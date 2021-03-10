憲改小組召集人姚嘉文拋「台灣共和國」，民進黨：尊重個人意見

民進黨「憲政改革小組」今（10）日首次召開會前會，共同召集人、總統府資政姚嘉文昨天表示，根據黨綱規定，要制憲且國家名稱是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨精神；憲改小組既然設在黨內，首要任務就是完成黨的規定。

此舉直面了民進黨「國家定位」的修憲敏感議題；然而今天會前會並未再針對修憲內容討論，同為憲改小組的民進黨副秘書長林飛帆則表示，第一次會議預定在3月31日舉行，今天並未討論修憲內容。

（中央社）民進黨「憲政改革小組」共同召集人、總統府資政姚嘉文昨天表示，憲改小組將開會前會；根據黨綱規定，要制憲且國家名稱是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨的精神；憲改小組既然設在黨內，第一個任務就是完成黨的規定。

由總統蔡英文主導，成員涵蓋府院黨與黨團成員，且經由民進黨中常會3日通過進而成立的「憲政改革小組」，由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦擔任共同召集人；民進黨說，憲改小組將提出黨版憲改方向，提供民進黨立院黨團在修憲委員會更多討論基礎。

姚嘉文說，去（2020）年蔡總統就曾提過，請他負責這件事情；近日則是由民進黨秘書長林錫耀代替身兼黨主席的蔡總統提出邀請。他認為，如果憲改小組設在總統府，不管運作或經費，比較礙手礙腳，但黨則比較可以放手去做。

憲政改革小組設置3位共同召集人，姚嘉文分析，他是總統府資政，柯建銘是民進黨立法院黨團總召，至於鄭文燦則代表地方政府又身兼民進黨中常委。其他成員，包括總統府副秘書長李俊俋、新境界文教基金會副董事長兼執行長邱義仁等人都是黨員，基本上是以黨作為推動，代表黨的主張與精神。

姚嘉文說，過去幾次重大政治運動，解嚴是在民進黨之前就推動的；但後來的國會全面改選、總統直選都是民進黨推動的。現在面臨的制憲運動也是民進黨的重大考驗，國會、總統府、黨中央、地方一起合力推動。

姚嘉文說，10日中常會後，民進黨憲政改革小組將舉辦會前會，討論運作方式，未來先由共同召集人與邱義仁一起開會；接下來才會召開憲改小組委員會議。

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姚嘉文：依黨綱制憲正名

至於目前立法院朝野共識較高的18歲公民權議題，姚嘉文說，這個是比較小的案子，由立法院黨團推動即可，黨中央不必太過問。民進黨建黨以來最重要三大核心議題，就是國家名稱、國（領）土問題及中央政府組織。

他進一步說，國歌沒有規範在憲法裡，但國旗有，以後的憲法，其實沒有需要規範國旗。

姚嘉文說，國家的名稱寫在民進黨的黨綱裡就是「台灣共和國」。至於國（領）土議題，姚嘉文說，除了之前的越南共和國、大韓民國的少數例子外，很多國家沒有將領土範圍列入憲法。因為，國（領）土是事實問題，不是法律問題，就算中華民國主張「南美洲是我們的」，也沒有用；以美國為例，只有規範國（領）土變更。他認為，未來台灣也應該僅規範國（領）土變更即可。

至於推動憲改若碰到國家名稱、國（領）土變更議題，會不會太敏感，姚嘉文指出，「世界台灣人大會」與「台灣國家聯盟」於2006年3月26日發表於日本成田市決議：「堅決維持台灣國際地位的現狀」，包括維持「台灣是一個主權獨立國家」、「台灣與中國互不隸屬」、「台灣自由民主」、「台灣海峽和平安定」的現狀。姚嘉文說：

民進黨的黨綱規定，一、要制憲；二、國家的名稱就是「台灣共和國」；民進黨不能規避建黨的精神；今天憲改小組既然設在黨內，第一個任務就是完成黨的規定。

蔡總統曾在520就職演說提到，「我們也會持續遵循中華民國《憲法》，與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務。」對此，姚嘉文從體制內與體制外角度分析說，不管是國會改選、總統直選，一開始都要有些體制外的政治性活動，但最後還是要透過體制內的制度性活動來解決。也就是民進黨作為一個運動機器，喚起民眾，並與其他政黨疏通、協調，最後才進入憲法層次的公民投票。

被詢及18歲公民權等憲法複決議題，將與2022年九合一大選合併舉行，姚嘉文說，這個工作要做很久，不需要趕這個時程；美國獨立後也是等了10餘年才有憲法。中華民國也是30餘年後才有憲法，這個工作需要宣導，就像當初解除戒嚴前，也是很多人認為不可能，而當時推總統直選，也是一樣沒有訂下時程。

民進黨：會前會不涉及修憲內容

民進黨發言人簡舒培昨日晚間指出，憲改小組的會前會，目的是針對小組的運作方式，請3位共同召集人做初步意見交換，尚未直接涉及修憲內容的討論。對於姚嘉文的說法，「我們表示尊重」，民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。

簡舒培表示，民進黨憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議。民進黨最後的憲改主張，仍需中常會通過後，送交立院黨團，與朝野政黨協商。期待透過憲改小組的成立，在未來討論的過程中，務實凝聚共識後，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。

鄭文燦今天上午主持市政會議後接受媒體聯訪，針對憲改議題，他指出，憲改小組還沒有正式開會，具體議題及議程也還沒有決定，針對社會各界提出的討論，一切採開放的態度，等進入議程以後，再由黨部對外說明。

今天會前會結束之後，同為憲改小組成員的林飛帆則和姚嘉文一起到記者室，並由林飛帆向記者說明，今天會前會主要就是討論接下來的開會方式還有開會的時間和頻率，第一次會議預定在3月31日舉行，並沒有討論修憲內容。出席的人包括黨團總召柯建銘、黨團幹事長劉世芳等人。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