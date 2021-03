英國皇室公關戰：一字不漏地看完「世紀訪談」，哈利與梅根說錯了什麼？

2021年的3月8日國際婦女節,有一位婦女向世界控訴她在夫家以及夫家的社會所受到委屈,她就是Meghan Markle,英國哈利王子的妻子梅根。

他們夫妻倆接受美國知名脱口秀主持人歐普拉的獨家專訪,並在3月8日晚間於英國的ITV電視台完整重播這場訪談,據說吸引了英國境內超過1100多萬人收看,總觀看人數佔英國全體人口的六分之一。

這篇文章要從行銷公關的角度來看,分析梅根和哈利這場震撼世界「世紀訪談」的主軸是什麽,想要傳達個世界的核心訊息又是什麽。

儘管在英國住了10年,我平常其實是個對皇室冷感的人,但昨天白天一整天,BBC不斷用大篇幅報道歐普拉訪問梅根和哈利的種種細節,其中許多標題聳動到一度讓我有種「BBC小報化」的幻覺,因此我對自己說,晚上ITV重播時我一定要一字不漏地看完這場訪問,因為只有透過自己的眼睛,我才會相信這些話真的是出自前皇室成員。

看完這場兩小時的「世紀訪談」,我才發現BBC新聞報的部分,讓人震驚的程度根本只是完整版訪問的十分之一還不及,姑且先不論梅根和哈利説的是否完全屬實,內容中提到的種族歧視議題、心理健康(mental health)問題等,都是目前英國社會最「政治正確」或最熱門的話題,果然大大撼動了整個英國輿論界。

如果這些梅根和哈利的指控,經過查證後都是事實,那絕對會成爲英國皇室的「世紀危機」,不但皇室形象會受到重創,甚至可能促成英國國內出現反皇室的浪潮,更嚴重的是,這股風氣也有可能會蔓延到英國的聯邦國(The Commonwealth)。

但是,由於英國皇室到筆者截稿前(3月9日),只公布了非常簡單的聲明,用短短幾行説明他們會認真看待梅根提出的種種議題——尤其是種族議題——但並未針對訪談中的指控做出任何回應,因此這個訪談目前還只能算是梅根和哈利單方面的片面之詞,而且相較於美國輿論一面倒地支持梅根,英國目前的社會氛圍是傾向相信皇室。

以我自己周遭英國親友的反應來說,許多人不但覺得這件事就是「兩個被寵壞的孩子在胡鬧」,有些甚至在臉書上發起「用女王照片洗版」的運動,以抵制漫天而來的梅根哈利專訪新聞。

在我一個外國人的眼中看來,這個訪談目前引發的效應,已經擴散到英國人與美國人對國族價值的認同,畢竟英國一直以來保有皇室傳統,説明他們覺得這個系統「work for them」,而美國在經歷過去年的「Black Life Matters」事件後,種族議題幾乎到了可以被無限上綱的程度。

當然,英美兩邊各有觀點,本來就是民主社會的自然現象,誰對誰錯也不是本文討論的重點。作為在英國與台灣的行銷、公關界打滾了八年的資深顧問,我想要分析整個訪談的主軸與架構,從行銷與公關的角度,來看梅根和哈利到底想藉由這個事件對全世界傳達什麽訊息,還有他們用的傳播策略又是什麽。

一般來說,做行銷企劃時,最重要的第一步就是確立目標,而目標可以有主要目標和次要目標,以這場訪談來說,主要目標絕非「美國媳婦在英國夫家受委屈,要向全世界告狀」莫屬,次要目標則是「建立哈利和梅根的專屬個人品牌」,為他們在美國的發展鋪路。

目標確立後,接著就是定調傳播策略,以及落實具體的訊息內容了。以下將整場訪談拆解,分析如下:

策略1:強調自己和女王的關係好得很

雖然是要告狀,但還是要確保不直接批評到女王本人,因為英國女王是全世界人氣最高的皇室成員,如果真的和她翻了臉,難保不會被圍剿,加上如果有了女王的高人氣加持,對未來事業鋪路也有幫助。

策略2:千錯萬錯,都是種族歧視的錯

在英國,甚至在整個歐美世界,種族歧視已經是當前最重要的社會議題(沒有之一),也是最受到關注的「政治正確」。梅根和哈利希望引用自己身為種族歧視受害者的經驗,讓訪談提升到一個更宏觀的層次,呼籲世人種族平等仍有努力的空間。

策略3:皇室制度不但把人困住,也不提供援助

除了種族歧視,第二個讓哈利和梅根需要離開皇室的主因,就是皇室制度的設計不夠人性化,不但讓人失去自由,更失去說話的權利。這個策略是針對美國市場所設計,因為美國沒有皇室,人民很難想像失去行動自由,甚至被剝奪話語權的生活狀態,因此很容易在美國社會產生共鳴。

訊息:梅根告訴歐普拉,進入皇室後她就再也沒看過自己的護照和車鑰匙,頓時失去行動力,也不能隨意去和朋友聚會,只能過著沒有自由的生活。她還強調,在皇室的四年生活,時常被要求當個沈默的人,對她這樣一個原本追求女權的人來說,不但覺得寂寞,還非常痛苦,她甚至用《美人魚》的故事做比喻,説她嫁給了自己的王子,結果失去了自己的聲音。

除了梅根批評英國皇室對她提出的種種限制,哈利也表示自己以前被皇室制度困住(trapped)而不自知,直到遇到梅根才豁然開朗,但他説自己的家人包括爸爸和哥哥在內,都還繼續被皇室制度困住而不自知,這樣的結果造成他和其他的皇室成員漸行漸遠,而後來在梅根出現自殺念頭,皇室卻無法提出解決方案後,這成為壓垮駱駝的最後一根稻草,在缺乏支援和理解(lack of support and lack of understanding)的情況下,他終於選擇離開皇室,移居美國。