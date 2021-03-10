英國奧斯卡、美國導演公會揭曉入圍名單：《游牧人生》趙婷持續寫紀錄，女力崛起奧斯卡名單大致底定
我們想讓你知道的是
英國影藝學院獎與美國導演公會獎在台灣時間3月10日凌晨左右相繼公布入圍名單，這兩份名單一出，今年奧斯卡入圍名單的輪廓也逐漸抵定。
隨著製片人公會獎（Producers Guild of America，PGA）公布入圍名單的腳步，英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）與美國導演公會獎（Directors Guild of America，DGA Awards）在台灣時間3月10日凌晨左右相繼公布入圍名單，這兩份名單一出，今（2021）年奧斯卡入圍名單的輪廓也逐漸底定。
英國影藝學院獎俗稱為「英國奧斯卡」，其會員組成為英國影視產業工作人員，大約7000名會員，在這之中，有近500人與奧斯卡的美國電影藝術與科學學院重疊，因此也具奧斯卡獎的投票權，且英國奧斯卡是由「英國電影和電視藝術學院」主辦，是來自影視產業業界的聲音（與各大影評人、金球獎不一樣），在其專業度上有一定的權威性，因此被外界喻為奧斯卡指標性的前哨戰之一。
不過此前英國奧斯卡也有被外界抨擊名單缺乏不同聲音，而根據英國影藝學院獎的新聞稿指出，今年就做出改制，投票分為三階段，且首度開啟「長名單」（longlist）票選機制，而且之後的評審團也要顧及少數族群和年輕世代的聲音。
英國影藝學院主席薩繆爾森（Marc Samuelson）當時便表示：「今天宣布的入圍名單，反映了我們的審查工作已經開始實施一些重要改革。非常感謝我們的會員如此積極，迅速地接受這些更動，尤其是在這個充滿挑戰的時期。」
因此，在今年英國奧斯卡的入圍名單之中，給出了與北美各獎項相當不同的調性，在最佳導演項目中共有4名女導演位列其中，過往的每一屆最多僅入圍一名女導演。而在最佳導演的項目，也一舉提名了《醉好的時光》（Another Round）湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）、《Quo Vadis, Aida?》潔絲米拉茲巴尼奇（Jasmila Zbanic）、《夢想之地》（Minari）鄭李爍（Lee Isaac Chung）等三位「非英語」系的導演，也證明了這個以「英國」為本位的電影獎項，在國際視野的變化。
英國奧斯卡提名階段的最大贏家仍舊是《游牧人生》（Nomadland），與《Rocks》各入圍7項大獎領跑，其餘像是今年奧斯卡獎季受到矚目的電影，包含《曼克》（Mank）、《夢想之地》、《花漾女子》（Promising Young Woman）、《父親》（The Father）皆入圍6項大獎。而基本上，《游牧人生》、《曼克》、《夢想之地》、《花漾女子》已經鎖定入圍今年奧斯卡的最佳影片。
另一方面的美國導演公會獎，是奧斯卡最佳導演的最強指標風向球。
攤開今年名單來看，今年是導演公會史上首次在「最佳劇情片」獎項中入圍兩名女性導演，其一是《游牧人生》趙婷之外，另一位是《花漾女子》艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）。至於趙婷更以導演身份成為影史第一位「有色人種女性」（woman of color）的入圍者，持續書寫紀錄。
美國導演公會獎的歷史充滿男性氣息，在趙婷、艾莫芮德芬諾加入之前，追溯歷史僅提名8位女導演，分別是《七美人》（Seven Beauties）里娜韋特繆勒（Lina Wertmüller）、《悲憐上帝的女兒》（Children of a Lesser God）倫達海恩絲（Randa Haines）、《潮浪王子》（Prince of Tides）芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、《鋼琴師和她的情人》（The Piano）珍康萍（Jane Campion）、《愛情不用翻譯》（Lost in Translation）蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、《小太陽的願望》（Little Miss Sunshine）華蕾莉法里斯（Valerie Faris）、《危機倒數》（The Hurt Locker）與《00:30凌晨密令》（Zero Dark Thirty）凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《淑女鳥》（Lady Bird）葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）。
其中凱薩琳畢格羅憑藉《危機倒數》成為首位摘下導演公會、奧斯卡最佳導演的女性。此紀錄目前後無來者，但以今年的態勢來看，趙婷極為有望成為下一位達成此壯舉的女性導演，且是亞裔身份。
至於今年還有《曼克》大衛芬奇（David Fincher）、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）艾倫索金（Aaron Sorkin）、《夢想之地》鄭李爍三名男導演入圍。
