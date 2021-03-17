《被隱藏的眾神》：雅茲迪人的「孔雀天使」信仰，遠比惡魔崇拜更引人入勝

文：傑拉德・羅素（Gerard Russell）

第二章、雅茲迪教：孔雀天使的信徒

（前略）

雅茲迪人真正的孔雀天使信仰，遠比惡魔崇拜更引人入勝且發人省思。在基督後九世紀的時候，穆斯林、基督徒、祆教徒和其他信仰者，全都在穆斯林統治的阿拔斯帝國（Abbasid Empire） 內彼此爭搶信徒。伊斯蘭神學在當時還沒變得像日後那麼強硬，蘇非行者尤其專注於開發創新大膽的宗教詮釋。其中一位蘇非行者是胡笙．伊本．曼蘇爾．哈拉智（Hussein ibn Mansour al- Hallaj）。哈拉智的祖父是祆教徒，信仰二元論，相信宇宙乃善惡對抗的戰場，但他的孫子所持的觀點與他相反。有一天，哈拉智敲了敲友人的家門。當友人問來者何人時，哈拉智回覆：「Ana al-Haqq——意思是，我是真主。」還有一次他曾如此答覆：「這披風底下覆蓋的無不是真主。」

哈拉智的回覆為他贏得不少仰慕者。詩人魯米（Rumi，譯按：十三世紀伊斯蘭蘇非派重要詩人）曾說，比起自稱「真主的僕人」，哈拉智展現了更謙遜的精神，因為哈拉智的話語中傳達出對自我的全然拒絕，進而展現了一份被真主徹底吸收的意願。「當你摧毀自己的心，」哈拉智寫道，「（真主）就會進入，然後揭露祂的神聖啟示。」有些基督徒抱持類似的觀念。譬如，從前有位異教祭司孟他努（Montanus）另立了自己的基督教流派，他聲稱被神附體，然後宣告：「我乃聖父、聖子和聖靈。」

此外，九世紀的基督教祭司優素夫．布斯納雅（Yusuf Busnaya）在描述個人的神祕經驗時也曾說，一個人的「靈變成了基督…… 變成了神，而神不再是神」。不過哈拉智提出的是更普遍的哲學觀點。他告訴我們，一切皆為真主。「我在萬物中看到的都是祢。」他在一首詩裡如此寫道。這是終極的一神論，認為在或大或小的程度上，一切皆由真主實際構成。

作為徹頭徹尾的一神論者，哈拉智極力對抗人們對撒旦的理解。在一個由真主構成的世界裡，惡魔顯得格格不入。惡魔在正統伊斯蘭傳統中是純粹的惡，猶太人和基督徒也所見略同—— 惡魔是神的反抗者，永不知懺悔，也永不知聽從。這難道不是意味著，造物主若非不公正，就是不如宗教上所宣稱的那樣全能嗎？ 祆教徒也發現了同一個問題。他們挑戰基督教鄰人，詰問如果神是全能的，為何祂任憑惡魔在世間作惡？ 為何祂不救贖撒旦，一如祂救贖人類？ 有一名基督徒想到了答案。他是尼尼微的以撒（Isaac of Nineveh），而他認為在世界末日，萬物的確都會得到救贖，就連惡魔也能進入天堂。地獄將會消失。「惡魔不會永遠是惡魔，罪人亦然。」

哈拉智對祆教徒提出了他自己的回應。就像基督教和猶太教的聖典，《古蘭經》說撒旦曾經是大天使長；他拒絕跪拜於亞當面前，並且背叛真主，因此被打入地獄。但哈拉智給故事安插了一個驚人的轉折。他說，撒旦之所以拒絕對亞當鞠躬是出於嫉妒，以及對神堅定不移的愛。因此，撒旦可以說是專注地凝視真主而不被任何人分心的所有蘇非行者與其他信徒的原型。不過， 哈拉智也說，撒旦更像是誤入歧途，而非本性邪惡。

