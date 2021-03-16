《君王、疫疾、世界史》：肺結核在維多利亞時代被視為一種帶有美感的疾病

文：羅納・D・葛斯特

與梅毒、瘟疫還有特別是霍亂的恐怖症狀相比，肺結核在維多利亞時代被視為一種帶些美感的疾病，且這想法不僅僅存在於英國。許多罹患肺結核病者都十分年輕，他們的臉色會隨著病情加劇益顯蒼白（正好符合當時對美的理想定義），同時又隨著生命尾聲的到來，展現高度創造力。

對英國人而言，有一個偉大的作家家族即是如此。帕特里克．勃朗特（Patrick Brontë）是一位鄉下的牧師，他所有孩子，包含女兒安妮（著有《荒野莊園的房客》、《阿格尼斯．格雷》）、艾蜜麗（著有《咆哮山莊》）和夏綠蒂（著有《簡．愛》）都被確認罹患結核病。

她們本身不是因結核病過世，就是傳染給下一個人，就像傳給她們的弟弟布蘭威爾（外加酗酒和吸食鴉片）一樣，這些才華橫溢的姐弟們都未能活過40歲。

浪漫主義作家約翰．濟慈（John Keats）則過逝得更早，以25歲英年就因結核病入土下葬。次年，他兒時的朋友作家雪萊（Percy Shelley）也去世了，享年29歲，儘管死因非結核病。他是在一次出海航行時失足淹死的，一種使人聯想到自殺的意外。

無人能比西蒙內塔（Simonetta Vespucci）更能體現那種年輕結核病人的理想美，一種極富爭議的美。她的名字可能不是廣為人知，然而她的臉蛋卻是家喻戶曉。

這位年輕女子生於1453年的一個貴族家庭，被當時的人認為是佛羅倫斯的「美女」，她曾多次擔任畫家波提切利（Botticelli）的模特兒，其中最有名的即是關於維納斯的畫作。她留著紅金色的秀髮，皮膚白皙，雙頰紅潤。直到1476年4月23歲香消玉殞的她，都還一直保持著美麗的容顏。

400多年後有另一位藝術家也將一位結核病患者的脆弱之美化為永恆。她也很漂亮，不過還是個孩子，就如畫作的標題《病童》（Det Syke Barn）一樣。愛德華．孟克畫中描繪他15歲的妹妹約翰娜．索菲（Johanne Sophie）臨終前的剎那。

人們可以看見女孩的痛苦：她直坐在床上，努力將空氣吸入已被結節挖空並充滿液體的肺裡。一位可能是他們母親的年長女人，垂頭喪氣地坐在一旁，滿是悲傷。就孟克的表達方式來說，因結核病而死對於患者以及親屬而言，既沒有「靈氣」，也毫無「美感」可言。

同時，在病患變得消瘦和成「癆」之前的早期階段即確診是結核病，在當時對醫生來說還是一項艱鉅的任務。康拉德．威廉．倫琴（Conrad Wilhelm Röntgen）直到1895年才發現X光。人們不斷完善X光線以及現代的成像過程，使得20世紀時除了採用結核菌素皮膚試驗以外，還有了獲得可靠診斷結果的可能，並且隨著有效藥物的出現，得以儘早下藥治療。

由於人們努力想聽出（因為看不到）肺部是否有病變，所以聽診器在200多年前問世，並成為醫學的象徵。

那是一位名叫雷奈克（René-Théophile-Hyacinthe Laennec）的年輕醫生，早在求學時代就已看到診斷結核病的重要性。當時他在巴黎師從畢夏特（Xavier Bichat），為公認的組織學（Histologie）創始人。雷奈克就讀第二年時，他也因肺結核去世，得年30歲。

另外一位重視診斷的醫生是科維薩特（Jean-Nicolas Corvisart），他不僅提倡聽心臟（將耳朵直接放在病人的胸廓心臟部位），而且還倡導由奧地利醫生奧恩布魯格（Johann Leopold Auenbrugger）首先提出的敲擊肺部方法。

有經驗的醫生可以藉共振回應，判斷肺部是否充滿液體以及在哪個部位（肺葉）。但是雷奈克找出一個更好的方法，不過也許只是一個傳說。他曾在羅浮宮附近看見幾個男孩在玩樹枝，其中一個男孩把樹枝放在耳朵上，另一個男孩用指甲劃了另一端，而雷奈克從孩子的反應發現，通過木柴傳遞比站在男孩旁，更能聽見刮擦聲，顯然木材比空氣更能傳導聲音。

