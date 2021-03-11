中共追打、美國閃躲，會是短期內美中互動的滑稽模式

拜登（Joe Biden）政府上台已將近一個半月，繼內政上出現明顯左傾的轉向後，在外交上也開始有所動作了。

與在內政上是要翻轉川普（Donald Trump）的政策路線類似，拜登政府也展現了外交政策大轉向，沙烏地阿拉伯則不幸成為拜登政府開刀的對象：先是將和沙國在葉門所支持勢力對戰的胡賽武裝組織，從恐怖組織名單上除名，再來宣布減少在葉門內戰中，對沙國領導的武裝聯盟的支持，接下來又將美國在沙國的對口，由穆罕默德王儲（Mohammed bin Salman）改回沙爾曼國王（Salman bin Abdulaziz Al Saud）。

最引起舉世矚目的，就是由國家情報總監公布CIA完成的調查報告，其中直指就是王儲批准殺害或捉拿沙裔美籍記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

美國這些動作，顯然是要將和沙國在川普時期非常緊密的關係降溫，目的就是為了營造氣氛和伊朗談判以求重新恢復2015年簽訂的核協議。這個全名為「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action）的核協議，也被認為是歐巴馬（Barack Obama）政府第二任的主要政績。

也就是說，拜登政府外交政策初期的重點會是在中東，而不是在印太，甚至全球範圍內應對中共的挑戰。這就是為何在川普任內最後半，年引起廣泛矚目的微信禁令和TikTok限期出售案，不是被重新檢討就是被擱置，而且一旦說在檢討中之後，就再也沒有任何後續消息傳出。

此外當加拿大、荷蘭、英國、澳洲甚至法國，都對迫害維吾爾人議題開始高調聲援時，美國反而從未主動表態，只是在記者會被問到或是公布和中共外交官的通話紀錄時，強調美國關切維吾爾人的人權。

在香港問題上，面對2月28日香港法院要求47位民主派人士，因為犯了「顛覆國家政權罪」全部出庭應訊並收押的政治追殺鬧劇，國務卿布林肯（Antony Blinken）只是如例行公事般發聲明譴責中共、要求釋放被押的人士，但絕口不提如川普政府般再度祭出制裁的可能性。

這種軟弱的表態，事實上等於是以隱諱的方式認可中共劃下的紅線：在2月1日和2月6日和布林肯的通話中，中共國務委員楊潔篪都強調新疆、香港和台灣問題都是中共的內政，不容干涉。也因為中共已經感知到了美國的退卻，在拜登接受中共要求，於除夕早上打電話給習近平恭賀新年後不久，楊潔篪和外長王毅便接連在2月最後一週升高調門，開始對美國強硬喊話。

王毅直接喊出要美國撤除關稅和撤銷對中共的科技制裁；楊潔篪則是暗指美國之前搞單邊主義和霸凌中共。對於這樣不客氣的公開叫陣，很遺憾美國依然選擇沉默以對。相對地，針對俄羅斯以司法手段，迫害之前被下毒赴德國治療的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），美國政府在首份判決出爐後一個月就下手制裁七名俄羅斯官員，還包括聯邦安全局局長。

雖然拜登政府在3月3日公布的國家安全戰略暫行綱領中，明確指出中共是唯一擁有外交、經濟、軍事和科技實力，來嚴重挑戰這個穩定開放國際體系的競爭者；報告接近結尾的地方，也首次大段列舉了許多美國應該要處理的中共劣行，如中共不公平、不合法的貿易慣例、支持中共的鄰邦和商業夥伴在下政策決策時，能保持獨立不受脅迫和不當外國干預、確保美國在中共境內做生意時不會犧牲美國的價值、為民主、人權和人性尊嚴挺身而出，包括對香港、新疆和西藏。

同一天，國務卿布林肯口述這份綱要的公開演講，也將應對中共挑戰列為外交事務的八大優先目標之一，但是報告和演講都有同樣明顯的問題：只是指出問題，沒有說要怎麼做來著手解決。

相形之下，在川普時期公布的國家安全戰略報告中，在論述第三個目標「以實力維持和平」和第四個目標「推進美國影響力」時，都是先在列出了中共、俄羅斯造成的問題後，便列出美國要做的優先事項，來處理這些挑戰以達成目標。

此外，針對中共外長王毅在人大中外記者會上對台灣的強硬發言，白宮發言人在回答題時表示「美國將繼續支持台灣維持足夠的自我防衛能力，美國對台灣的立場相當明確，我們將與夥伴站在一起，促進印太區域的共同繁榮、安全與價值。」