今天，多數穆斯林都認為哈拉智的觀點是非常不正統的。但在伊斯蘭剛創立的頭幾個世紀，還有其他穆斯林神祕主義者也很努力地想解決撒旦的人間地位問題。其中一位神祕主義者巴斯拉的拉比雅（Rabi’a of Basrah）嚇壞了她的聽眾； 她不僅拒絕說她憎恨撒旦，而且威脅要澆滅地獄之火，燒毀天堂之賜，因為對懲罰的恐懼或對福報的祈望，阻礙了人們對真主懷抱真正的敬愛。

雅茲迪人的孔雀天使觀與這些前人的觀點相契合。他們稱孔雀天使為伊布利斯或阿薩賽勒， 代表他們把他當成墮落天使，而不是黑暗王子。他們為此辯解說，不光是惡魔在末日來臨時將變成天使，而且這件事早就已經發生了。布杉尼在他位於多霍克的辦公室裡這麼告訴我。他的辦公室被塗有淺色油漆的房子圍繞，每一棟房子都有鐵柱從屋頂突出，準備等下一代蓋新的一層樓。

「阿薩賽勒在反抗之後，」布杉尼向我解釋，而我注意到他謹慎地避開禁忌之名。「祂受到懲罰，悔不當初。」在長達七千年的流放裡，阿薩賽勒以祂的眼淚澆熄了地獄之火，因此重新獲得寵愛，成為天使長。這給雅茲迪人一個不同的宇宙觀，在其中，地獄並不存在。布杉尼繼續說： 「關於唯一真主，我們有個觀念是其他相信天堂的宗教都沒有的，也就是善惡都來自神。世界並不存在兩股力量，為了主宰宇宙而彼此鬥爭。」雅茲迪人絕非崇拜惡魔，而是相信世上沒有惡魔。

他們有可能是受哈拉智信徒的直接影響。這名激進的傳道者最終慘死：他因為支持伊拉克南部的奴隸叛亂，被阿拔斯哈里發的軍隊逮捕後遭到大卸八塊。他的虔誠信徒逃向北方，躲進山區，和謝赫阿笛後來傳道及雅茲迪人如今生活的地方距離不遠。他們的觀念可能在謝赫阿笛的時代，甚至更早之前，慢慢傳給了雅茲迪人的祖先，成為他們宗教生活的一部分，和殘餘的更古老傳統與信仰共同存在。

在伊拉克，使帶有惡意的神祇息怒是一項歷史悠久的傳統。我在前一章提過的《納巴泰農業》 記載了一個基督後九世紀流行於伊拉克的禱詞，乍看似乎有伊斯蘭影響的痕跡，但很明顯是源自和伊斯蘭差異頗大的傳統：「安拉是唯一的神，祂沒有任何同伴……所有力量、威嚴和偉大都屬於祂……祢是有福的，天堂與萬事萬物的主……我們以生命請求祢的寬待。阿門……做這個禱告時，燒點舊獸皮、油脂、皮革條和蝙蝠屍體，獻祭給祂的像。為祂燒十四隻蝙蝠，和等數量的鼠，然後把灰燼撒在地上，伏倒在祂的像面前。」這份禱詞的對象是農神「薩頓」（Saturn），是「邪惡、罪行、淫穢、汙垢和困乏的主」，禱告的目的則是為說服祂放過向祂哀求之人。

薩頓的角色在古亞述帝國是由奈伽爾神（Nergal）扮演；祂被當作正午烈日、瘟疫和亡者的神，由一隻獅首巨獸鎮守著祂的神殿。值得一提的是，祂的化身是一隻小公雞，和桑賈克有點類似。在後來的幾個世紀，密特拉斯教徒樹立起被標示為「阿里曼尼歐神（Deo Arimanio）」的獅首雕像——指祆教的惡神安格拉．曼紐（Angra Mainyu），祂是密特拉斯崇拜者欲安撫的神靈。

根據基督後一世紀希臘史家普魯塔克（Plutarch）的記載，安撫惡魔的儀式在他那個時代的伊朗出現，儀式包括獻上獻祭的野狼之血與神聖植物豪麻（haoma）的萃取物混合而成的藥水，然後人們會到一個黑暗的洞穴裡把它倒出來。七世紀基督教作家潘卡耶來自土敘邊界，靠近至今還有部分雅茲迪人居住的地方，他說該地區的居民崇拜太陽、星星，以及巴爾夏明（Baalshamin）與別西卜（Baalzebub）——前者是古代天空之神，後者則是撒旦（Lucifer）。

