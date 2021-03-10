法國歷史教師遭極端伊斯蘭分子斬首案情大逆轉，起因為女學生掩飾翹課說謊

去（2020）年10月遭到極端伊斯蘭份子斬首殺害的法國教師塞繆爾・帕蒂（Samuel Paty）一案，目前出現驚人的發展。目前的調查顯示，這起悲劇起因於一名13歲女學生因為害怕觸怒父親，掩蓋自己翹課行為所捏造的謊言。

《獨立報》報導，這名13歲的女學生 最初聲稱，帕蒂要求穆斯林學生離開教室，然後他在課堂上向孩子們展示了「先知赤裸的照片」。由於 先知穆罕默德的視覺描繪在伊斯蘭教中是被禁止的，甚至在某些國家中，褻瀆先知等於褻瀆神靈。這位女學生聲稱他為此向 帕蒂表示憤怒，卻反而遭到停學兩天的處分。

然而 《獨立報》引述法國《巴黎人報》的報導，調查結果顯示這名女學生之所以遭到停學兩天的處分，是因為他之前頻繁翹課，而且這個處分在 帕蒂上該堂課的前一天就已經下達。 這名女學生之所以說謊，是因為他害怕他的父親知道自己是因為翹課才被停學。

後續發生了什麼事？

《il Post》報導， 這個女孩的父親，來自摩洛哥的 布拉罕 ・奇尼娜（Brahim Chnina），在聽完女兒的故事後，在Facebook上發布了一段影片，譴責帕蒂的行為，要求學校將他開除。後來他發表了第二篇文章，指控帕蒂對穆斯林的「歧視」。 指責他在課堂上散佈「色情圖片」並營造了仇視伊斯蘭的氣氛。

在接下來幾天，影片開始在社交網絡上大量傳播，被車臣裔的18歲伊斯蘭極端份子 安佐洛夫（ Abdullakh Anzorov）看到。2020年10月16日，安佐洛夫去了帕蒂的學校附近埋伏，然後用刀將他斬首。 不久之後，警察到場殺死了仍在附近徘徊並用刀子威脅警察的安佐洛夫。

法國民眾哀悼被殺的歷史教師帕蒂｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在承認說謊之前，這名女學生的證詞就漏洞百出

《BBC》報導，在事件發生後，該女學生有關帕蒂課堂上的描述也被證明是扭曲事實。事實上 帕蒂是在警告學生，他將要展示穆罕默德的畫像。 他說，任何認為自己可能會感到這冒犯的人，都可以閉上眼睛或是暫時到走廊避開。

後來那名女學生又對媒體表示他沒有直接看到圖片，是班上另一名女學生給他看的。 當時該女學生的律師姆貝科・塔布拉（Mbeko Tabula）告訴《法新社》：「她撒謊是因為她感到為難，因為同學要求她當（其他穆斯林同學的）發言人。」

這起案件對法國社會的影響

《CTVNews》報導，目前女學生的父親布拉罕，與另一名在網路上散播指控 帕蒂 影片的伊斯蘭教士被控謀殺罪，正在法院進行審理；而這名女學生也將遭遇毀謗罪的起訴。

這起事件震驚了法國，並引發了有關言論自由、大量穆斯林人口該如何融入法國社會，以及社交媒體煽動仇恨的作用等辯論。 目前法國的國會也正在草擬一項法案，規定未來在網路公開公務員的個資，將成為犯罪行為。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