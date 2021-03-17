《被隱藏的眾神》：伊斯蘭政權下的中東異教徒，見證人類文明衝突興衰的八個千年信仰

文：傑拉德・羅素（Gerard Russell）

緒論

想像希臘女神阿芙蘿黛蒂（Aphrodite）的信仰還存在一座偏遠的希臘島嶼，想像沃坦（Wotan，譯按：北歐神話主神奧丁〔Odin〕）和索爾（Thor）的信徒才剛停止在斯堪地那維亞沿海造維京長船，或是想像密特拉斯（Mithras）的追隨者還在地底下的羅馬小禮拜堂按儀式規定和彼此握手。相較於歐洲，和上述信仰同樣古老的宗教，往往在中東地區的沼澤、荒野、山區，以及其他偏遠或難以深入之處存活下來，或是藏身於嚴格的保密規範之下。

倘若歷史發展稍有不同，這些宗教本來可能支配現代世界。厲行素食主義的傳道者摩尼（Mani）有一名信徒差點就成了羅馬皇帝。倘若如此，羅馬帝國傳播到歐洲各地的宗教或許會是摩尼的學說，而不是基督教；歐洲朝聖者或許會前往伊拉克沼澤，也就是摩尼最初傳道之處，而不是前往伯利恆（Bethlehem，譯按：耶穌的出生地）。然而，摩尼教的信徒在歷史中絕跡，不過與他們關係最近的曼達安人還生活在伊拉克。要不是被蒙古人和帖木兒（Tamerlane）入侵，巴格達（Baghdad）可能仍是基督教的世界中心，因為曾經有一段時間，以伊拉克為基地的東方教會（Church of the East），其主教和修道院最遠甚至向東分布到了北京。

在說阿拉伯語和波斯語的十四年外交官生涯中，我因為在伊拉克、伊朗和黎巴嫩工作與旅行，認識了過去聽都沒聽過的宗教信仰：不可穿藍色的禁忌、蓄鬍的義務，以及對孔雀的敬意。我結識了相信超自然生物會化身為人類的民族，相信行星和星星能引導人間事務的民族，還有相信轉世說的民族。這些宗教乃是美索不達米亞平原上前基督教時代文明的殘跡，但亦汲取經波斯帝國傳到中東的印度傳統，以及希臘哲學傳統。他們也保存了許多古文明的習俗，是這些文明如風中殘燭的最後繼承者。他們是本書將介紹的一部分族群——只是一部分而已。

認識這些不同的宗教族群時，我被他們信仰的恆久不變鼓舞，對此讚嘆不已。他們維持同樣的習俗和傳統已超過一千年——有些甚至保存了好幾千年。不過，這些族群如今大多比以往更加脆弱，因此本書致力於賦予他們聲音。他們之所以值得被傾聽還有種種原因：他們將當下與過去銜接起來，讓我們可以觸及逝去已久的文化。他們藉由顯示中東與歐洲文化其實有相同的起源，將兩者連結起來。

他們信奉宗教的方式和歐美人不同——譬如科普特人（Copts）在禱告和禁食方面的嚴格程度，甚至超越西方修道士；德魯茲派（Druze）除了規定不可與其他宗教通婚，對信徒完全沒有要求。因此本書介紹的族群，在我看來，觸及了我在中東期間感到困擾的三件事：人類對自身歷史的集體無知、基督教和伊斯蘭教之間日漸疏遠，以及宗教辯論日漸淪為心智狹隘的無神論者和經律主義者的私人禁地。

和我們有相同知識血緣的人可能住在我們料想不到的地方。舉例來說，希臘哲學並不侷限在歐洲發展，而是擴及整個地中海，而且它對中東的影響和對歐洲的影響不相上下。再舉一個例子，當亞歷山大大帝跋山涉水穿越今日的阿富汗與巴基斯坦時，他覺得當地文化與自己所屬的文化有種共鳴——他是對的，因為歐洲和北印度享有共通的印歐遺產。這樣的連結也能在更東邊的民族身上看到。

一千年前的伊拉克基督徒和蒙古人在同一個教會裡；他們有一個中國宗主教和一個西藏主教，形塑了現代的蒙古與西藏字母系統。在世界各地，最起碼在舊世界（Old World，譯按：指歐洲、亞洲和非洲，對比地理大發現後才被納入世界史的新世界）各地，明顯的差異總是掩蓋了出乎意料的連結與共通性。寫作本書的時候，我總是很高興看到儘管有些人想把人們趕進不同的文化與文明圍欄，然後讓他們彼此交戰，這些連結與共通性推翻了他們所持的理論與看法。