不久之後，大約是1816年的秋天，雷奈克將此經驗應用於醫學實務上。當時他有位年輕女病人，不僅過重還罹患心臟病，雷奈克發現自己不適合將耳朵貼在女人胸口，而且也懷疑以她的身材來說，他是否能聽見任何聲音：「她巨大的乳房是這種方法的實體障礙。」

於是雷奈克想了個方法：「我將一張紙緊緊捲成圓柱體，一端放在她心臟的區域，另一端貼在耳朵上。當發現那與直接將耳朵貼在胸口相比，更能聽到清晰的心跳時，我又驚又喜。我那時想，這種方式將使我們不僅可以判斷心跳的類型，還可以判斷由胸腔器官運動引發的任何特定噪音。」

雷奈克立刻開始嘗試各式材料，最終決定使用長約25公分，直徑3公分的木管，可以拆解並隨身攜帶，而聽筒的部分則由金屬製成。

1818年雷奈克在巴黎的科學院會議上，展示了他稱之為聽診器（Stethoskop）的器具。次年，他發表了上下兩卷的《論間接聽力診治法及主要運用這種新手段探索心肺疾病》（Traité de l’auscultation médiate et des maladies des poumons et du coeur）。他主要將新儀器使用在聽診肺結核患者的肺部，並區分結核洞、肺炎和肺氣腫等其他肺部疾病。

維吉尼亞．伊麗莎．克萊姆（Virginia Eliza Clemm）是當時一位肺結核病人，她的丈夫用不朽的話語來表達自己對她早逝的感傷，最後成了英語文學的偉大著作。她嫁給自己堂兄時年僅13歲（結婚證書說她21歲），新郎是當時27歲的作家埃德加．愛倫．坡（Edgar Allan Poe）。兩人的婚姻關係充滿溫情與愛意，不過他們彼此是否一開始即有性關係值得懷疑。

這位抑鬱寡歡的詩人窮極一生都受經濟問題困擾，而且患有肺結核。他在維吉尼亞以及母親瑪麗亞身上找到依靠，她們也都呵護、照顧他。這位蒼白纖弱的年輕女子帶有天使般的氣息，當她於1842年1月的一個晚上（當時她19歲）彈著鋼琴時，突然有血從嘴角流出，愛倫．坡當場震驚不已，接下來的兩個星期她的情況時好時壞，在生死間徘徊不定，愛倫．坡為此完全崩潰。

根據他的傳記，他與維吉尼亞的婚姻賦予了自己心靈空前的穩定感，使自己遠離酒瓶，得以全心創作發揮。每當人們談到她可能會死時，一對曾到訪的夫婦表示：「那會讓他『完全』失去理性。」

愛倫．坡與妻子兩人又相守了5年，直到維吉尼亞於1847年1月30日去世。維吉尼亞．坡唯一被確認的畫像是一幅她躺在病床上的肖像。在愛倫．坡的作品中，思念死去伴侶而消瘦的主題反覆出現，如在《安娜貝爾．李》（Annabel Lee）和《萊諾爾》（Lenore）皆看得到。後者甚至寫道：「沒有什麼比她如此年輕的死更高貴了。」

愛倫．坡最著名的作品《烏鴉》（The Raven）寫於妻子維吉尼亞去世前2年，靈感可能來自她的病情以及即將死別的前景。這首詩講述了一隻烏鴉的夜行經歷，牠以「逝者已矣！」（Nevermore）殘酷地回應了敘述者對故人的想念。愛倫．坡最後只比維吉尼亞多倖存了2年多。

書籍介紹

本文摘錄自《君王、疫疾、世界史：看疾病與大規模傳染病如何扭轉歷史，改變人類命運的方向》，創意市集出版

作者：羅納・D・葛斯特

譯者： 彭菲菲

揭開過去元首的重疾，洞見國家動盪興亡最裡層的關鍵，隨重大流行病的到來，體驗盛世下的陰影、亂世後的希望。那些病與痛，那些尊貴和平凡的患者，看似被人遺忘在遙遠的過去，實則悄悄地影響著歷史的推進。

國家領導人的疾病屢屢在歷史進程中介入，並在另一個方向上大大地影響了世界事務的進程。除了元首的個人疾病之外，人類歷史上幾個主要流行病如：霍亂、梅毒、愛滋病、天花、結核病等也成為了決定人們生活、文化和意識的重要關鍵。

文中闡述了疫情發生時的政治和社會背景，並解釋氣候、人口移動、戰爭對於疾病的爆發、傳播之影響，以及人類的文明與公共衛生如何隨之發展。

作者用醫學及歷史專業知識，以有別以往的角度解構歷史，同時發人省思：就二十一世紀的醫療衛生條件和社會發展來看，面對疫情衝擊時，人類的應對和結果是否有所不同？我們的下一步又會在哪裡呢？

Photo Credit: 創意市集

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航