311十週年民進黨稱「核四公投是核災公投」，黃士修反擊：政治才是問題

明（11）日是日本311福島核災10週年，今天下午民進黨中常會針對能源轉型議題進行相關討論，由過去在綠色公民行動聯盟的民進黨立委洪申翰、台大風險中心的趙嘉瑋等人報告；洪申翰表示，核四重啟公投在即，但實際上核四廠早已喪失重啟條件，不管是安全或技術上都困難重重，黨主席蔡英文也表示核四重啟並非政府選項。

不過核四重啟公投案的領銜人黃士修稍早則反擊，核四重啟的阻礙並非技術，在美國也有先例，重點是「政治問題」。

洪申翰：核四公投是「核災公投」，民進黨須正面面對

洪申翰表示，10年前311核災將滿10週年，雖然很多人認為日本已經「恢複正常、重啟核電」，然而至今仍有4萬多福島居民沒辦法回家，許多人和家人分離，而且事實上在2018年後，就沒有任何一座核電廠重啟成功了。然而台灣今年還有個核四公投，有群人還是希望透過政治上的公投，要重啟過去已經不斷證明非常危險的核四。

洪申翰表示，目前台灣3個核電廠都在如期除役的時程上，而核四作為最具爭議的核電廠，其實還是有非常多安全的疑慮，許多人不知道核四過去的糟糕紀錄，包括很多測試並沒有取得安全營運的許可，曾經發生設計錯誤、設備爆炸，每逢颱風就泡水，甚至拔一號機組的零件到二號機組上用，因為相關設備零件已斷貨。若硬把核四啟動，將是把台灣逼近核災的公投，核四公投就是「核災公投」。

洪申翰也提及，另外也必須考慮核廢料問題，核一廠的燃料棒目前還放在冷水池裡，不知道該怎麼辦，核二廠也因為燃料棒爆滿，導致必須提前停機，種種事實都已經證明，核電就是無法再好好使用的能源，不是執政黨要把「非核家園」當神主牌、對核能有偏見，而是現在核電已經走到無法繼續往前的狀況。



他也表示，目前還有很多人對台灣的能源現況有所誤解，像是有些人會認為再生能源就一定比較貴、成本高，甚至會造成污染，企業如果使用再生能源競爭力就會比較低，但現在其實整個國際趨勢早就扭轉，使用再生能源甚至是讓企業保有出口競爭力的重要新關鍵。

現在是台灣的關鍵時期，如何在2025年核電正式除役之前和之後，持續改善能源效率、優化電力需求智慧調度、推動新能源教育，以及與民間協作形塑社會共識，因為「能源轉型不能只靠政府做」都是接下來的重大任務和挑戰。

洪申翰認為，核四公投並不只是個擁核與反核的問題，他更擔心擁護核電者結合包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜，以及國民黨的藍營勢力大力推核四重起的公投。他也表示，民進黨必須正面面對公投，把執政黨推動能源轉型價值和理由向民眾說明清楚。

另外民進黨針對「核四重啟」在本週所做的民調也顯示，發現近7成的民眾都不知道「核四重啟」今年8月要公投，而且有超過7成的民眾都不知道台灣的核電發電比例不到10%，另外約6成的人不知道核四附近有斷層帶；對此民進黨人士表示，可見還有很多資訊需要傳遞、溝通。該份民調也顯示，有高達8成的人支持用綠電取代核電，並且認為再重啟核四之前，必須先解決核廢料存放的問題。

蘇貞昌、蔡英文：核四重啟不是選項

蘇貞昌昨日在立法院總質詢時，國民黨立委呂玉玲發問，燃煤發電是否為三接站延滯的備案？是否有可能重啟核四做為替代方案？蘇貞昌回應時指出，核四早在馬政府時代封存，核四廠現在要重啟是不可能的。他強調，雖然有人想這樣主張，但光是核一、核二廠的核廢料都沒辦法處理。這不是政府的備案，政府始終不認為應該去重啟核四。

而今天民進黨中常會中，蔡英文也在專案報告後表示，2011年福島核災的政府不僅衝擊了日本，也衝擊了台灣，許多人不能重返家園、家人被迫分離的跟傷痛，讓台灣人感受到核災是如此的可怕。也因此在那一年的8月，民進黨在十年政綱當中，正式把「非核家園」的主張落實到現實政策的規劃中。

蔡英文回憶，從那時候開始，很多人在反核的路上為了理想奔走，反對核四的聲音也逐漸增加。歷經數十年的努力，台灣社會進步的力量，終於爭取到主流民意的支持。在2014年4月，時任總統的馬英九，才終於順從民意宣布把爭議不斷且耗費巨額資金的核四封存。

蔡英文也表示，最近重啟核四的聲音又出現了。但是他必須明確地告訴大家，核四絕對不是選項。第一個原因是安全不可行。因為在福島核災之後，核電廠耐震標準已經變得更嚴格；核四過時的設計早就不符合新標準。且台灣位於地震帶，核四周邊的斷層危害經過調查也一一被確認，潛在風險不斷增加，尤其是鄰近的雙北都是人口稠密區，萬一發生事故，後果不堪設想。



此外核四的2台機組，1號機沒有完全通過應有的測試就封存，2號機甚至還沒有蓋完。根據監察院調查，為了勉強進行1號機的測試，2號機有1700多項零件，被拼湊到1號機去，工程上的風險，也令人憂慮。

第二個理由是核四重啟將會耗資費時不可行。要重啟1號機，因為廠商已經解散、設備也停產，不僅要跟總顧問重啟新約談判，過期設備也要汰舊換新。再加上地質調查的重新評估，以及立院預算審查，耗資巨大、曠日費時。更不要說核廢料的處理跟存放，到今天都還是個很難解問題。



蔡英文最後也表示，她要提醒大家，即使排除萬難，讓核四2台機組都發電，發電占比也大約在6.5%左右。然而在目前的中午尖峰時段，太陽光電的占比已經超過6%；風電也全力在追趕進度。透過全力推動能源轉型，光電、風電的比重逐步增加，大約再5到6年內，再生能源發電占比可以達到20%，再加上燃氣取代燃煤，也可以同步達到減碳、減少空污的目的。

黃士修：技術不是問題，政治才是

綜合《聯合新聞網》和《中國時報》報導，而重啟核四的公投領銜人黃士修，今天參加中華核能學會舉辦的「2050碳中和的挑戰」座談會前，則舉辦記者會表示，核四雖然封存7年，但重啟技術不是問題，美國也有先例，至於地質斷層安全疑慮，美國並未禁止在斷層帶附近興建核電廠，只要做好安全分析即可。

黃士修表示，核四1號機2014年7月30日已完成安檢，經濟部8月20日公告，驗證符合安全設計規範要求，比起深澳燃煤排空汙、觀塘三接毀藻礁，為何不啟用已經蓋好的核四廠？至於核四封存7年能否重啟，黃士修強調，美國還有封存更久而重啟的案例，「核四若要重啟，技術不是問題，民意不是問題，政治才是問題！」

至於核四附近有數個斷層，長期遭質疑有安全疑慮，黃士修則回應，前美國NRC官員Dr. Charles Casto在2018年來台表示，美國沒有禁止核電廠不能在斷層帶附近興建，而是要求做好安全分析進行設計，確保核電廠可以承受地震的作用力。

至於民進黨立委洪申翰認為「核四公投是核災公投」，黃士修說，WHO和UNSCEAR追蹤研究報告，福島核災雖有輻射外洩，但觀察不到影響健康的效應，至今福島核災因輻射而死亡或罹癌的人數仍然是零。

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核稿編輯：羅元祺