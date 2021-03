英女皇聲明——英式英文綿裡藏針的典範

不管對錯,只論文字,這短短一頁紙簡直是英式英文的典範,綿裡藏針。

對方用兩小時數自己的不是,自己卻一開頭就為Harry夫婦近年來所受的「challenges」而感到難過。這是氣度,反襯出對方的斤斤計較。

然後入正題,說Harry夫婦提出的問題「concerning」,什麼叫concerning?即是不置可否,總之我聽到了,會想一想。

跟著是戲肉了,「some recollections may vary」,其實是指,Harry夫婦說的話,很多都是錯的,但不直接說他們錯,怕傷感情,所以說可能是一時不小心記錯,但Meghan嫁入王家只有兩年多,可以記錯什麼?

更精彩的是,那些問題「will be addressed by the family privately」,即是跟Harry夫婦說,無論如何,這是家事,你們何必要上電視「唱通街」?

最後說一句,但我還是會永遠愛你們的,以氣度開頭又以氣度結尾。

Photo Credit: AP / 達志影像

看了一些英、美媒體的評論,似乎英國的傾向撐王室,美國的傾向撐Harry夫婦。也難怪,美國人很難理解21世紀為什麼還有世襲的王室,我見總統也不用鞠躬,為什麼對女王要?尤其Meghan是美國人,當然多幾分同情。

但在英國人眼中,王室卻是國家歷史文化團結的傳承,你把王子帶去美國了,還要數落王室,當然不是味兒。至於香港人,大概是出於對從前事頭婆的懷念,似乎大多撐王室了。

文章獲作者授權轉載,原文看作者Facebook

相關文章:

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex