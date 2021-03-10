台中捷運綠線3月25日恢復試營運，藍橘兩線預算均破千億引爭議

台中捷運綠線蓋了13年，於2020年11月16日啟動試營運，試營運第6天卻因聯結器軸心斷裂而暫停營運。歷經「台中市捷運故障審查委員會」6次審查及2次場勘，確認改善方案安全無虞，台中市政府於今（10）日上午宣布將恢復試營運。

捷運綠線從3月25日至4月23日恢復試營運，民眾使用電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）可免費搭乘，4月25日正式收費通車。

橘線送審查小組通過，可能帶動逢甲商圈

根據台中市交通局與《自由時報》報導，機場捷運（橘線）也已完成可行性研究報告，並送府內捷運審查小組通過。橘線起點為台中國際機場，行經大雅、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰。而綜合規劃送交通部核定後，市府會再進行可行性研究，到時相關路線及站點會更確定。

《民視新聞》報導，一旦橘線興建通車，對於區域房市將會產生一定的帶動效果。以目前人潮退卻的逢甲商圈為例，橘線在逢甲旁的「水湳經貿園區」設站，未來對逢甲商圈可望產生帶動效果，加上台中市政府作多「水湳經貿園區」的綠美圖、中台灣電影中心等空間，未來逢甲可能有翻轉機會。

藍線和橘線經費均達千億引爭議，市府及交通部長均回應

除了前述的捷運綠線及橘線外，根據《聯合報》報導，台中市府3月4日將捷運藍線綜合規劃報告書報交通部審議。2018年中央核定的可行性研究為981.49億，市府綜合規劃定案經費則是1309億，2年增加327億，引起爭議。而捷運橘線經費也高達1185億，未來財政能否負擔成為關注。

對此，台中市交通局表示，市府會注意財政控管及自償率評估，也會爭取中央補助。捷運橘線路線長且和藍線都有高架及地下兼具的問題，再加上土地成本及營建成本等增加，因此才有造價比較高的問題。台中市長盧秀燕指出，藍線經費上升主因是部分路段地下化，又新增兩站體使然。

《聯合報》報導，關於藍線規劃經費暴增，交通部長林佳龍表示，對台中市政府修改後的路線、增設的車站、市區地下化等都予以尊重，交通部會循行政程序審查，也會了解涉及預算分配地方政府的建議。他提到，藍線捷運2018年先前通過可行性研究時的決議也須遵行，交通部會協助讓捷運藍線的綜合規畫更具有可行性，以通過行政程序的審查。

《自由時報》報導，藍線起站為東區的新建國市場附近，經過台中車站走台灣大道到台中港；全線共計設置20座車站，包括8座高架車站和12座地下車站。至於藍線何時可通車？交通局表示，要等交通部審議完後再送行政院核定，在行政院核定完後，希望能在十年內，完成設計、工程招標、施工。

捷運藍線示意圖｜Photo Credit: 台中市交通局

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