而美國導演公會獎於2015年創立「最佳首部劇情片導演」類別，今年則有三位有色人種入圍，分別是《40衝一波》（The 40-Year-Old Version）拉達布蘭克（Radha Blank）、《流亡雙城》（I'm No Longer Here）費南多弗里亞斯德拉派拉（Fernando Frias de la Parra）、《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）蕾吉娜金恩（Regina King）。不過這個類別的入圍者對於奧斯卡的參考價值並不大。
根據《綜藝報》報導，對於今年的導演公會獎，主席史蘭（Thomas Schlamme）說：「在充滿挑戰和孤立的時代，電影的普世力量在我們的文化之中，發揮極有意義的作用。電影填補了我們對人際關係的需求，開拓我們對世界的觀點，並持續被令人驚嘆的故事和藝術啟發。恭喜入圍者，他們非凡電影的普世力量，在這一年永遠不會被遺忘。」
美國導演公會成立於1936年，於1949年開始頒發「年度最佳導演」，當年還叫「The Screen Directors Guild Awards」（銀幕導演公會獎），第一位獲獎人為約瑟夫孟威茲（Joseph Mankiewicz）的《三妻艷史》（A Letter to Three Wives）。值得一提的是，此獎項今年進入第73屆，過去72屆近乎完美預測奧斯卡的最佳導演。
影史上，導演公會獎得主只有8次沒拿奧斯卡導演的例外，分別是《冬之獅》（The Lion in Winter）安東尼哈維（Anthony Harvey）、《教父》（The Godfather）法蘭西斯科波拉（Francis Coppola）、《紫色姐妹花》（The Color Purple）史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、《阿波羅13》（Apollo 13）朗霍華（Ron Howard）、《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon）李安、《芝加哥》（Chicago）勞勃馬歇爾（Rob Marshall）、《亞果出任務》（Argo）班艾佛列克（Ben Affleck）、《1917》山姆曼德斯（Sam Mendes）。從基數夠大的數據範本來看，奧斯卡最佳導演的獲獎，基本上就從導演公會獎得主下手預測。
不過，由於奧斯卡「老白男」、「MeToo」等形象與事件不斷被撻伐，美國影藝學院近年便廣招各國與各種族裔的影人加入，藉此增加會員視野的多元性，也讓所謂的「美國」各大公會獎有些失準。像是2019年奧斯卡就有三位非「美國本土」的最佳導演入圍者——墨西哥艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）、希臘尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）、波蘭帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski），當中僅有艾方索柯朗入圍該年導演公會獎。
而近年拿下公會獎卻與奧斯卡失之交臂的知名例子，如《愛・欺》（The Wife）葛倫克蘿絲（Glenn Close）在奧斯卡爆冷敗給《真寵》（The Favourite）奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）；去（2020）年山姆曼德斯憑藉《1917》橫掃導演公會、製片人公會、英國奧斯卡，撇開最佳影片的懸念不談，光是有導演公會獎背書，仍在奧斯卡導演之爭敗給《寄生上流》的奉俊昊。
因此，還是套句奉俊昊去年在獎季時說的話：「關於奧斯卡，沒人能真的預測會發生什麼事。」
英國影藝學院獎將於4月10日至11日頒獎；美國導演公會獎將於4月10日頒獎。
2021英國影藝學院獎完整入圍名單
最佳影片
- 《父親》
- 《失控的審判》
- 《游牧人生》
- 《花漾女子》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳英國電影
- 《Calm With Horses》
- 《古寶》
- 《父親》
- 《異國陰宅》
- 《Limbo》
- 《失控的審判》
- 《Mogul Mowgli》
- 《花漾女子》
- 《Rocks》
- 《暗黑聖女》
最佳首部作品英國編劇、導演或製片
- 《異國陰宅》
- 《Limbo》
- 《Moffie》
- 《Rocks》
- 《暗黑聖女》
最佳非英語電影
- 《醉好的時光》
- 《親愛的同志》
- 《悲慘世界》
- 《夢想之地》
- 《Quo Vadis, Aida?》
最佳紀錄片
- 《一場大火之後》
- 《大衛．艾登堡：活在我們的星球》
- 《The Dissident》
- 《我的章魚老師》
- 《智能社會：進退兩難》
最佳動畫片
- 《1/2的魔法》
- 《靈魂急轉彎》
- 《狼行者》
最佳導演
- 《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格
