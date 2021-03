英國奧斯卡、美國導演公會揭曉入圍名單：《游牧人生》趙婷持續寫紀錄，女力崛起奧斯卡名單大致底定

隨著製片人公會獎(Producers Guild of America,PGA)公布入圍名單的腳步,英國影藝學院獎(British Academy of Film and Television Arts,BAFTA)與美國導演公會獎(Directors Guild of America,DGA Awards)在台灣時間3月10日凌晨左右相繼公布入圍名單,這兩份名單一出,今(2021)年奧斯卡入圍名單的輪廓也逐漸底定。

英國影藝學院獎俗稱為「英國奧斯卡」,其會員組成為英國影視產業工作人員,大約7000名會員,在這之中,有近500人與奧斯卡的美國電影藝術與科學學院重疊,因此也具奧斯卡獎的投票權,且英國奧斯卡是由「英國電影和電視藝術學院」主辦,是來自影視產業業界的聲音(與各大影評人、金球獎不一樣),在其專業度上有一定的權威性,因此被外界喻為奧斯卡指標性的前哨戰之一。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

不過此前英國奧斯卡也有被外界抨擊名單缺乏不同聲音,而根據英國影藝學院獎的新聞稿指出,今年就做出改制,投票分為三階段,且首度開啟「長名單」(longlist)票選機制,而且之後的評審團也要顧及少數族群和年輕世代的聲音。

英國影藝學院主席薩繆爾森(Marc Samuelson)當時便表示:「 今天宣布的入圍名單,反映了我們的審查工作已經開始實施一些重要改革。 非常感謝我們的會員如此積極,迅速地接受這些更動,尤其是在這個充滿挑戰的時期。」

因此,在今年 英國奧斯卡 的入圍名單之中,給出了與北美各獎項相當不同的調性,在最佳導演項目中共有4名女導演位列其中,過往的每一屆最多僅入圍一名女導演。而在最佳導演的項目,也一舉提名了《醉好的時光》( Another Round )湯瑪斯凡提柏格( Thomas Vinterberg )、 《Quo Vadis, Aida?》潔絲米拉茲巴尼奇(Jasmila Zbanic)、《夢想之地》(Minari)鄭李爍(Lee Isaac Chung)等三位「非英語」系的導演,也證明了這個以「英國」為本位的電影獎項,在國際視野的變化。

英國奧斯卡 提名階段的最大贏家仍舊是《游牧人生》( Nomadland ),與《Rocks》各入圍7項大獎領跑,其餘像是今年奧斯卡獎季受到矚目的電影,包含 《曼克》(Mank)、《夢想之地》、《花漾女子》(Promising Young Woman)、《父親》(The Father)皆入圍6項大獎。而基本上, 《游牧人生》、 《曼克》、《夢想之地》、《花漾女子》已經鎖定入圍今年奧斯卡的最佳影片。

Photo Credit: 探照燈影業提供 《游牧人生》

另一方面的美國導演公會獎,是奧斯卡最佳導演的最強指標風向球。

攤開今年名單來看,今年是導演公會史上首次在「最佳劇情片」獎項中入圍兩名女性導演,其一是《游牧人生》趙婷之外,另一位是《花漾女子》艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)。至於趙婷更以導演身份成為影史第一位「有色人種女性」(woman of color)的入圍者,持續書寫紀錄。

美國導演公會獎的歷史充滿男性氣息,在趙婷、艾莫芮德芬諾加入之前,追溯歷史僅提名8位女導演,分別是《七美人》(Seven Beauties)里娜韋特繆勒(Lina Wertmüller)、《悲憐上帝的女兒》(Children of a Lesser God)倫達海恩絲(Randa Haines)、《潮浪王子》(Prince of Tides)芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、《鋼琴師和她的情人》(The Piano)珍康萍(Jane Campion)、《愛情不用翻譯》(Lost in Translation)蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)、《小太陽的願望》(Little Miss Sunshine)華蕾莉法里斯(Valerie Faris)、《危機倒數》(The Hurt Locker)與《00:30凌晨密令》(Zero Dark Thirty)凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)、《淑女鳥》(Lady Bird)葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)。

其中凱薩琳畢格羅憑藉《危機倒數》成為首位摘下導演公會、奧斯卡最佳導演的女性。此紀錄目前後無來者,但以今年的態勢來看,趙婷極為有望成為下一位達成此壯舉的女性導演,且是亞裔身份。

至於今年還有《曼克》大衛芬奇(David Fincher)、《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)艾倫索金(Aaron Sorkin)、《夢想之地》鄭李爍三名男導演入圍。

而美國導演公會獎於2015年創立「最佳首部劇情片導演」類別,今年則有三位有色人種入圍,分別是《40衝一波》(The 40-Year-Old Version)拉達布蘭克(Radha Blank)、《流亡雙城》(I'm No Longer Here)費南多弗里亞斯德拉派拉(Fernando Frias de la Parra)、《邁阿密的一夜》(One Night in Miami)蕾吉娜金恩(Regina King)。不過這個類別的入圍者對於奧斯卡的參考價值並不大。

根據《綜藝報》報導,對於今年的導演公會獎,主席史蘭(Thomas Schlamme)說:「在充滿挑戰和孤立的時代,電影的普世力量在我們的文化之中,發揮極有意義的作用。電影填補了我們對人際關係的需求,開拓我們對世界的觀點,並持續被令人驚嘆的故事和藝術啟發。恭喜入圍者,他們非凡電影的普世力量,在這一年永遠不會被遺忘。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

美國導演公會成立於1936年,於1949年開始頒發「年度最佳導演」,當年還叫「The Screen Directors Guild Awards」(銀幕導演公會獎),第一位獲獎人為約瑟夫孟威茲(Joseph Mankiewicz)的《三妻艷史》(A Letter to Three Wives)。值得一提的是,此獎項今年進入第73屆,過去72屆近乎完美預測奧斯卡的最佳導演。

影史上,導演公會獎得主只有8次沒拿奧斯卡導演的例外,分別是《冬之獅》(The Lion in Winter)安東尼哈維(Anthony Harvey)、《教父》(The Godfather)法蘭西斯科波拉(Francis Coppola)、《紫色姐妹花》(The Color Purple)史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、《阿波羅13》(Apollo 13)朗霍華(Ron Howard)、《臥虎藏龍》(Crouching Tiger, Hidden Dragon)李安、《芝加哥》(Chicago)勞勃馬歇爾(Rob Marshall)、《亞果出任務》(Argo)班艾佛列克(Ben Affleck)、《1917》山姆曼德斯(Sam Mendes)。從基數夠大的數據範本來看,奧斯卡最佳導演的獲獎,基本上就從導演公會獎得主下手預測。

不過,由於奧斯卡「老白男」、「MeToo」等形象與事件不斷被撻伐,美國影藝學院近年便廣招各國與各種族裔的影人加入,藉此增加會員視野的多元性,也讓所謂的「美國」各大公會獎有些失準。像是2019年奧斯卡就有三位非「美國本土」的最佳導演入圍者——墨西哥艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)、希臘尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)、波蘭帕威帕利科斯基(Pawel Pawlikowski),當中僅有艾方索柯朗入圍該年導演公會獎。

而近年拿下公會獎卻與奧斯卡失之交臂的知名例子,如《愛・欺》(The Wife)葛倫克蘿絲(Glenn Close)在奧斯卡爆冷敗給《真寵》(The Favourite)奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman);去(2020)年山姆曼德斯憑藉《1917》橫掃導演公會、製片人公會、英國奧斯卡,撇開最佳影片的懸念不談,光是有導演公會獎背書,仍在奧斯卡導演之爭敗給《寄生上流》的奉俊昊。

因此,還是套句奉俊昊去年在獎季時說的話:「關於奧斯卡,沒人能真的預測會發生什麼事。」

英國影藝學院獎將於4月10日至11日頒獎;美國導演公會獎將於4月10日頒獎。

2021英國影藝學院獎完整入圍名單

最佳影片

《父親》

《失控的審判》

《游牧人生》

《花漾女子》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳英國電影

《Calm With Horses》

《古寶》

《父親》

《異國陰宅》

《Limbo》

《失控的審判》

《Mogul Mowgli》

《花漾女子》

《Rocks》

《暗黑聖女》

最佳首部作品英國編劇、導演或製片

《異國陰宅》

《Limbo》

《Moffie》

《Rocks》

《暗黑聖女》

最佳非英語電影

《醉好的時光》

《親愛的同志》

《悲慘世界》

《夢想之地》

《Quo Vadis, Aida?》

最佳紀錄片

《一場大火之後》

《大衛.艾登堡:活在我們的星球》

《The Dissident》

《我的章魚老師》

《智能社會:進退兩難》

最佳動畫片

《1/2的魔法》

《靈魂急轉彎》

《狼行者》

最佳導演

《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格

《謝謝你愛過我》夏儂墨菲(Shannon Murphy)