我也喜歡看到差異：和我個人觀念相左的種種觀念，挑戰我反思自己的看法及其成因。黎巴嫩裔法國作家阿敏．馬盧夫（Amin Maalouf）在《論身分認同》（On Identity）一書中，呼籲「為價值的普世性」而戰，同時對抗「愚昧的墨守成規……對抗會促成單調幼稚世界的一切」。我同意他的主張——不過，對於是否該不計代價地珍藏文化多樣性，我可能永遠拿不定主意。

當一個群體變得富裕，然後拋棄了它的習俗，抑或當一個宗教信念在辯論中被駁倒，我們是否該為此感傷？我不會假裝我有答案：我只是相信，我們應該慶幸這些宗教到今天還存在，慶幸這些被無數代人誠心信奉的宗教，在今天仍能夠讓我們檢視彼此的觀念並從中學習。

這些宗教怎麼能在穆斯林的統治下存活這麼久？伊斯蘭教很常被呈現得像個不寬容的宗教，而且令人遺憾地，某些伊斯蘭信徒就想要這樣的宗教形象。本書介紹的少數宗教的存在證實了伊斯蘭教的不寬容形象沒有事實根據，畢竟在伊斯蘭政權的統治下，它們還是流傳到了今天，可是類似的古老信仰在基督教歐洲世界卻已消失殆盡。不過，這背後的原因錯綜複雜。在接下來的篇幅中，我會試著概述這些原因。

其中一個原因要追溯到伊斯蘭教或基督教出現之前。中東有很多比歐洲前基督教時代的宗教發展更成熟的宗教，而且和基督教與伊斯蘭教有共通的根源。因此，相較基督徒毫不猶豫地終結北歐或凱爾特（Celtic）的宗教，而且頗為迅速地達成了目標，部分中東的異教徒，反而頑強地存活了更久——他們精通希臘哲學和巴比倫天文學，而且擁有一套複雜的神學。

此外，雖然先知穆罕默德很想終結阿拉伯人的傳統宗教習俗，其中包括多神崇拜，《古蘭經》對持一神論且擁有宗教文本的信仰，諸如猶太教、基督教和祆教，其態度相較之下顯得和善許多。這些群體被稱作「有經人」（people of the book）。本書探討的很多族群之所以能存活至今，是因為他們各自設法取得了這樣的稱號。

在伊斯蘭剛建教的最初三、四百年，當時的穆斯林在中東很多地方還是少數，對公然的異教崇拜並沒有系統性地加以鎮壓。當穆斯林傳道者開始更積極地尋求皈依者，他們有些人已做好容忍各式各樣的信仰與習慣的打算，願意忽略伊斯蘭所欲取代的古老宗教和伊斯蘭之間的差別。一群才剛改宗伊斯蘭的穆斯林可能會說，他們敬拜星星的儀式完全符合伊斯蘭教規，因為星星是天使——於是他們至少得以保存一部分因改信伊斯蘭所放棄的古老異教的文化遺產。

但前述一切不意味少數族群的信仰受到善待。在這個時代，不同意統治者的神學立場，在某種程度上也是對其統治權威的挑戰。我們知道在拜占庭帝國與阿拉伯帝國，拒絕統治者的宗教會對自己不利。此外，「有經人」的法律地位比穆斯林低，而且要繳交額外賦稅。若反對賦稅徵收，就像九世紀的科普特人，國家可能會開始將他們的宗教看作顛覆勢力，然後採取措施破壞其宗教根基。

隨著伊斯蘭教在十世紀和十一世紀變成主流信仰，「有經人」以外的族群開始承受較大壓力。十世紀時，摩尼教遭到大規模迫害，幾乎徹底滅絕。十一世紀，自巴比倫時代就存在於哈蘭（Harran，譯按：位於今土耳其東南部的古城）的太陽神沙瑪什（Shamash）神殿被摧毀，而且學者嘎札里（al-Ghazali）要求穆斯林不再著迷前伊斯蘭時代的哲學家。可是，即便在當時，諸如比魯尼（Biruni）和伊本．納迪姆（Ibn Nadim）等學者在書寫伊斯蘭以外的宗教時所展現的客觀態度，至今仍讓現代讀者印象深刻。

