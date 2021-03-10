鬆綁武漢肺炎解除隔離條件，帛琉「旅遊泡泡」協商入境篩檢方式

中央流行疫情指揮中心今（10）日下午召開記者會，宣布「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）「無症狀採檢陽性解除隔離原則」新制自明（11）日起上路，曾在國外確診且檢測陰性、入境後轉陽，以及國外未曾確診、檢疫期滿後檢驗陽性者，須符合3項條件才可解除隔離。

另外根據報導，台灣、帛琉正在研議的「旅遊泡泡」，雙方仍就入境是否篩檢進行討論，指揮官陳時中表明不希望採取帛琉提議的抗原快篩。帛琉駐台大使今天則證實總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將訪台，時間點可能落在3月底或4月初。

無症狀採檢陽性需確認個案不具威脅，才能解除隔離

陳時中宣布「無症狀採檢陽性解除隔離原則」新制自明日起上路，將情況分為「國外曾確診並經PCR檢測2次以上陰性後入境者」與「入境檢疫期滿後無症狀檢驗陽性，國外未曾有確診紀錄者」2種：

前者入境後再次檢驗陽性，同時符合以下3條件即可解除隔離：

個案無症狀 SARS-CoV-2抗體陽性 初次呼吸道檢驗病毒量低且3日內追蹤採檢結果為陰性或Ct值大於等於34

後者則須滿足以下3條件：

個案無症狀 SARS-CoV-2 IgG抗體陽性且IgM抗體陰性 初次呼吸道檢驗病毒量低且3日內追蹤兩套呼吸道檢體採檢結果為陰性或Ct值大於等於34

陳時中說明，經過專家會議的討論，認為符合前述條件的情況基本上沒有威脅，就可以解隔離。

陳時中在記者會上也更新AZ疫苗的審查進度，他表示文件資料審查符合相關規定。7項檢驗項目中有6項已檢驗完畢且符合規定，剩下無菌試驗正在進行中，試驗合格後將會核發封緘證明書並附倉儲查緝封緘，然後才放行疫苗。

陳時中表示無菌試驗的等待時間較長，但指揮中心此次也不想縮短時程，還是希望走完試驗的完整流程。

有關醫護人員的施打意願，指揮中心發言人莊人祥表示，根據先前於1月29日到2月2日進行的意願調查，當時的結果為65.2%的醫護人員願意接種。

根據指揮中心新聞稿，東帝汶近期爆發本土疫情，當局已宣布進入緊急狀態，關閉國界並限制跨行政區移動；模里西斯上週出現首例本土病例，其接觸者陸續確診，並已造成第二波感染；故即日起該2國自低風險國家調整為中低風險國家。另香港疫情穩定控制中，已連續4週達中低風險分級標準，即日起增列為中低風險地區。各國／地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家／地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲。 中低感染風險國家/地區：新加坡、越南、柬埔寨、香港、東帝汶、模里西斯。

帛琉駐台大使證實總統將訪台，旅遊泡泡仍在協商入境篩檢

有關台灣、帛琉兩方正在研議的「旅行泡泡」計畫，《中央社》報導，陳時中也透露，台帛旅遊泡泡根據目前方案，帛琉希望入境者進行抗原快篩，但台灣並不贊成，成為目前溝通卡關主因。

陳時中解釋，抗原快篩偽陽性比例太高，不希望民眾因偽陽性打亂旅遊行程，建議做PCR較精準，回台後則進行加強版自主健康管理，5天後檢驗確定為陰性則轉為一般的自主健康管理。

（中央社）帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）今天證實，帛琉總統惠恕仁將訪台，確切時間則視台帛何時執行旅遊泡泡，「可能落於3月底或4月初。」

歐克麗今天以電子郵件告訴中央社，台帛正在協商惠恕仁的訪台細節。她強調，帛琉赴台的旅客應不必隔離，畢竟帛琉境內並無武漢肺炎案例，帛琉旅客抵台時，也將交付武漢肺炎的陰性檢測報告。

她說，帛琉今年1月便開始推動注射疫苗計畫，而美軍醫療小組也正在帛琉協助當地落實這項計畫。

指揮中心指揮官陳時中今天說，旅遊泡泡涉及兩國間的協議，先前雙方早已開始洽談，但因過年及桃園醫院事件讓討論進度延滯，目前台灣對於防疫基本要求及需求已經訂出，將盡快和帛琉洽談，只要雙方合意就能盡快實施。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