《夢想之地》鄭李爍

《游牧人生》趙婷

《Quo Vadis, Aida?》潔絲米拉茲巴尼奇

《Rocks》莎拉賈芙蓉(Sarah Gavron)

最佳原著劇本

《醉好的時光》

《曼克》

《花漾女子》

《Rocks》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳改編劇本

《古寶》

《父親》

《失控的審判》

《游牧人生》

《白老虎》

最佳女主角

《Rocks》巴克芮(Bukky Bakray)

《40衝一波》拉達布蘭克

《女人碎片》凡妮莎柯比(Vanessa Kirby)

《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼(Frances Mcdormand)

《異國陰宅》馬薩庫(Wunmi Mosaku)

《Clemency》阿爾法伍達德(Alfre Woodard)

最佳男主角

《金屬之聲》里茲阿邁德(Riz Ahmed)

《藍調天后》查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)

《白老虎》古拉夫(Adarsh Gourav)

《父親》安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)

《醉好的時光》麥斯米克森(Mads Mikkelsen)

《失控的審判》塔哈拉辛(Tahar Rahim)

最佳女配角

《Calm With Horses》妮雅姆艾格(Niamh Algar)

《Rocks》阿里(Kosar Ali)

《芭樂特續集電影》瑪麗亞巴卡洛娃(Maria Bakalova)

《猶大與黑彌賽亞》多米妮可斐許巴克(Dominique Fishback)

《County Lines》瑪德薇(Ashley Madekwe)

《夢想之地》尹汝貞

最佳男配角

《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)

《Calm With Horses》貝瑞科漢(Barry Keoghan)

《夢想之地》艾倫・S・基姆(Alan Kim)

《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆(Leslie Odom Jr.)

《誓血五人組》彼得斯(Clarke Peters)

《金屬之聲》拉西(Paul Raci)

最佳原創配樂

《曼克》

《夢想之地》

《讀報人》

《花漾女子》

《靈魂急轉彎》

最佳選角指導

《Calm With Horses》

《猶大與黑彌賽亞》

《夢想之地》

《花漾女子》

《Rocks》

最佳攝影

《猶大與黑彌賽亞》

《曼克》

《失控的審判》

《讀報人》

《游牧人生》

最佳剪輯

《父親》

《游牧人生》

《花漾女子》

《金屬之聲》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳美術設計

《古寶》

《父親》

《曼克》

《讀報人》

《蝴蝶夢》

最佳服裝設計

《默愛》

《古寶》

《艾瑪.》

《藍調天后》

《曼克》

最佳妝髮設計

《古寶》

《絕望者之歌》

《藍調天后》

《曼克》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳音效

《怒海戰艦》

《讀報人》

《游牧人生》

《靈魂急轉彎》

《金屬之聲》

最佳視覺效果

《怒海戰艦》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《八號出口的猩猩》

《天能》

最佳英國動畫短片

《The Fire Next Time》

《The Owl And The Pussycat》

《The Song Of A Lost Boy》

最佳明日之星

Bukky Bakray

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Ṣọpẹ́ Dirisu

Conrad Khan

2021美國導演公會獎電影類劇情片入圍名單

最佳導演

《夢想之地》鄭李爍

《花漾女子》艾莫芮德芬諾

《曼克》大衛芬奇

《芝加哥七人案:驚世審判》艾倫索金

《游牧人生》趙婷

最佳新導演

《40衝一波》拉達布蘭克

《流亡雙城》費南多弗里亞斯德拉派拉

《邁阿密的一夜》蕾吉娜金恩

《金屬之聲》達瑞斯馬德爾(Darius Marder)

《父親》費洛里安齊勒(Florian Zeller)

