新冠疫苗詳解（1）：理想疫苗的4大功能

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，各國社會均將終結疫情的希望投放於疫苗研發上。現時共有超過70種針對新型冠狀病毒的疫苗投入研究，然後在歷經不同階段的臨床研究後，當中只有少數會合乎世界衞生組織的要求並獲得各地政府批準緊急使用。

近日，香港政府在第三期臨床數據尚未刊登於國際期刊的情況下，批準緊急使用科興出產的疫苗；隨後於全港疫苗接種開始後，醫院管理局先後公布有兩名市民於接種科興疫苗後死亡的個案（編按：專家委會員其後評估指死因與疫苗無關），引起社會對於疫苗審批程序及其安全性的熱議。

有見及此，公共衞生研究社將由實證角度出發，解構理想疫苗的特癥、疫苗接種與群體免疫間的關係、如何理解和選擇適合自己的疫苗，以及公開疫苗數據之必要。

疫苗四大功能

接種疫苗能誘發人體對新冠病毒的免疫反應及記憶，使我們在未來接觸病毒感染源時能夠更快速反應、消滅病毒；但疫苗效力因人而異，要確保疫苗能保護整個群體的健康，就必須配合適當的疫苗接種策略。在公共衛生層面上，要選擇適合的疫苗，我們通常會由疫苗在抗疫上的四大功能入手：一枝能長遠而言終結瘟疫的疫苗，應要能夠（1）減少健康人士感染病毒、（2）減少感染後的嚴重後果、（3）減少患者將病毒傳染，及（4）能使促進整個社會達至群體免疫。

其中，接種疫苗能否減少感染風險是世界衞生組織以及各個新冠疫苗臨床研究最為關注的部分；然而至今，大多數疫苗研究均未有完整記錄這項數據。新冠感染分為有症狀（symptomatic）和無症狀感染（asymptomatic infection）兩種，而前者比後者更為為常見。根據最新數據顯示：有症狀感染佔所有新型冠状病毒肺炎感染的80%。有症狀感染往往較為嚴重、患者體內病毒量亦較高，因此患者會較無症狀感染者有更大機會將病毒傳染他人。同時，由於無症狀感染者較難發現，目前絕大部分臨床研究都以減低有症狀感染為首要評估的考量，而平日媒體報導所指的疫苗有效率（efficacy）^就是對比接種疫苗和安慰劑人群中有症狀感染*（而非全部感染）的風險得出的數字。然而，研究顯示無症狀感染者亦能傳染他人。所以一些臨床研究，如牛津大學亦在資源許可的情況下，定期檢測實驗人群以確定無症狀感染者並推算疫苗對於減低該類感染的效用，但大部分其他疫苗都沒有相關數據。

另外，有效的疫苗必須能夠減少如住院、併發症、死亡等嚴重感染後果。瘟疫除了直接做成染病和死亡個案外，亦會對醫療系統造成壓力，延遲其他病人接受治療的時間。所幸現時大部分新冠病毒個案都不需要住院治療，而減少高風險人群（如老年人、長期病患者）中出現嚴重感染個案便成為防疫重點。雖然並沒有一種疫苗能夠完全杜絕所有人的感染風險，但在疫苗注射後，在體內形成的免疫反應及記憶可以使患者在感染病毒後快速作出反應，從而減少病者出現嚴重併發症的風險。現時大多數新冠疫苗的臨床研究都能有效減低出現嚴重感染的風險，只有部分疫苗的臨床研究因為個案數字有限，而未能作出結論。

滅活疫苗可能增加抗體依賴性加強反應

部分種類的疫苗亦可能會做成更嚴重的感染。例如，醫學界曾有擔心接種滅活疫苗（例如科興）可能增加抗體依賴性加強反應（antibody dependent enhanacement，ADE）的風險，即接種後產生的抗體會讓之後的感染更加嚴重。疫苗如何誘發ADE的機制較為複雜，不在此詳談，但過去就有沙士病毒活滅疫苗因為在動物研究出現ADE而失敗告終，亦有某些市面上的呼吸道融合病毒和登革熱活滅疫苗有機會誘發ADE[1]。雖然對活滅疫苗誘發ADE的擔心不無道理，但目前相關疫苗公開的數據（包括已經過同儕審查的臨床安全性研究）上並沒有發現ADE的情況。

另一方面，有理論亦指出，疫苗產生的免疫力可快速減低感染者體內，以及經其飛沫發放的病毒量，從而減低他們傳染他人的風險。長者、長期病患者等高風險群體由於體弱，即使在接種疫苗後亦可能難以建立足夠的免疫力。在此情況下，讓社會上大多數人接種疫苗、從而建立群體免疫力以至減少傳染風險的做法，便成為保護高風險社群的其中一種策略。然後，鑑於研究所牽涉的群體有限，臨床研究階段往往難以估量疫苗間接保護高風險群體的效能，而只能依靠疫苗推出市場後的數據作推算。現時，輝端及牛津大學疫苗均已於國際上大規模使用，而相關的數據的陸續出現；而科興疫苗則尚未有有關數據。

在此我們簡單講述了疫苗在個人和公共衛生層面上的四大功能、解釋了所謂疫苗有效率背後的意義，區分了減少感染風險和減少嚴重感染的功能。下一篇我們將會探討有關大規模接種疫苗如何達至群體免疫與回復常態的迷思。

註：

*不同臨床實驗中有症狀感染的定義略有不同

^疫苗有效率 =（安慰劑組發病率 - 疫苗組發病率／安慰劑組發病率 x100%

參考資料：

Poland, G.A., Ovsyannikova, I.G. & Kennedy, R.B. （2020）. SARS-CoV-2 immunity: review and applications to phase 3 vaccine candidates. The Lancet. 2020;396:1595–606. doi: 10.1016/S0140-6736（20）32137-1

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