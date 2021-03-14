ACG名曲惡搞作《千本幼女》本質上就是首糟糕「歪歌」，被罵剛好而已

二月底在圓山花博公園舉辦的「開拓動漫祭」，場外出現一群宅男，合唱改編自ACG名曲〈千本櫻〉的惡搞作〈千本幼女〉，由於歌詞內容充滿爭議，引發他人心理不適，更因此鬧上新聞。

千本幼女是什麼？

〈千本幼女〉是在2012年，由中國小有人氣的「up主」神威鬼鳴演唱，改掉原本悲壯的戰爭歌詞，改成下流的蘿莉控歌詞並演唱。當時ACG圈流行「堂堂正正展示下流的一面」這樣自我揭露的反差感，〈千本幼女〉順勢爆紅，現在依然有不少網友喜歡在相關討論中玩這個neta。

那麼，這首歌究竟有何爭議呢？

先截錄一段〈千本幼女〉中「較不過激」的歌詞：

大膽無畏，揭竿起義，蘿莉控的辛亥革命，變態紳士統統爆衣，下限無底！

幼女使用過的物品，每天都要舔來舔去，吾等預備犯罪大軍，ITDG！

向著小學，全速的前進，報案被捕，那算個屁！

幼女、幼女，平坦的胸口，有著一顆純潔的心。

雖然幼女滿天下，卻全是水中花。

現實世界生活中，只能做猥瑣夢。

夢中名為伊甸園，我永恆的愛戀。

用那小小身體，侍奉我的心！

整首歌的情境大致上是：想對幼女做色色的事，被法律制裁也不怕，然而這一切只是幻想，只能對著二次元尻尻。全曲以第一人稱自我揭露，主題可以定調為「對幼女的犯罪妄想」。

歪歌的藝術

「歪歌」是在歌曲內加入不正經的惡趣味，是世界各地都有的文化，而〈千本幼女〉無疑是一首歪歌，然而歪歌文化存在已久，為什麼偏偏這首歌有問題？

首先，歪歌的娛樂價值可粗略分成兩種：娛樂向的「歪」和藝術向的「歌」。

曾經和〈千本幼女〉同一時期大紅的歪歌《Wrong Hole》（督錯洞）、《Jizz in My Pants》（早洩在褲中），就用誇張喜劇形式描述性愛的糗事（歪），同時詞、曲、MV、演唱都配合主題並達到專業水準（歌），成為十分優秀的歪歌。

那麼千本幼女呢？

1. 「歌」：〈千本幼女〉本身的藝術價值

這首歌是改詞，翻唱唱功也很一般，曲雖然好，然而那是〈千本櫻〉的價值，〈千本幼女〉沾不上光，因此能討論的只有歌詞。且不論歌詞的爭議性，以專業角度來看這歌詞——填得真爛。

詞有韻：韻首、韻腹、韻腳可幫助記憶，唱起來也更順。rap比賽會去強調單押、雙押，正是因為寫這些韻有其難度，寫得好能明顯提升歌曲水準，可算是客觀標準。

詞有聲：優秀的作詞人會配合旋律寫詞，讓朗讀歌詞的起伏感和曲一樣，此時記住歌詞幾乎等於記住旋律，因此琅琅上口。

然而要在諸多限制之內寫出不拗口、能達義的詞是需要水準的，像伍佰老師就是箇中好手；反之，常常被聽錯的流行歌詞，例如「我嬸嬸的腦海裡」、「為什麼不巴他六下」，就是功力不夠的作詞人，無法兼顧許多環節的壞詞，這種歌只得靠譜曲和演唱來救。

而〈千本幼女〉這首歌，基本上沒有「韻」可言，幾乎兩句就換一韻腳，亂七八糟，活像小學生在仿作古詩一樣拙劣；聲更不用說了，只是單純把想說的話粗暴地塞進曲裡，說在強暴這首歌都不為過。

舉裡來說，聲韻合宜、改詞優秀的歪歌やらないか（Yalanaika 不做嗎？）改自バラライカ（Balalaika 巴拉萊卡琴）就是個傑出的作品。

2. 「歪」：來自惡趣味的娛樂價值

既然〈千本幼女〉毫無音樂性，那麼它的娛樂價值必定源於它的惡趣味，也就是演唱者作為變態蘿莉控的自嘲——在自我揭露的前提下娛樂他人。

自嘲的藝術

自嘲有「褒、貶」兩面一體的形式，在歪歌中十分常見。

1. 自貶－變態的自我暴露

「笑話受害者的身分」是講笑話者的常備條件，最常見的例子就是脫口秀黑人講黑人被歧視的笑話，假如笑話受害者是無辜他人，那就不好笑了。

蘿莉控犯罪哏在ACG界十分常見，在華語圈中，最常見的是中國的「三年血賺死刑不虧」，源自中國法律姦淫幼女的刑罰三年起跳，最高死刑。而歐美的蘿莉控迷因更是值白，例如「FBI」、「We got him」，就是在描述某人有意淫幼女的意圖，然後被施以激烈的刑罰。

