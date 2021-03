gonna、gotta、wanna，這三個英文縮讀字分別是什麼意思？

Gonna、wanna、gotta皆為非正式的縮讀字,他們分別代表什麼意思呢?一起了解這三個字的起源吧!

Gonna是(be) going to的非正式用法,表示「某人將會/將要做某事」的意思,常見於口語對話或是流行歌曲中,是一種比較輕鬆的表達方式,其句型為「主詞+be 動詞+gonna+原形動詞」

A: Dylan, do you have any plans for Chinese New Year ?

A:Dylan,你農曆年有沒有什麼計畫?

B: Oh, yes! My cousins and I are gonna visit our grandparents in Tainan. (= My cousins and I are going to visit our grandparents in Tainan.)

B:喔,有啊!我和表兄弟姊妹們要一起下台南拜訪爺爺奶奶!

A: Sounds great! The weather is gonna be excellent down there! (= The weather is going to be excellent down there!)

A:聽起來很棒!南部天氣一定會超好的!