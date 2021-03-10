那些狗仔教我的事：我在《蘋果日報》時曾搭過「特勤隊」的車

我在《蘋果》政治中心多年。唯一一次和「特勤組」（編按：俗稱為狗仔隊）接頭，是2008年馬英九上任前，當時的第一夫人周美青520前提出退休申請、請辭兆豐金控35年工作，避免雙方困擾。那時候酷酷嫂每天搭公車上班，媒體擠爆老馬家跟美青姐的工作場合。

《蘋果》沒有缺席盛會。公司派出政治記者車輪戰；平常隸屬娛樂中心，非常少與路線記者接觸的特勤「狗仔」也出動了。

我怎麼會知道呢？有一次我被派去現場守。突然有同業喊了：後退一點，《蘋果》的車要倒過來了。這是他們兩個真狗仔被我這個假狗仔逮到時所犯的第一個「錯誤」。他們的人、車怎麼可以被別人識破是《蘋果》的呢。

我簡單地自我介紹：同為《蘋果》記者，我們都要跟酷酷嫂，但是我沒開車、你們有車。他們接著犯下了第二個「錯誤」。「可以讓我上車跟你們狗仔一段嗎？」年輕人畢竟是年輕人，他們答應了，我得以第一手了解狗仔的作業模式。

登上狗仔的車，我了解了他們的運作模式

特勤組不是路線記者，他們不可能神通廣大到知道誰跟誰在一起。當時狗仔休假剛好遇到吳育昇並且跟跟看，就跑到偷情的大獨家，這種事情可遇不可求。必須有人爆料、有明確線索、消息來源，才會有狗仔步。

特勤同事告訴我，他們鎖定目標人物的公開行程開始跟起。通常從下午3點，到午夜12點甚至更晚。很意外狗仔也是有工時的。為什麼跟這段時間？他們明白說了，這就是做壞事、偷情跟出軌的絕佳時機。大概是所謂狗仔的大數據吧！這段時間的費洛蒙跟抓猴命中率是最高的。

他們兩個人一組，全盛時期三個人。其中一個人為駕駛 。兩個人都配著相機跟DV。為什麼要兩個人？大概是相互掩護，有人拍照片有人拍影片。被打的時候，一個人還可以拍另一個人。或者是有人想去尿尿，也不要跟丟了之類的。我體驗過他們的駕駛技術，大概就是賽車手等級的了。咬上目標以後就不鬆口。

拍到以後，就是看圖說故事、詢問回應跟消化寫作，等著「切香腸」（按：在同個素材中分篇）做下一集，或者是開慶功宴。

狗仔超越藍綠，但他們也只能看到「自由空氣」下發生的事

狗仔的薪水雖然不少。但是他們不像路線記者，是沒有名字的幕後英雄。他們工作勞累，自認專業程度即轉換成下一份工作的籌碼不高。因此沒做多久就會面臨撞牆期。離職率不低。待個三、五年就算資深狗仔。

狗仔出手的下場，非死即傷。大家可以質疑爆料者的動機。這件事情曝光以後誰受傷、誰得利。但真正專業的狗仔媒體是中性的。不論藍綠白黃政客，誰偷吃出包都會幹掉他們。狗仔只看點閱率、破壞力以及事件的震撼度。

如何破解狗仔，其實不難。他們再怎麼專業、再怎麼犀利，也只能拍到自由空氣底下的人事物。侵犯隱私的故事空間，是不被容許且有法律疑慮的。因狗仔一夕成名或成黑的名人，毫不專業，都沒有把媒體放在眼裡。某方面也可以說這20年的「狗仔教育」失敗。害他們連防身都不會。

Photo Credit: AP / 達志影像

狗仔媒體存在西方已久，因為肥佬黎帶了《壹周刊》和《蘋果日報》傳進台灣。逼死戴安娜王妃，壓力大到讓部分當事人尋死，備受批評。但是狗仔戳破名人政客的假象，大快人心，藉此賣錢。這就是一個市場商業機制下的媒體產物。

政治去勢的故事，20年來不斷上演。道理其實千篇一律，就是權力春藥及其陽痿的過程。不管是政客或媒體，努力的人永遠有收穫。它們的情節宛若警世預言，沒有永遠的贏家，凡事都有盡頭。最後回到事件本身。為什麼有人被狗仔盯上了會出事，有些人永遠拍不到。

唯一不變的鐵律：若要人不知，除非己莫為。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航