- 《謝謝你愛過我》夏儂墨菲（Shannon Murphy）
- 《夢想之地》鄭李爍
- 《游牧人生》趙婷
- 《Quo Vadis, Aida?》潔絲米拉茲巴尼奇
- 《Rocks》莎拉賈芙蓉（Sarah Gavron）
最佳原著劇本
- 《醉好的時光》
- 《曼克》
- 《花漾女子》
- 《Rocks》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳改編劇本
- 《古寶》
- 《父親》
- 《失控的審判》
- 《游牧人生》
- 《白老虎》
最佳女主角
- 《Rocks》巴克芮（Bukky Bakray）
- 《40衝一波》拉達布蘭克
- 《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）
- 《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances Mcdormand）
- 《異國陰宅》馬薩庫（Wunmi Mosaku）
- 《Clemency》阿爾法伍達德（Alfre Woodard）
最佳男主角
- 《金屬之聲》里茲阿邁德（Riz Ahmed）
- 《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）
- 《白老虎》古拉夫（Adarsh Gourav）
- 《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）
- 《醉好的時光》麥斯米克森（Mads Mikkelsen）
- 《失控的審判》塔哈拉辛（Tahar Rahim）
最佳女配角
- 《Calm With Horses》妮雅姆艾格（Niamh Algar）
- 《Rocks》阿里（Kosar Ali）
- 《芭樂特續集電影》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）
- 《猶大與黑彌賽亞》多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）
- 《County Lines》瑪德薇（Ashley Madekwe）
- 《夢想之地》尹汝貞
最佳男配角
- 《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）
- 《Calm With Horses》貝瑞科漢（Barry Keoghan）
- 《夢想之地》艾倫・S・基姆（Alan Kim）
- 《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）
- 《誓血五人組》彼得斯（Clarke Peters）
- 《金屬之聲》拉西（Paul Raci）
最佳原創配樂
- 《曼克》
- 《夢想之地》
- 《讀報人》
- 《花漾女子》
- 《靈魂急轉彎》
最佳選角指導
- 《Calm With Horses》
- 《猶大與黑彌賽亞》
- 《夢想之地》
- 《花漾女子》
- 《Rocks》
最佳攝影
- 《猶大與黑彌賽亞》
- 《曼克》
- 《失控的審判》
- 《讀報人》
- 《游牧人生》
最佳剪輯
- 《父親》
- 《游牧人生》
- 《花漾女子》
- 《金屬之聲》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳美術設計
- 《古寶》
- 《父親》
- 《曼克》
- 《讀報人》
- 《蝴蝶夢》
最佳服裝設計
- 《默愛》
- 《古寶》
- 《艾瑪.》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
最佳妝髮設計
- 《古寶》
- 《絕望者之歌》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
- 《皮諾丘的奇幻旅程》
最佳音效
- 《怒海戰艦》
- 《讀報人》
- 《游牧人生》
- 《靈魂急轉彎》
- 《金屬之聲》
最佳視覺效果
- 《怒海戰艦》
- 《永夜漂流》
- 《花木蘭》
- 《八號出口的猩猩》
- 《天能》
最佳英國動畫短片
- 《The Fire Next Time》
- 《The Owl And The Pussycat》
- 《The Song Of A Lost Boy》
最佳明日之星
- Bukky Bakray
- Kingsley Ben-Adir
- Morfydd Clark
- Ṣọpẹ́ Dirisu
- Conrad Khan
2021美國導演公會獎電影類劇情片入圍名單
最佳導演
- 《夢想之地》鄭李爍
- 《花漾女子》艾莫芮德芬諾
- 《曼克》大衛芬奇
- 《芝加哥七人案：驚世審判》艾倫索金
- 《游牧人生》趙婷
最佳新導演
- 《40衝一波》拉達布蘭克
- 《流亡雙城》費南多弗里亞斯德拉派拉
- 《邁阿密的一夜》蕾吉娜金恩
- 《金屬之聲》達瑞斯馬德爾（Darius Marder）
- 《父親》費洛里安齊勒（Florian Zeller）
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核稿編輯：羅元祺