由於阿拉伯人開始尋找內部的敵人，穆斯林和其他信仰追隨者，譬如西方的十字軍或東方的蒙古入侵者，雙方之間的衝突進一步破壞了其宗教寬容。到了十三世紀，原教旨主義的宗教領袖伊本．泰米葉（Ibn Taymiyyah）極盡能事地對德魯茲和阿拉維（Alawites）等教派口出惡言，並鼓勵信徒對他們暴力相向。不過，此時中東的一些少數宗教已躲到權力當局鞭長莫及之處，譬如山區和沼澤。中東地區的中央政府沒有變得像歐洲那樣強勢，而且軍隊通常是被用來打擊叛亂分子，或抵禦外族征服，而不是拿來鎮壓國內的宗教分歧。

一直要到十九世紀，這些偏遠地帶的宗教群體才面臨來自國家在各方面的干涉；到了十九世紀中葉，中東的政府開始改變對待少數族群的方式，給予他們類似平權的保障（有時是受到西方的施壓，有時是受到進步的理想啟發）。鄂圖曼帝國在十九世紀逐步賦予其非穆斯林子民近乎平等的權利。埃及科普特人的地位在一八六○至一九一○的五十年間出現了革命性的改變。

一九○六年的伊朗革命使祆教徒在議會得到一個席次。上述種種指出中東的穆斯林完全有能力重視多樣性。事實上，有時候不重視多樣性的反而是歐洲人。當日耳曼皇帝被黎巴嫩基督徒詢問他的國家能怎麼幫助他們時，他答覆：「你們是生活在三百萬穆斯林之中的三十萬基督徒，何不改當穆斯林？」

為什麼今天中東的少數族群逐步走向消亡？為什麼在埃及或巴格達對基督教會的攻擊，抑或對伊拉克北部雅茲迪人的攻擊，比起一百五十年前更為普遍？（別忘了伊斯蘭內部也有少數族群——即便是最大的伊斯蘭團體遜尼派，在伊朗和伊拉克都可能會覺得自己是弱勢族群，與此同時，對什葉派穆斯林的大屠殺在巴基斯坦亦不乏見。）促成這情況的因素有好幾個。

因素之一在於，中東的多樣性一部分是因為過去這裡的政府太弱，沒有強加宗教於人民的能力所促成。今天各國政府權力增強，一旦選擇要驅逐某宗教少數族群或強制推行正統信仰，他們能比以往更有效率地達成目標。一九一五至一七年間，當鄂圖曼帝國察覺亞美尼亞人和俄羅斯站在同一陣線，便策劃了對帝國境內一百多萬名亞美尼亞子民的屠殺行動——「這是給一整個民族頒發死亡令。」駐鄂圖曼帝國美國大使事後表示。內戰也可能蔓延至那些或許只想保持中立的宗教族群的地盤——誠如伊拉克北部雅茲迪人在二○○七年的情況，他們成了世上最致命的一次恐怖攻擊的受害者。沒有任何地方是安全的。

中東宗教群體的內部有很高的凝聚力。和外人通婚一般是不被接受的。群體成員可能偏好雇用和自己屬於同一群體的其他成員。皈依其他宗教不是一種知識上的選擇，而是影響更深遠的一個改變，因為這通常意味著拋棄自己的社群，加入另一個社群。某些宗教群體（舉例來說，像是雅茲迪人和亞述人）享有高度自治長達數百年，不受政府的控制。他們其中有少部分群體至今仍說著自己的語言。然而，這份內部團結意味著外人傾向把個別信徒的行為視為這類群體的集體責任。

這解釋了過去對亞美尼亞人和猶太人的攻擊，以及當前對什葉派和基督徒的攻擊。這情況本身不是什麼前所未聞的事。不過，在現代中東複雜且不斷變動的政治環境中，人們很容易忠於錯誤的族群。住在約旦河西岸地區（West Bank）某座山上的撒馬利亞人（Samaritans）盡其所能地避免疏遠以色列人和巴勒斯坦人任何一方；伊拉克北部的雅茲迪人被逼著在阿拉伯人和庫德人之間選邊站；埃及的科普特教會不得不決定他們究竟要支持軍隊還是伊斯蘭政權。每個選擇都為整個群體、不光是其領袖，樹立無數敵人。

儘管各國政府實力已變強，有能力粉碎棘手的少數族群，部分政府不太願意為了保護規模較小的團體不受攻擊而付出政治資本，招來更多反對勢力。在埃及南部，倘若一個科普特人家和一個穆斯林部落有衝突，前者可說是毫無勝算——無論糾紛是關於金錢、土地或「榮譽」（誠如第六章談到的，戀愛是尤其常見的衝突起因）。

有些科普特社群夠強硬，有辦法扭轉頹勢，那些不夠強硬的社群只能仰賴警察和法庭的保護——但即便是這些機構都可能因為害怕好鬥的部落，寧可不將他們治罪。這不僅僅是個宗教問題。弱勢族裔往往面臨同樣的處境。宗教少數族群在二十世紀的中東去部落化、都市化，並晉升為中產階級，雖代表他們如今能受益於社會安定與經濟成長，但也代表他們通常無法使所有人團結一致，以保護自己的族群，因此在衝突發生時變得特別脆弱。

最後，過去幾十年，在面對其他宗教及對立的伊斯蘭教詮釋時，有些中東穆斯林的行為起了變化。在埃及，科普特人在過去五十年遭受的暴力攻擊，遠比上一個五十年更多。在巴基斯坦這個由什葉派穆斯林創立的國家，針對什葉派的暴力已變得很普遍。在一九五○年代的伊拉克，曾有出身什葉與遜尼聯姻家庭的統治者，但今天國家卻為社群暴力肆虐所苦。弱勢和脆弱會造成封閉思想，封閉思想進而妨礙社會進步。對外人的憤怒與仇恨會強化一個群體的集體身分認同，也許滿足人類面對外部威脅時對同伴的某種原始渴望，因此可以被群體的領袖利用，強化群體認同感和忠誠度。

鎖定邪惡又強大但能被擊敗的共同敵人，是建立群體認同感最快的方法——當個擊敗哥利亞巨人的大衛。在中東，這樣的憤怒與仇恨也是特定情況下的產物，有時候失控演變成暴力衝突，其他時候則暗中悶燒，透過惡意宣傳不斷延續。伊斯蘭教在二十世紀的世俗競爭者，也就是共產主義與民族主義，其勢力皆已衰頹。但在全盛期，這些意識形態似乎提供中東人民重拾自己應得的尊嚴與力量的機會，因為他們覺得剝奪了這份尊嚴與力量的是歐洲殖民主義、美國的支配、以色列的軍事力量，還有阿拉伯政府的孱弱與腐敗。

共產主義的吸引力及其外部資金隨著蘇聯垮台戛然而止；民族主義自二十世紀早期反殖民鬥爭結束後，受歡迎的程度已下降。兩個運動都提供少數族群和穆斯林站在一起的理念。後殖民民族主義運動衰退後，宗教分歧變得比較容易受利用。對某些穆斯林而言，不論是伊拉克還是埃及，都是各自所有公民的國家的這一觀念，逐漸被較為古老的觀念取代——他們認為自然的社會是以宗教為基礎。蘇哈．拉珊（SuhaRassam）在《伊拉克的基督教》（Christianity in Iraq）中寫道：「所有少數族群……在欠缺一個統一的伊拉克認同的情況下，變得很容易受到攻擊。」

世俗的基督教西方世界從外部干預中東的舉動強化了這份宗教對立——特別是當西方的干預明顯不符合中東人民的利益時。「我們甚至不打算試圖瞭解該地區目前居民的心願。」關於英國計畫在當時的巴勒斯坦成立一個猶太民族國家，時任外交大臣的亞瑟．貝爾福（Arthur Balfour）在一九一九年如此寫道。這個態度今天並沒有太大改變，二○○三年在戰後伊拉克成立考慮欠周的聯盟駐伊拉克臨時管理當局（包括未能保護該國珍貴的考古文化遺產）就是活生生的例子。

國家機構也不總是擁有無須動武就能壓倒極端主義者的道德權威。受國家支持的宗教機構和神職人員在某些穆斯林的眼中是可疑的，因為他們認定這些機構與人員，以服從政府來換得升遷與金錢。激進分子可藉著表現得像膽大無畏、不那麼腐敗的非傳統人士而受益。政府面對比他們更受民眾歡迎的宗教激進分子，往往傾向收買這些人，而不是正面對決。

最常用來收買宗教極端主義者的交換條件，是提供他們透過教育制度使未來世代思想激進化的機會。伊斯蘭主義者在一九七○年代成功實施激進教育，當時他們被（以色列和西方世界）看作反制共產主義和激進民族主義的重要手段；在那之後，他們因龐大石油與天然氣財富而獲益，這些天然資源也使中東社會最保守的一群人致富。在埃及，他們於過去四十年間利用自己的影響力，使國家法律更明確地符合伊斯蘭教規。這創造出使少數族群感到不受歡迎的環境。

有一名埃及的基督徒告訴我：「如果憲法將伊斯蘭教法變成唯一的立法之源，我會覺得被邊緣化了。」有些伊斯蘭教團體也訴諸暴力——通常是出於政治動機，而不純粹是為了鼓勵皈依。基督徒在一九八○年代被埃及的伊斯蘭主義者當作攻擊目標，這麼做不光是為了強迫基督徒皈依並排除實現宗教同質性的阻礙，也是為了對政府施加壓力。埃及的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）政府於二○一三年失勢後，成群結黨的激進年輕人出於報復，放火燒了數十座教堂。

然而，不過分誇大也同樣重要。在埃及，穆斯林保護基督徒的個案也很多，而在塗炭生靈的內戰結束才不過約二十年的黎巴嫩，當地的民意調查顯示，其宗教寬容比很多歐洲國家還高。二十世紀為中東地區的宗教平等帶來的進展並未被徹底抵銷：就連阿亞圖拉何梅尼（Ayatollah Khomeini，譯按：阿亞圖拉為資深什葉神職人員的稱號）也沒恢復十九世紀伊朗壓迫非穆斯林的古老刑法。不過少數族群覺得自己越來越不討喜。

同時，對少數族群來說，從中東移居外國變得空前容易，因為他們利用過去一百年左右的時間，教育自己，充實財富，普遍覺得移居到澳洲、加拿大、美國或歐洲不太困難。因此，這些宗教中有幾個有很高的機率將式微、乃至從故土徹底消失。如此一來，損失最大的絕對會是中東的穆斯林。我希望他們會因而擁抱本書的出版，另一方面也是因為本書嘗試紀念他們的先人帶給世界的各種宗教信仰。

關於信仰，還有一點有待說明。長期以來，本書談論的族群拒絕透過拋棄其信仰與習慣以獲得任何好處，而且往往為了堅守信仰與習慣，忍受侮辱或暴力相向。有時候那些宗教習慣本身非常嚴苛，譬如科普特人一年中絕大多數時候都在禁食，而穆斯林每年都要在齋月（Ramadan）期間進行齋戒。倘若中東的人民為其信仰，爭鬥得比歐洲人和美國人更兇，有一部分是因為那些信仰對他們非常寶貴。儘管鬥爭應該停止，導致鬥爭背後的宗教精神也許有它對社會有益的一面。因此本書各個章節也許會給人一個想法：誠如西方想傳授給中東民族種種教誨，我們是不是也能向他們學習些什麼？

（中略）

回到我用來展開這篇緒論的推測：倘若（我們假設）君士坦丁大帝沒有在三一二年變成基督徒（這是使君士坦丁後來將基督教立為國教的事件），世界會有什麼不同？毫無疑問，世上還是會有很多基督徒，不過人數可能會因迫害而減少。猶太教會是世界的主要宗教，以伊拉克為基地，時不時和撒馬利亞人（人數將有數百萬，統治著今日的以色列，可能還有敘利亞南部）發生摩擦。希臘哲學家將不僅僅以著作聞名於世，還會被某些人當作崇拜的對象。至於我們其他人則可能信奉某個神祕宗教，其宗教真理掌握在少數長老手裡。

這類宗教提供的不太是人和神在個人層面的關係，這是少數嚴肅且虔誠的長老才能享有的權力，他們是真正能與神交流的人，並能從中獲益。這些宗教當中有很多是基督教的早期競爭對手，包括摩尼教。下一章會讓讀者大致瞭解信奉這樣的宗教是什麼感覺。

相關書摘 ►《被隱藏的眾神》：雅茲迪人的「孔雀天使」信仰，遠比惡魔崇拜更引人入勝

書籍介紹

本文摘錄自《被隱藏的眾神：一段在中東尋找古老智慧的旅程》，八旗文化出版

作者：傑拉德・羅素（Gerard Russell）

譯者：葉品岑

在美索不達米亞平原上，

他們敬拜日月星辰、流動的水，向火獻祭，

在強勢伊斯蘭的遮蔽下，

默默守護人類最古老的智慧與不傳之秘！

八個垂危的信仰，見證了人類文明的衝突興衰，

但也指向了和平共榮的可能。

今天人們對中東地區留有宗教迫害、族群衝突不斷等印象。但事實上，這片長年以伊斯蘭為主流宗教的土地仍庇護著許多獨樹一幟的少數宗教。它們有的在教義上徹底跳脫基督、猶太、伊斯蘭三大一神教的範疇，有的與它們一脈相承，卻另有與眾不同的教義與儀式。

曼達安教——巴比倫的後裔，生活在伊拉克偏遠地區，在出生時及結婚前後都要受洗。

雅茲迪教——生活在伊拉克北部，與庫德族比鄰而居，朝太陽敬拜，尊敬孔雀天使，禁穿藍色衣物。

祆教——曾是伊朗主流宗教，相信世界是善惡勢力鬥爭的戰場，透過火崇拜神，認為愛狗是義務。

德魯茲派——主要居於敘利亞，信仰融合畢達哥拉斯學說，但信仰內容保密到連信徒都搞不清楚。

撒馬利亞人——習俗上和猶太教相似，但有不同版本的十誡，以基利心山為聖山，在此舉辦逾越節。

科普特人——埃及的基督徒，使用法老的曆法記日，每天需禱告七次，重視修道院制度及苦行。

卡拉什人——據傳為亞歷山大大帝的後裔，生活於巴基斯坦興都庫什山區，每年冬至舉辦盛大慶典。

東方教會——起源於巴格達的基督徒，以幾乎絕跡的阿拉姆語進行儀式，不崇拜聖母瑪利亞。

這些宗教有著漫長的歷史。他們生活在美索不達米亞、波斯和埃及等文明的發源地，多年來在維持自身信仰的同時，不僅見證希臘和印度等文明傳統的傳入，也保存了許多古老文明的習俗。在伊斯蘭進入中東之後，這些宗教或是因為和伊斯蘭同持一神論而被包容，或是因爲躲藏到當局權力鞭長莫及的沼澤、山區或谷地，而得以倖存並延續至今。

然而，進入二十世紀之後，孕育這些信仰的故土遭戰火荼毒，大國政治與全球化使古老信仰受到空前的挑戰，這群遭受衝擊的「異教徒」也逐漸失去和家鄉及家族之間的連結。除此之外，有些信仰因為屬於秘傳宗教，記載、討論或透露其信仰內容都是禁忌，使得信徒難以對外人闡明自己的信仰文化，進一步導致傳承的困難。

精通波斯與阿拉伯語的英國外交官，

費時十數年，揭開八個少數宗教的神秘面紗。

《被隱藏的眾神》作者傑拉德・羅素是前英國外交官，曾派駐中東十四年。在本書中，他結合學術知識與旅行經驗，深度呈現八個鮮為人知的宗教群體的今日樣貌。除了爬梳這些族群的歷史及信仰觀點，羅素在書中記述他參訪其主要居住的大城小村的經歷，並且在過程中著重於與這些宗教的神職人員、世俗領袖與一般信徒直接對話，呈現他們在融入世俗社會時的困境與盼望。

在伊拉克，羅素因緣際會與曼達安教大祭司面對面談話，並遇見遭受伊斯蘭國屠殺的雅茲迪教領導階層。在伊朗，他參訪祆教的最後據點亞茲德。他也前往黎巴嫩，會見擁有悠長歷史與政治重要性的德魯茲派家族。乘著巴士，他來到以色列與巴勒斯坦共同控制的撒馬利亞村莊，從旁觀察於基利心山上舉辦的逾越節獻祭。在2011年的茉莉花革命後，身為外交官的羅素回訪埃及，與科普特政治家談話，更追溯至科普特人在上埃及的發源地。

在巴基斯坦的谷地，他參與卡拉什人的冬至慶典，也傾聽卡拉什人對於皈依伊斯蘭所導致的危機與轉機。在美國底特律，他意外地遇見源自中東的東方教會及其他中東信仰的族群，思索他們在移民社會的困境。這些信徒在羅素的筆下現身說法，闡述在瞬息萬變的當代世界中，他們如何對抗主流的伊斯蘭的壓力，守護自身的信仰與認同，一面卻得面對年輕世代出走的危機，奮力維繫傳統的生生不息。

《被隱藏的眾神》記錄了羅素與這些中東的古老宗教在二十一世紀的相遇。羅素在意識形態、宗教信仰及刻板印象的標籤背後看見活生生的人。透過探討信徒在當代面臨的生存威脅，羅素看見這些人如何在眾多族群交萃的中東安身立命，理解他們的宗教，並多次重新定義他們自己。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