這樣的回答雖然會被媒體和不少評論家，引來證明美台關係依然良好，或是引用上述的國家安全綱領內容，說明拜登政府也會對中共採取強硬政策，但是他們忽略了兩點：

所有拜登政府對於中共的批評，都是抽象的寥寥數語，沒有任何一份詳細的報告，或是一位專責對中的官員，出來對總統或國務卿提到的議題做後續的詳細說明，而且也從沒有提出過美國要怎麼應對，都只是用關心或站在一起這種空泛的詞語來搪塞。但其實在國務院或是國家安全會議內，並不乏了解中共或是態度對中共較鷹派的中高級官員。 大部分被用來引證拜登政府也會強硬的談話，都是在白宮或是國務記者會上被問的時候出現的，拜登政府自己很少主動發聲明譴責中共。即使發了，正如前一點所說，用詞空泛也從不承諾任何具體行動。這些空洞的口號性宣示，比較像是為了避免遭到共和黨對中鷹派議員的攻擊和民意反彈而說的。

這樣的不作為終於導致共和黨重量級參議員羅姆尼（Mitt Romney），連同其他近十位跨黨派的參眾議員聯合對中共在香港的惡行發表聲明，在批評的部分之後，這些議員特別指出，在過去兩年國會通過了兩部和香港有關的法案，賦予政府工具支援守護自己自由的香港人，他們敦促政府盡快使用這些工具。

所謂的工具，是指根據《香港自治法》賦予國務院制裁破壞香港自治的中港官員，還有和這些被制裁官員進行交易的金融機構。而在川普去（2020）年8月簽署這個法案到離任前，其政府一共發布了三波制裁，上榜的中港官員有28人。

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總的來看，可以說很諷刺的，雖然表面上拜登政府說外交政策的重點會是在印太。國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也增加了負責東亞事務的人手。但目前看來拜登政府會重蹈歐巴馬時期的覆轍：歐巴馬和希拉蕊（Hillary Clinton）說要進行把外交重心從中東轉回亞洲的亞太再平衡，但因為阿拉伯之春爆發後的一連串後續效應，如伊斯蘭國肆虐而被迫留在中東。

同樣地，在伊朗重新開始用各種動作挑釁美國，逼美國解除制裁、葉門內戰又有戰事重燃的跡象之下，拜登政府是否又被迫將外交的重心擺回中東，是值得關注的。

在人權防線美國已明顯失守下，剩下值得注意的就是貿易、科技和軍事的防線，是否也會出現類似的悄悄後退。貿易的問題會根據貿易代表署發布的年度報告內容專文討論。

在科技上，川普政府卸任前，商務部在1月14日曾發表一個命令，授權商務部為確保資訊／通訊科技供應鏈的安全，有權否決和敵對國家如中共、伊朗、俄羅斯這方面的交易。但這個命令要發布後60天才會正式生效。

根據之前《華爾街日報》的獨家報導，拜登政府的商務部是打算讓這個命令生效，雖然已經有很多美國大公司如IBM表達了反彈。所以到底在3月最後一週，這個命令是否會真的生效還有待觀察。另外這篇報導也提到商務部為了避免過大的反彈，可能在執行上會採取寬鬆路線。這就和前面提到的模式類似：表面強硬，實際溫和。

唯一比較讓人放心的是在軍事防線上，目前美國軍方依然針對中共威脅在積極提升武器系統。而且有消息指出國防部長也會很快親自前往日本、印度和澳洲。日本部分的行程還包括國務卿。3月12日還會有第一次四方安全對話各國元首的線上會議，希望會議中能提出如何強化四方防務合作的具體方向。

總之，短期內應該還是可以看到，中共在人權問題上完全不鬆口保持強硬，而拜登政府為了避免被批評軟弱，就由發言人在記者會上做一些看似強硬和內容空洞的回答。中共再來會在科技封鎖議題上開始拼命施壓，這應該也是即將在阿拉斯加舉行的美中雙邊會談，楊潔篪和王議會提出的主要議題。

而拜登政府既不能鬆口說要撤除川普時代的制裁，目前也看不到有任何跡象，要在川普政府拉下的科技封鎖線上加碼。最可能的應對又是發表看似堅定但沒有實質內容的簡短聲明，來製造一個印象：拜登政府關心科技供應鏈的安全罷了。

所以中共頻頻追打、美國閃躲應該會是短期內美中互動的滑稽模式。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航