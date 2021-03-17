《用地理看歷史：荊州，為何兵家必爭？》：劉備前二十年創業無成，就是沒有好好利用地形

文：李不白

隆中對

曹操滅了烏桓後，有人建議他借機攻打公孫康，一舉平定遼東。曹操沒有採納。當袁紹在河北呼風喚雨的時候，公孫康正躲在遼東瑟瑟發抖，如今好不容易袁氏敗了，他沒有理由替袁家背鍋。所以，當袁尚、袁熙逃到遼東後，公孫康立即殺了兩人，把他們的人頭送給了曹操。曹操在返軍途中，收到兩顆人頭，會心一笑。

曹操不是不想趁機吞併遼東，因為他還有更重要的事要做，那就是一直讓他放心不下的荊州劉表。

劉表，字景升，也是漢室宗親。劉表能佔據荊州，首先要感謝孫堅。因為孫堅殺了荊州刺史王睿，劉表才得了這個差使，繼任荊州刺史，而後又升為荊州牧。王睿當荊州刺史的時候，治所在江陵，劉表控制荊州後，把治所遷到了襄陽，一是因為荊州的南部太亂，各自為政，二是為了防止當時身在南陽的袁術染指荊州。

要說劉表剛任荊州刺史的時候，做事還是雷厲風行的，但是後期，可能是有了蔡夫人之後，變得胸無大志了。

但是，曹操擔心的不單是劉表，而是有了劉備之後的劉表。

六年前，劉備投奔劉表的時候，劉表親自到郊外迎接，待之以上賓，並讓劉備屯兵新野，以抗曹操。

劉備到了新野之後，使用了他最擅長的拉攏人心的手段，荊州豪傑紛紛前來歸附，引起劉表的猜忌，於是也不重用劉備，僅僅是表面客套。

劉備其實這個時候很苦悶，想北上抗曹，自己這點兵力還不夠曹操打牙祭；想勸劉表趁曹操攻打烏桓時偷襲許昌，劉表又不聽。他在新野一待就是五六年，想想年紀也大了（四十多歲），久不騎馬，連大腿上的肉都長出來了，事業上卻是一事無成，於是哀歎不已。

Photo Credit: 時報出版提供

正當劉備在新野長吁短歎，感慨中年危機的時候，上天又給了他一道曙光，這道曙光正是諸葛亮。

諸葛亮給了劉備一張規劃圖：先取荊州，再圖巴蜀，然後從荊州北上圖中原，同時從巴蜀出兵關中，包抄曹魏，光復漢室。

劉備頓時眼前一亮，這正是困惑他多年的問題：打了二十年的仗，至今連個地盤都沒有，原來是缺乏總設計師！於是請諸葛亮出山。

為什麼說諸葛亮給了劉備一道曙光？我們先來看看劉備這二十年的失誤。

劉備從中平元年（184年）參加鎮壓黃巾起義開始，到遇到諸葛亮這一年（207年），二十三年戎馬生涯，大大小小的戰鬥不知打了多少回，當過縣令，做過郡守，也領過州牧，但到頭來卻連個落腳的地盤都沒有，只能依附在劉表帳下，為什麼？我們再來看看劉備經營過的地方：安喜、平原、徐州、小沛、汝南，都有一個共同的特點，那就是地處平原，是個四戰之地，極其難守。

劉備做過最大的官也就是徐州牧，據有一州，也可以稱得上是一方諸侯，那時也是他實力最強的時候，可最終還是丟了，為什麼？因為徐州也是個四戰之地，不但呂布惦記，曹操惦記，就連袁術也惦記。劉備身處四戰之地的徐州，別說要同時對付這三股勢力，就是其中任何一方，他都難以抵擋。

總結下來，劉備前二十年創業無成的最大原因，就是沒有好好利用地形給自己打下一塊地盤，以至於四處奔波，不斷改換門庭。諸葛亮給劉備的建議是，先拿下荊州，再取四川。這兩個地方和劉備以前戰鬥過的大平原不同。

Photo Credit: 時報出版提供

先說荊州，荊州雖說也是個用武之地，但和中原的四戰之地不同。荊州會經常面臨戰亂，但有山川險阻：北方有桐柏山、大別山與中原相隔；西邊有大巴山、武陵山與巴蜀相望；南面是五嶺，而五嶺以南並沒有強敵；東面有幕阜山與東吳接壤。也就是說，荊州其實是被一群大山包裹著，只有三個出口：北有襄陽與中原相接，西有長江三峽與巴蜀相通，東邊也是有長江與東吳相連——也就是諸葛所說的「荊州北據漢沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀」。荊州地盤之大，人口之多，不是不好防守，是劉表這樣的人守不住，而如果是劉備來守，則問題不大。在歷史上，楚國正是以荊州為基業，稱霸中原，國祚八百年。

另一個是巴蜀。要防守好荊州畢竟要花一些力氣，而巴蜀就太好守了，幾乎是個完全封閉的地區。而且，四川天府之國，又不受戰亂的影響，是個產糧大戶，有糧就可以養兵。當年的劉邦正是靠著巴、蜀、漢中這三郡成就帝王之業。用諸葛亮的原話就是：「益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。」

有了荊州，還要巴蜀，這既是搶佔一個大後方，也是為荊州加一道保護鎖。從地理上講，順著長江沿線，荊州在東吳的上游，而巴蜀又在荊州的上游。《孫子兵法》說：「居高臨下，勢如破竹。」一旦打起仗來，上游對下游具有居高臨下的優勢。當年楚國能輕鬆滅掉吳越，但最後又被秦國滅了，就是這個道理：吳越在楚國的下游，而秦國在搶先一步佔據巴蜀之後，就對楚國具有地理上的優勢了。

一旦有了荊州和巴蜀兩塊地方，那麼將來就可以從兩個方向包抄曹魏：一路出襄陽北上中原，一路出漢中攻擊關中。那個時候，天下不就還是姓劉的嗎？

這都是前人的經驗，劉備不怎麼讀書，當然不知道，所以聽了諸葛亮一席話之後，說「茅塞頓開」。

按說劉備手下有兵有將，也有謀士，就沒人想到這些嗎？還真沒有。諸葛亮是個戰略家，是站在總體戰略上替劉備謀劃未來的大業，告訴劉備什麼該做，什麼不該做，比如西邊的羌人，南邊的夷越，還有東吳的孫權，這些人都不能打，而且要搞好關係，主要的敵人是曹操，所以曹操的敵人都可以拉攏做盟友，至於劉表和劉璋，那是你創業路上的敵人，該出手時就出手。

其實這裡面「什麼事情不該做」更關鍵，劉備手下的文臣武將都知道往前衝，劉備自己也是一路打打殺殺過來的，卻從沒想過什麼事情不該做。就像不久後的赤壁之戰，如果不是和孫權結盟，可能又是一事無成。這就像我們現在有些公司，什麼事都想做，什麼錢都想賺，年輕人的創業激情和個人成就感的衝動，很容易把一個公司的元氣耗盡。總之一句話：大丈夫有所不為！

諸葛亮和劉備的這一次談話被陳壽寫進了歷史，稱為《隆中對》。「對」就是「對話」「對策」的意思。

從建安十二年（207年）冬至建安十三年（208年）春，劉備帶著關羽和張飛，三顧茅廬，終於請得諸葛亮出山。

諸葛亮生於西元181年，當時才二十六歲，而劉備生於西元161年，比諸葛亮大了整整二十歲。一個八零後的小夥子，讓一個六零後的長輩大老遠地（新野離隆中六七十公里，快馬加鞭也要半天）跑了三次，諸葛亮這是擺譜還是故意？

應該說是故意的。諸葛亮是個聰明人，深知劉備聽了自己一席話後會動心，請自己出山也是誠心誠意，可真要執行起來會困難重重。劉備手下已經有了一幫元老，有自己的一套想法，而他作為一個新人，又年輕，說的話未必有人能聽，也未必有人能懂，到那個時候，他的一切計畫都會大打折扣，所以他多次回避劉備，給劉備製造點難度，這樣劉備對他的重視程度就不一樣，將來他完全可以按照這個規劃來執行。

這就像兩個人談戀愛一樣，付出得越多越珍惜，付出太少也就容易放棄。所以杜甫說「三顧頻煩天下計」，是為了天下，才讓劉備多跑幾趟的。三顧茅廬實際上成就了兩個人：劉備的大賢和諸葛亮的大才。

但諸葛亮給劉備規劃的第一步，就讓劉備犯了難。某種程度上說，劉表是劉備的恩人，雖然沒有重用他，但好歹收留了他，並且厚待他，如果這個時候去搶劉表的荊州，顯然不厚道。而為人厚道，是劉備的招牌。

這時的劉表已經病重，臨死前也曾對劉備說，我的兒子不成器，將來荊州就歸你管吧。

這一刻，劉備仿佛看到了陶謙再世，又擔心劉表是試探自己，就說，你兒子很好啊。

可惜的是，劉表畢竟不是陶謙，沒再堅持。劉備也有些後悔沒有一口答應。否則的話，也不會有劉表的兩個兒子奪位之爭的事。

劉表其實有三個兒子。除了長子劉琦、次子劉琮外，還有一個小兒子劉修。這個劉修後來在魏國做官，是個典型的噴子，自己的文章寫得不怎麼樣，卻喜歡去挑別人文章的毛病，害得曹植都跟楊修寫信吐槽這件事。

當時劉修的年齡太小，沒有參與這場爭鬥。奪位之爭主要發生在長子劉琦和次子劉琮身上。劉表本來覺得劉琦很像自己，有意傳位給他。但蔡夫人不同意。蔡夫人是劉表的繼室，劉琦、劉琮都不是她親生的，只不過劉琮娶了蔡夫人的侄女，蔡夫人愛屋及烏，就偏愛劉琮，在劉表面前說盡劉琮的好話，劉表就又偏向劉琮了。

劉琦感覺性命不保，向諸葛亮求救。諸葛亮建議他去守江夏郡，並且說：「申生在內而亡，重耳在外而安。」意思是，如果留在襄陽捲入內鬥，難免禍及自身，去江夏守邊防，至少能保全性命。恰好這個時候，原江夏太守黃祖死了。

黃祖怎麼死的？是被孫權殺死的。在曹操統一北方六年的時間裡，劉表在荊州按兵不動，劉備在新野長籲短歎，而孫權在幹什麼呢？在打黃祖。在這六年的時間裡，孫權不停地攻打江夏，終於在建安十三年（208年）擊殺黃祖，報了殺父之仇，同時吞併了江夏郡的大部。

諸葛亮建議劉琦去守江夏，算是了卻了劉表的一件心病，他生怕孫權再接再厲攻入荊州的腹地。

劉琦去了江夏，蔡氏就開始奪權了。等劉表一死，劉琮就順理成章地成了荊州的主人。

但很快，曹操的大軍也到了。

書籍介紹

本文摘錄自《用地理看歷史：荊州，為何兵家必爭？》，時報出版

作者：李不白

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航