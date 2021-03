延後開學、遲交作業⋯⋯各種與「延後」相關的英文怎麼說？

最近因為疫情的關係,學校都紛紛「延後」開學,大家寒假作業是不是也都「延遲」了好幾天才終於寫完呢?偷偷說,小編以前也是,只要放假就非常愛「拖延」,連上課都會不小心「遲到」呢!所以今天小編就要來教大家,各種跟「延後」有關的單字要怎麼說!

跟「延後」有關的單字

delay

第一個就要先來介紹最常見,也是最萬用的單字啦!相信大家應該都對這個字不陌生。只要是因為任何原因而造成計畫延後或情況不如預期發生時,我們都可以用delay來表示。

這個字當動詞的時候是「(使)延誤;(使)延期;(使)延遲」

My flight to Japan was delayed by four hours because of bad weather conditions.(由於惡劣的天氣環境,我要飛往日本的班機被延誤了四小時。)

I tried to explain to my boss that I was delayed by heavy traffic this morning; however, he said it was just an excuse.(我試著跟老闆解釋我今天早上被繁忙的交通耽擱了;然而,他說這只是一個藉口。)

而當名詞的時候則是「延誤,延期,延遲」

The authorities concerned need to be aware of the issue of environmental protection and tackle it without delay.(有關當局要意識到環境保護的議題並立即採取行動。)

postpone

這個字是動詞「延後,延期」,其實字首post-本身就有「之後、後來」的含意,通常指某個事件或計畫的時間、日期被往後延。

The Taiwanese band Mayday postponed their concert after the coronavirus outbreak.(在新冠病毒爆發後,台灣的樂團五月天延期了他們的演唱會。)

put off

這個片語跟postpone的意思非常接近,代表「延後;延遲」,但通常put off還多了一個「拖延」的意味在,代表某人是因為不想做而選擇把事情延後。

Your illness is gradually becoming severe; you can’t put off going to the hospital anymore!(你的疾病已經逐漸變得嚴重,你不能再拖延不去醫院了!)

還有一個很常見的諺語也是用這個詞喔!

Never put off till tomorrow what you can do today.(今日事,今日畢。)

sit on

這個字也有「拖延,延遲」的意思,雖然字面上可以直接翻譯成「坐在......上」,但其實就是表示「將某事擺在最後面、刻意延遲處理」

The police have been sitting on my case for months, and they still haven’t caught the thief who broke into my house.(警察已經把我的案件擱置好幾個月了,他們到現在都還沒抓到闖進我家的小偷。)

procrastinate

procrastinate是「拖延,耽擱」的意思,通常用來指人在無聊或不愉悅的情況下,一再的延遲某件應該被完成的事。而這個字的名詞procrastination就是我們常聽到的「拖延症」啦!

You have got to get rid of the habit of procrastinating if you want to become a successful businessman.(如果你想成為一名成功的商人,就必須戒掉拖延的習慣。)

這樣大家都知道這幾個單字要怎麼使用了嗎?

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【生活英文】計畫永遠趕不上變化!「延期」「延誤」「拖延」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航