政、共產主義對人民生活造成的影響，也看到共產主義的高度集權與威權本質所帶來的悲劇。最重要的是，他體認到這些會對美國造成風險。

蓬佩奧表示，他老早就明白領導人是誰事關重大，中國國家主席習近平從上任到往後幾年時間，都展現出對美國構成實際風險，「我擔任國會議員時就意識到這點，成為中央情報局局長後更是近距離親身目睹」。習近平在2012年11月出任中共總書記，隔年3月成為國家主席。

面對中共加大打壓香港力道、持續拒絕交出「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情初期的資料，以及軍事恫嚇台灣等一連串肆無忌憚作為，蓬佩奧認為要靠兩項行動反制，一是教育世界各地人們，讓他們清楚中共的作為，二是以此作為基礎，建立全球反共的聯盟。

他表示，美國需要準備好與盟友站在一起，這些國家將會尋求美國幫助，希望知道美方會支持並準備好捍衛他們。「不管是東南亞國家，抑或是台灣、日本或南韓，他們會想知道美國致力於協助他們反抗習近平與他的暴政」。

蓬佩奧反共，但強調中共政權不能代表中國人民，美國在與中國交往時，必須有所區分。他2020年7月23日在一場演講中說，世人應與中國人民交流，並賦予他們能力，他形容中國人民是個「活躍、熱愛自由的民族，與中國共產黨截然不同」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