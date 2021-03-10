英女皇聲明——英式英文綿裡藏針的典範

不管對錯，只論文字，這短短一頁紙簡直是英式英文的典範，綿裡藏針。

對方用兩小時數自己的不是，自己卻一開頭就為Harry夫婦近年來所受的「challenges」而感到難過。這是氣度，反襯出對方的斤斤計較。

然後入正題，說Harry夫婦提出的問題「concerning」，什麼叫concerning？即是不置可否，總之我聽到了，會想一想。

跟著是戲肉了，「some recollections may vary」，其實是指，Harry夫婦說的話，很多都是錯的，但不直接說他們錯，怕傷感情，所以說可能是一時不小心記錯，但Meghan嫁入王家只有兩年多，可以記錯什麼？

更精彩的是，那些問題「will be addressed by the family privately」，即是跟Harry夫婦說，無論如何，這是家事，你們何必要上電視「唱通街」？

最後說一句，但我還是會永遠愛你們的，以氣度開頭又以氣度結尾。

Photo Credit: AP / 達志影像

看了一些英、美媒體的評論，似乎英國的傾向撐王室，美國的傾向撐Harry夫婦。也難怪，美國人很難理解21世紀為什麼還有世襲的王室，我見總統也不用鞠躬，為什麼對女王要？尤其Meghan是美國人，當然多幾分同情。

但在英國人眼中，王室卻是國家歷史文化團結的傳承，你把王子帶去美國了，還要數落王室，當然不是味兒。至於香港人，大概是出於對從前事頭婆的懷念，似乎大多撐王室了。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex