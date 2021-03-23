一次解決多人上網的不同情境需求——家用網路挑選攻略

無線網路已是現代人每天生活的必需品，像是手機的 5G 或 4G 網路，大家也都知道要找覆蓋率高、網速快，月租費又相對划算的電信業者，那換作是家用網路，你知道怎麼挑嗎？除了考量網速跟價格以外，不同於行動裝置網路，家用網路使用方式跟裝置也更多元，這邊就提供大家選購家用網路時要考量 的3 個要點。

考量1：手機、平板、筆電、智能家電，全家連網裝置數一數

每天下班以後，或是週末假日沒出門的時候，你家同時會有幾個人上網？同時會有幾個連網裝置呢？如果以爸爸、媽媽及兩個小孩，總共一家四口來算，每個人手中至少一台連網裝置，像是媽媽手中追劇用的平板，爸爸、姊姊工作或報告用的筆電，或是哥哥要更新軟體的手機，以及全家人共用的桌機，再加上客廳裡的連網電視、機上盒，這樣就有 8 台連網裝置，如果再加上掃地機器人、智慧喇叭或智慧燈泡等智能家電，簡單一算就超過 10 個裝置需要同時上網。光是網速快遠遠不夠，更需要考驗家用寬頻提供的無線網路分享器的同時傳輸量大小，最新的支援 Wi-Fi 6 功能的無線分享器就比舊型的 Wi-Fi 5 分享器傳輸量大 4 倍，多人、多裝置同時上網一樣流暢，對於智能家電來說，支援 Wi-Fi 6 無線分享器能讓可溝通裝置數量增加、降低不必要傳輸，電池壽命也能更加持久，是建立智慧生活不可或缺的隱形好幫手。

Photo Credit：Shutterstock 就算是四人小家庭，所有的上網裝置加起來也能輕鬆破 10 個，如何讓這些裝置都能流暢上網是選購家用網路服務很重要的一環。

考量2：想要 4K 追劇品質、玩 GAME 低延遲，你的使用需求是什麼？

在家空閒的時候，想打開YouTube、myVideo等影音串流平台追劇、看影片，卻總是要跟家裡其他人互搶頻寬，老是 LOADING 跑個不停嗎？想要玩個網路遊戲卻總是慢半拍，手速再快也無法跨越網路延遲的阻饒而慘被同伴嫌棄嗎？多人多裝置使用以外，釐清家人使用的目的也很重要！如果家人喜歡 4K 追劇、或是玩網路遊戲的網路重度使用者，那一定要挑選能提供 Wi-Fi 6 無線分享器的家用網路，Wi-Fi 6 能針對不同頻寬用量的服務，分類不同頻寬，減少額外負荷與延遲，有效提高網路效率，就算媽媽和弟弟同時 4K 追劇與玩網遊也一樣那麼順暢。

此外，現代人總是習慣手機、平板不離身，不管是在廚房或客廳吃飯，甚至是在洗手間解決人生大事，都要把握片段空閒的時間把該追的韓劇、美劇或動畫追到最新進度，或滑滑網路解悶，如果有這些需求的話，挑選提供具 Mesh 功能分享器的家用寬頻網路服務，能提供更廣且更穩定的無線訊號，減少Wi-Fi訊號死角狀況，讓家中每個角落都能無線飆網。

Photo Credit：Shutterstock 任何時間、任何地點都要抓準時間追劇，但如果家中網路環境老是卡在 LOADING 畫面的話，可是相當討厭的。

考量3：不只月租費別忘了無線網路環境搭建費用

最後我們要考量的當然是預算問題，一般考量網路預算都會有個盲點，只看方案的連線月租費，但安裝家用網路，除了日後的使用費外，設定費和佈建整個家用寬頻無線網路環境的費用，都要一起考量進去。現在申裝家用網路時，數據機本身都會提供無線分享器功能，讓使用者申裝後就可直接上網，但是網路業者數據機提供的分享器功能可大不相同，若想使用最新的 Wi-Fi 6 與 Mesh 功能，還需要上千元的預算，額外購買支援支援 Wi-Fi 6 與 Mesh 功能的主機與子機，才能保證不管是在起居室、廚房、客廳等各個角落，都能接收得到穩定的 Wi-Fi 無線訊號

Photo Credit：Shutterstock Mesh 無線網路環境能提供更廣與更穩定的 Wi-Fi 訊號傳輸，但市面上一般家用網路服務並不會免費協助佈建。

台灣大寬頻 1G 光纖上網＋Wi-Fi 6＋Mesh 全家上網需求都搞定

台灣大寬頻 1G 光纖上網＋Wi-Fi 6＋Mesh，不只提供高達 1G 的網路速度，Cable Modem 本身就內建 Wi-Fi 6＋Mesh 無線分享功能，傳輸量大、網路延遲更低，加上免費提供一台 Mesh 子機，直接幫你在家裡快速佈建速度更快、範圍也更廣，Wi-Fi 死角更少的無線網路環境，全部也只需要月租費 999 元，是綜合裝置數量、使用目的與預算三要點的完整方案，若是有家用網路的申裝需求，不妨考慮申辦台灣大寬頻最新的光纖上網服務，一舉打造家中的無線飆網環境。

Photo Credit：Shutterstock 超高CP值月租費999元，就可享有 1G 光纖上網與 Wi-Fi 6＋Mesh 無線網路環境。

☞了解更多：http://bit.ly/3cjpSSu