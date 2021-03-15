中老年異直男：「你一個高學歷女生採訪八大行業，你老公有沒有說什麼？」

文：陶曉嫚

為了宣傳新書《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》跑通告，回答各方相同與不同的提問時，有一個問題令我玩味再三：「你一個高學歷的女生去採訪八大人寫故事，你老公有沒有說什麼？」

這個問題可以一句話結束：「我選的男人當然支持我。」

其實我想講更多，先撇開足以讓鄉民戰上三天三夜的高學歷該如何定義，先談談會拋出這類型問句的人的樣本——男女皆有，以保守派、中年以上居多，而在中老年異性戀生理男的樣本中，還有一個奇妙的特色，他們很擔心別人認為自己不懂八大。

中老年異直男與我聊八大話題的起手式，常常是「我做這行當到這個位子噢（潛台詞：我很了不起、很有社經地位），常常有人約我去玩，我其實沒有很喜歡去那種地方啦，但我就需要應酬嘛！八大的這個和那個我看很多了巴拉巴拉」，說起自己輾酒店的事蹟都一副玩遍宇宙的架勢，基本上我不會在他們話當年時吐槽，不管那些酒國見聞錄是真是假，去甘苦人的職場灑幣玩樂是一種凸顯自己高大上的方式。

歧視與框架讓人不知道自己錯過了什麼

回顧發話者的脈絡，也顯示性別原來是核心問題，一般人跟八大人聊天就怪怪的，生理女是更不適宜，應該迴避為上策，但平平都是人，為什麼不能交流呢？難道雙方交流會讓我變得怎麼樣嗎？

照理來說，跟誰聊天是不會也不應「變得怎樣」的，例如我跑國會新聞時跟時任立法院長的王金平聊政治，並沒有讓我變成立法院長。

更深一層是，生理女要採訪怎樣的題材，原來是要通過伴侶——尤其是丈夫的核准。

換個面向，既然前面舉例王金平，那就繼續讓他老人家耳朵癢癢的，當大家知道我曾採訪過王金平，可從來沒人問「你老公同意嗎」，大家好奇的是王院長是否和媒體報導的、外界傳說的、某某大人物透露的一樣？或是不一樣？有沒有給我含金量十足的資訊？有沒有跟他多聊一點，再多聊一點？

我在回答時總是想，採訪是職責，跑國會沒跟時任院長的王金平講過話那怎麼行？既然採訪是一種理解的方式，為什麼老公該「管」我或阻止我呢？而且這種「管」只發生在做八大行業的田野調查與採訪時？

既然是我選定的題目，就要好好執行，貼標籤、汙名化並不能幫助我理解在八大行業討生活的人們。

承認污名與歧視的存在

坦誠面對，稱讚對這個課題回應得好的人與事。

只能說，社會上手執麥克風的人會提出「老公對你寫八大題材有什麼意見」這問題，顯示和八大行業有關的人事物，在許多人心中真的有很深很深的污名。

對於比自己社會位階高的達官顯貴，則是換一種截然不同的態度，彷彿蹭到就光榮，在政壇一官還有一官大，記者跟在達官顯要身邊跑新聞、或多或少會得到不同一般的禮遇，但那些禮遇是衝著記者這個職務、筆下有媒體公器而來，不是因為你這個「人」，但不少人仍因為職務上的禮遇暈頭轉向。

我的男人沒讓我感到這些問題是問題，他真是又棒又香，社會溝通從稱讚自己的男人做起，科科。

至於開場的問題還有追加：「那你的朋友怎麼想？」

發話者的邏輯是，你的配偶可能基於如此這般理由管不住你，那你有考慮過所謂的「社會觀感」嗎？一個人的社會網路要考慮的人太多，除了親密關係，還有爸媽兄弟姊妹公婆親戚朋友同事鄰居等等等。

在讀者有太多閱讀選擇的現代，我必須去爭取大家的眼球，自己做的專題自己推，唯恐沒有轟炸過上述所有親友幾輪，而且感謝同溫層，讓我可以底氣十足地回：「朋友們都很高興，覺得我寫了這本書後，讓他們正經和奇怪的知識都增加了。」

一位媒體前輩說，他在中部大酒店三足鼎立的時代跑線，各種有名目的場所當然都玩過幾遍，同掛跑新聞玩耍的同業中，有人的興趣是去分辨街上的男女「誰是做八大的」，從穿著打扮妝容走路姿勢方方面面判斷，但最後那個人的「八大感應天線」完全失準，放眼望去每個路人都像是做八大的，每個人也都不像。

當刻板印象的螺絲鎖死了，成見會讓人錯過許多值得深究的事物，卻依舊覺得自己是最正確、最棒的。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航