這些蘿莉控迷因的特性，是加強描述蘿莉控會被制裁的結果，讓「遭受制裁」這件事變得好笑，笑話受害者是罪犯本身，而非加強描述罪犯的慾望，細述對蘿莉的淫慾。

然而〈千本幼女〉並沒有這麼做，它全篇以驕傲口吻描述蘿莉控的犯罪慾望，因此這首歌不是自貶，而是自褒，精確來說就是嘻哈圈所謂的「大屌歌」。

2. 自褒－用藝術包裝犯罪

「錢我大把賺，女人隨我幹，有人敢充康就請他吃子彈。」

大屌歌情節在嘻哈黑幫歌曲屢見不鮮，在歌曲中吹捧拜金、嫖妓、槍殺，種種犯罪行為十分常見，為什麼這些歌可以寫，千本幼女不行？以上論述也是宅男們常見的反駁。

作者截圖自網路

首先要搞清楚大屌歌是怎麼一回事，這種歌的自褒是為了拉近心理距離，也就是尋求認同、加入、希望被崇拜。在法律外的邊緣世界（例如黑幫）自有一套價值觀。而這套價值最基本的規則，就是找正當理由來將過激手段合理化。

例如「你敢欺負我兄弟，我就請你呷慶記。」（兄弟道義 = 正當理由）

而非「你看起來好欺負，我就請你呷慶記。」（主動欺負弱小 = 不正當理由）

在大屌歌領域中，犯罪能作為hardcore元素被讚頌，正是因為這些邏輯奇妙的理由。雖然行為違法、邏輯扭曲，然而正因為試圖傳遞「力爭上游」、「抗暴」、「自由」、「道義」、「生存」之類的普世價值，使很多守法的人也能共感並接受這些犯罪歌曲。

回頭看看〈千本幼女〉傳遞的是什麼價值？

幼女的櫻花 綻開在街角下

那稚嫩的呼救 卻無法喊出口

被弄髒的白絲襪 慢慢的被褪下

用那小小嘴巴 來侍奉我吧

〈千本幼女〉整首歌的核心就是描寫對強暴幼童的渴望。

人們很容易在電影、歌曲中支持上槍殺、搶劫等犯罪，因為這些事雖然違法，劇情上卻很容易塑造合理動機，讓犯罪成為必要手段。而強暴不同，強暴不只是手段，其本身就是目的，能傳遞的價值僅有「為了性欲，主動傷害無辜的弱小對象」。

正因如此，即使在所謂的犯罪鄙視鏈裡面，強姦幼女也在其中最底層，這種垃圾價值，是有什麼立場寫大屌歌？進苦窯要被刷雞雞、捅屁眼的貨色，有什麼值得說嘴的？

假掰！虛構幻想都不行嗎

有性犯罪情節的虛構作品不在少數，那千本幼女的問題在哪？

首先，搞清楚現實的界線。

電影、動畫、甚至色情片都會標註是虛構作品，沒有任何人受害云云，這是有其意義的。這些作品即使有性侵橋段，大家也知道作品中沒有真實受害者，加害者也不會跑到現實世界來（這點尤其重要）。虛擬受害者不論是蘿莉或大漢，都還在一般道德規範容許範圍內，甚至能成為談笑的梗圖。

作者提供 《海虎2》主角遭同性凌辱的橋段，至今仍是常見的惡搞素材

然而〈千本幼女〉不是這樣的東西。

它有排除真實對象嗎？沒有，它不斷提到「向小學全速前進」、「隻身潛入兒童設施」等主觀犯罪意圖，甚至端出真實強暴案例，表示做這些事被抓「算個屁」。它雖然有兩三句「只能做猥瑣夢」之類的平衡，表示不會真的犯罪，然而以比例而言，95%以上歌詞都致力於顯示犯意、鼓勵犯罪。任何一個翻唱〈千本幼女〉的人，若被判斷為使人感到不適、恐懼、憤怒的戀童癖犯罪預備軍，都是十分合理的事。

既然歌詞藝術性、犯罪合理性、幻想正當性都被否決，那〈千本幼女〉還剩什麼？什麼也不剩。它僅僅是次文化群體極端光譜的一塊渣滓，但這樣一首歌，為什麼會在宅圈紅那麼多年？甚至搞到在動漫祭場外唱給一般人聽，鬧到上新聞？

次文化群體脫離主流價值觀

任何小團體都會有圈內文化。每個人的家庭、朋友、班級、校內、公司、社團，肯定都有一些外人不懂的故事。假如一個圈子長期與外界缺乏交流，思想就會逐漸偏離主流價值觀。

例如休閒潛水圈能粗分成「打魚」、「一般娛樂」、「保育」這三個小圈圈，在各三個圈子裡的極端光譜同溫層中，分別有思想宗教化的環保魔人、到處外遇沾沾自喜的「洞潛」高手、殺龍王鯛自拍炫耀被捕的蠢蛋。

然而，這些人很可能認為做這些事很正常，因為他們長期和同好互相強化思想，已經對普世價值失去實感，導致言行失去分寸且缺乏自覺，也就是同溫層效應，ACG圈也免不了有這種群體，例如會公開演唱〈千本幼女〉的人。

對於這種價值偏差又缺乏自覺的白目人士，我總會聯想到國中生。在中學男生群體中，時常產生糟糕的屎尿屁玩笑，例如在小便時拉別人褲子。假如這些屁孩敢在校外對成年人這樣做，肯定會被修理一頓。〈千本幼女〉就是一樣的情形——欠修理，請諸君見一次罵一次，扒掉這些次文化、惡搞、犯罪歌曲的保護傘，讓宅男認清不是圈外人假掰，而是這首歌的確過份了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航