無論起源為何，我在塔哈載我到拉利什的一路上，不繼看見梅拉克．陶烏斯：在我進到距離拉利什不遠的雅茲迪小鎮艾因錫夫尼（Ain Sifni）後，處處可見孔雀像被繪在大門和出入口。鳥頭甚至被刻在一排公寓的頂樓外牆上。拉利什文化中心（Lalish Cultural Center）在鎮上設了一間分館，館內有間不錯的圖書館和小博物館。我在圖書館認識了阿雅德（Ayad），他那時正在翻閱雜誌。

阿雅德是雅茲迪人的新世代，他能讀寫四種語言，擁有政治學學位。誠如我攀談過的很多雅茲迪知識分子，他著迷於自家信仰的歷史。我漸漸習慣了每個雅茲迪人給我的說法都稍有出入，考量到他們沒有教理書或公諸於世的宗教文獻，這點並不令人意外。儘管每個人的雅茲迪故事稍有不同，不同版本之間還是有一些共通的主題。

阿雅德對族人的理論如下：「我們是眾多太陽民族之一。生活在敘利亞、俄羅斯、亞美尼亞、伊朗和土耳其的民族都曾把太陽看作神。那就是我們宗教在發展上的第一階段，也就是自然崇拜，然後它變成了一神教，然後謝赫阿笛的學說出現。」阿雅德告訴我，雅茲迪人已不再崇拜太陽。但他們確實還是會在禱告時對太陽鞠躬。

當第一位雅茲迪議員進到伊拉克的新議會，他不是按著《古蘭經》或《聖經》做就職宣示，而是庫德斯坦的國旗——更確切地說，是按著旗子正中央的太陽。阿雅德認為那不是巧合。「我們是最初的庫德人。」他說。有些雅茲迪人懼怕被庫德人同化會威脅到雅茲迪認同，但阿雅德覺得最安全、最確實的方式，就是把他的族人置於庫德認同的核心。

有一本一九四○年代的旅遊書寫道，從艾因錫夫尼到拉利什的路程可能會使車軸被震壞，教人苦不堪言。不過情況已經有所改善：現在，有一條平坦的道路蜿蜒穿越森林覆蓋的谷地，通往神殿。我借道此路的那天，整條路上停滿了車輛，我也聽見庫德流行樂和青少年的笑聲。塔哈和我朝聖祠前進之際，經過了一座太陽的石雕。

我們抵達後發現聖祠是個貌似古老修道院（中古時代有基督教祭司宣稱，拉利什其實曾是個基督教會）的石頭建築，隱身在樹木生長繁茂的谷地。我去的那天是星期五，也就是伊斯蘭的週末，有很多家庭來到拉利什，在有桑椹樹和無花果樹遮蔭的鋪石庭園裡野餐。雅茲迪人的聖日是星期三，那天他們不下田、不旅行、不沐浴，也不洗衣服。不過，很少人還遵循這個大約能追溯至前基督教時代美索不達米亞文明的古老禁忌。穆斯林舉辦主麻日禮拜的星期五，如今成為比星期三更普遍的週休日。

塔哈留在車上——他說他之後會和我們會合——阿雅德和我加入一個來此地野餐的家庭，在樹蔭下席地而坐。我們之間擺著一盤切好的西瓜。這家人既不說英語，也不說阿拉伯語。父親戴著紅白紋的頭巾，友善地露出微笑，而我嘗試以庫爾曼吉語吐出了一兩句話，但成效不彰。兒子們和父親坐在一起，妻子和女兒們則在幾步以外的地方自己野餐，在螺旋圓錐尖頂小屋的石牆下躲避太陽的酷曬。那種尖頂是雅茲迪聖祠的標準特色。（尖頂的旋轉線條從圓錐頂端向下放射延伸至底部，也許是象徵太陽光線的設計。）

阿雅德主動帶我去看建築群正中央的神殿。我們沿著一條沒有屋頂的通道前進，可以看到一座陽台上有個穿白衣的女子正安靜地看著我們。二十世紀中葉的英國旅人卓爾曾在停留伊拉克期間造訪拉利什，她提到有群「穿白衣、宛如修女般的聖祠侍奉者」，終生未婚且畢生都在紡織羊毛和照料聖祠及四周的花園。我心想，這女子一定就是那些侍奉者之一。巴比倫時代也有擔任聖職的女人，她們一輩子不曾離開神殿，不停地轉動紡錘。

我們穿過掛著野山羊頭像的拱門後，來到了陽光普照的神殿庭園。神殿門旁的石牆浮雕是一隻大黑蛇，蛇頭引頸向上，有將凶惡阻擋在外的辟邪功能。這道門有一道很寬的門檻。阿雅德作勢要我把鞋子脫掉，並像雅茲迪人一樣跨過門檻，不要踩踏到，因為有些信徒認為門檻是神聖的，所以會親吻門檻。我們於是走進了地上鋪有石板的暗室，裡頭散發灰塵和一種古老的氣味， 光線從幾扇小窗穿透入內，而室內唯一的裝飾是幾卷懸掛在室內中央支柱上的黃色、紅色、淺藍色的鮮豔絲綢。走過的人可以在絲綢上打個結，或解開既有的結，以換取好運。有一些家庭旅客在裡頭走來走去，面容雀躍但安靜不作聲。

我們走下一段樓梯，然後我又遇到了梅拉克．陶烏斯：被簾子遮住的壁龕內擺著七尊裡面倖存下來的其中一尊桑賈克，是孔雀天使的黃銅製像。來到下面這層樓時，我們聞到室內散發著從牆邊成堆罐子滲出的臭油味。少男少女紛紛扔擲絲綢捆，看是否能打中牆上的某個石頭，給自己添些好運。我起先以為那顆石頭可能是被歲月磨平、特徵已無法辨識的雕像。（後來有位雅茲迪人告訴我，這是一顆奇蹟似地懸在半空中的石頭。「可是，」他們說，看得出來仍舊對他們即將吐露的愚行感到震驚。「幾年前，那些信仰不虔誠的人堅持在它後面築一道牆。」）

我從房裡離開時，看到一具覆蓋著綠布的石棺。雅茲迪人繞著它兜圈子，左手輕輕捎過墓碑。蘇非行者常穿的黑色羊毛披風莊重地被擺在一旁。唯有非常虔誠的雅茲迪人能夠穿上它。有人告訴我，謝赫阿笛就穿這樣的披風。他生前是個穆斯林嗎？ 我問道。一群雅茲迪人聽聞，異口同聲地回答：「不！」

阿雅德說我很幸運。因為那天恰巧有個叫做「精神議會」（Spiritual Council）的組織在神殿裡開會，組織成員包括一些相當有影響力的平信徒和高層神職人員。我得從神殿走到附近一棟建築的凹室，請求和他們會面。我按照規定在進門前脫鞋。房內沒有女人在。一群年輕男性坐在沿凹室牆壁擺放的石凳上。凹室前方有一處庭園，通往「精神議會」開會的房間。

我能聽見石凳上男人談話的片段內容，他們（以英語）熱烈討論著庫德民族主義的歷史。攀談後，我發現他們很多人曾有外國護照，大多是德國或瑞典。他們都是謝赫，地位是雅茲迪階層體系的最頂層。根據傳統，謝赫應該在他們所屬的階層內通婚。我問他們其中一人，這對住在歐洲和美洲的雅茲迪人豈不是很困難？「我遵循這個習俗，」他回答，「也順利找到同是謝赫的太太。但等我女兒二十歲以後，她想怎麼做，我就管不著了！」

我看見會議成員漸漸聚集在庭園裡，顯然會議已結束了。會議成員中有些人穿西裝，但有五個人留著長長的灰鬍子，穿傳統服裝，行為舉止特別莊重。他們頭戴以黑環固定的白頭巾，像極了阿拉伯部落酋長，其中有幾個還穿著阿拉伯語中稱為「畢希」（bisht）的超薄披風，顯示地位崇高。他們之中有一人是雅茲迪人的世俗領袖「密爾」（the Mir）。

還有一人則穿得有些不同， 頭戴神職人員的紅白紋頭巾，穿奶油色袍子。這位是巴巴謝赫（Baba Sheikh），嚴格來說，是雅茲迪人的頭號精神領袖（不過，起碼在我在的時候，他把講話的工作都留給密爾）。庭園裡的這些男人們就是雅茲迪信仰的領導階層。我問他們是否能撥一點時間見我，於是他們要求我把問題寫下來，然後要我先離開，等待他們的決定。我到樓上鋪有石板的房間裡坐了一陣子才被召回。

他們認為和我聊天並不會帶來什麼危險。

密爾的回答很平淡。他告訴我，雅茲迪人想和所有宗教和平共存，同時保存他們獨特的傳統。他們和穆斯林與基督教神職人員的關係和睦，每逢宗教節日時會訪問彼此。不過，雅茲迪人拒絕傳教工作，也永遠不會試圖讓他人改宗。「在我們的禱告中，」他說，「我們先為他人祈福，然後才為我們自己。受審的是人們的作為，而不是他們的信仰。神賦予亞當的精神傳承給了全人類。那份精神在不正當的人身上被壓抑，在最好的人身上則光彩奪目。」

他語畢，五位鬍鬚斑白的長老站起身，抖抖他們的袍子，走出去休息抽菸。有人送來烤雞和米飯。阿雅德和司機塔哈加入我們。那裡沒有椅子。密爾用肢體示意要我站到他旁邊。他安靜地吃著，每次放下刀叉， 雙手便環抱在肚腩前。我看見塔哈站著，什麼都不吃，就像他早先跟我保證的那樣。

我帶著很多未解答的疑問離開拉利什。雅茲迪教引發我無限的好奇。舉例來說，為什麼他們禁止信徒穿戴藍色，或禁止吃萵苣？ 當我問雅茲迪人這些問題時，他們答得很模糊，多數都認為這些是昔日雅茲迪領袖因為死對頭突厥人穿戴藍色，或單純因為他們討厭萵苣，而訂下的無意義規定。米爾薩則把反對萵苣的規定，相當明確地追溯至一六六一年。我傾向相信這些傳統有古老的根源，可以從同地區的其他宗教看到相似處。

對曼達安人而言，藍色是和惡魔盧哈有關的顏色。在德魯茲派的社會裡，最受敬重的謝赫穿的就是藍袍。德魯茲派也有類似禁忌，他們的長老們有時會避吃一種叫埃及國王菜（molokhiya）的蔬菜。哈蘭人則避吃豆子。但我不懂這些傳統誕生的箇中原因。無論我多麼努力，雅茲迪教仍舊守護著一部分的祕密。

相關書摘 ►《被隱藏的眾神》：伊斯蘭政權下的中東異教徒，見證人類文明衝突興衰的八個千年信仰

書籍介紹

本文摘錄自《被隱藏的眾神：一段在中東尋找古老智慧的旅程》，八旗文化出版

作者：傑拉德・羅素（Gerard Russell）

譯者：葉品岑

在美索不達米亞平原上，

他們敬拜日月星辰、流動的水，向火獻祭，

在強勢伊斯蘭的遮蔽下，

默默守護人類最古老的智慧與不傳之秘！

八個垂危的信仰，見證了人類文明的衝突興衰，

但也指向了和平共榮的可能。

今天人們對中東地區留有宗教迫害、族群衝突不斷等印象。但事實上，這片長年以伊斯蘭為主流宗教的土地仍庇護著許多獨樹一幟的少數宗教。它們有的在教義上徹底跳脫基督、猶太、伊斯蘭三大一神教的範疇，有的與它們一脈相承，卻另有與眾不同的教義與儀式。

曼達安教——巴比倫的後裔，生活在伊拉克偏遠地區，在出生時及結婚前後都要受洗。

雅茲迪教——生活在伊拉克北部，與庫德族比鄰而居，朝太陽敬拜，尊敬孔雀天使，禁穿藍色衣物。

祆教——曾是伊朗主流宗教，相信世界是善惡勢力鬥爭的戰場，透過火崇拜神，認為愛狗是義務。

德魯茲派——主要居於敘利亞，信仰融合畢達哥拉斯學說，但信仰內容保密到連信徒都搞不清楚。

撒馬利亞人——習俗上和猶太教相似，但有不同版本的十誡，以基利心山為聖山，在此舉辦逾越節。

科普特人——埃及的基督徒，使用法老的曆法記日，每天需禱告七次，重視修道院制度及苦行。

卡拉什人——據傳為亞歷山大大帝的後裔，生活於巴基斯坦興都庫什山區，每年冬至舉辦盛大慶典。

東方教會——起源於巴格達的基督徒，以幾乎絕跡的阿拉姆語進行儀式，不崇拜聖母瑪利亞。

這些宗教有著漫長的歷史。他們生活在美索不達米亞、波斯和埃及等文明的發源地，多年來在維持自身信仰的同時，不僅見證希臘和印度等文明傳統的傳入，也保存了許多古老文明的習俗。在伊斯蘭進入中東之後，這些宗教或是因為和伊斯蘭同持一神論而被包容，或是因爲躲藏到當局權力鞭長莫及的沼澤、山區或谷地，而得以倖存並延續至今。

然而，進入二十世紀之後，孕育這些信仰的故土遭戰火荼毒，大國政治與全球化使古老信仰受到空前的挑戰，這群遭受衝擊的「異教徒」也逐漸失去和家鄉及家族之間的連結。除此之外，有些信仰因為屬於秘傳宗教，記載、討論或透露其信仰內容都是禁忌，使得信徒難以對外人闡明自己的信仰文化，進一步導致傳承的困難。

精通波斯與阿拉伯語的英國外交官，

費時十數年，揭開八個少數宗教的神秘面紗。

《被隱藏的眾神》作者傑拉德・羅素是前英國外交官，曾派駐中東十四年。在本書中，他結合學術知識與旅行經驗，深度呈現八個鮮為人知的宗教群體的今日樣貌。除了爬梳這些族群的歷史及信仰觀點，羅素在書中記述他參訪其主要居住的大城小村的經歷，並且在過程中著重於與這些宗教的神職人員、世俗領袖與一般信徒直接對話，呈現他們在融入世俗社會時的困境與盼望。

在伊拉克，羅素因緣際會與曼達安教大祭司面對面談話，並遇見遭受伊斯蘭國屠殺的雅茲迪教領導階層。在伊朗，他參訪祆教的最後據點亞茲德。他也前往黎巴嫩，會見擁有悠長歷史與政治重要性的德魯茲派家族。乘著巴士，他來到以色列與巴勒斯坦共同控制的撒馬利亞村莊，從旁觀察於基利心山上舉辦的逾越節獻祭。在2011年的茉莉花革命後，身為外交官的羅素回訪埃及，與科普特政治家談話，更追溯至科普特人在上埃及的發源地。

在巴基斯坦的谷地，他參與卡拉什人的冬至慶典，也傾聽卡拉什人對於皈依伊斯蘭所導致的危機與轉機。在美國底特律，他意外地遇見源自中東的東方教會及其他中東信仰的族群，思索他們在移民社會的困境。這些信徒在羅素的筆下現身說法，闡述在瞬息萬變的當代世界中，他們如何對抗主流的伊斯蘭的壓力，守護自身的信仰與認同，一面卻得面對年輕世代出走的危機，奮力維繫傳統的生生不息。

《被隱藏的眾神》記錄了羅素與這些中東的古老宗教在二十一世紀的相遇。羅素在意識形態、宗教信仰及刻板印象的標籤背後看見活生生的人。透過探討信徒在當代面臨的生存威脅，羅素看見這些人如何在眾多族群交萃的中東安身立命，理解他們的宗教，並多次重新定義他們自己。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