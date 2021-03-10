蔡英文籲正面回應「藻礁公投」，民進黨規劃全台巡迴百場座談會

民進黨今（10）日召開中常會，聚焦在能源議題與8月的公投案，對於近日熱議的藻礁公投案，中常委認為「一定要正面主動溝通，不能採許被動」，黨主席蔡英文表示，民進黨的立場是保育藻礁也要推動非核減煤，有需要把事實向民眾說清楚；會後據轉述，民進黨將規劃數百場包括公投等議題的「下鄉說明會」到基層和民眾面對面溝通公投議題。

蔡英文：不要互相攻擊，黨公職應和各界溝通

蔡英文今天在中常會後聽取能源轉型的相關報告後表示，最近受到矚目的中油天然氣第三接收站，她知道社會各界仍有很多不同的意見。「能源轉型」是民進黨的目標，她認為藻礁爭議是「減煤」與「保育」權衡，出發點都是環保，但這不是路線之爭，她要求民進黨公職要與環團和民眾溝通，共同尋求出解決的方法。

蔡英文表示，「保護家園是我們的共同使命，我們目標一致，只是選擇的實現方法或許有些不同。」現階段最重要的工作，就是把事實說清楚。尤其是藻礁，她相信很多人是出於保育，而民進黨也盡全力保護藻礁，中央與地方合力，投入包括觀新藻礁在內的桃園27公里海岸保育，接下來還更規劃成立基金，針對全台多處藻礁，推動系統性的保育工作。

與會人士轉述，蔡英文表示，接下來將要求行政部門和黨公職，持續和關心的團體、朋友溝通，要把事實、立場說清楚，會創造出未來做決策的空間。蔡英文稍晚也公開呼籲，希望支持者不要相互攻擊、不要相互傷害，應該抱持理性，努力溝通，期待大家共同尋求出解決的方法，一起度過能源轉型這一關。

另外據轉述，中常委蔡易餘則認為，應該要有對案，才有辦法讓支持者出來投，要反守為攻，不能太被動；中常委羅致政也認為，在地方有聽到支持者的焦慮，這起源於2018年的公投經驗，而他主張應該評估是否要有一定的對案，也要正面迎戰、正面論述。

林錫耀黨務報告提到最近核四議題上，民調顯示，民進黨的政策是正確的，他有信心在核四議題討論上，民進黨不會處於劣勢；另外，據轉述，民進黨中央未來2、3個月會要求中央、地方民代下鄉辦座談會，場次可能會達數百場，整個黨會動起來，但細節內容待黨中央公布。

鄭文燦長文談藻礁，環團：這些之前都講過了

桃園市長鄭文燦昨天晚上則在臉書上發出2000字的長文，表達對藻礁議題的想法。今天在中常會上，鄭文燦也再次和中常委們說明報告。他強調，桃園多年來做了許多藻礁保育的相關工作，從工業污染源稽查、河川污染監測、海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海洋垃圾清除、海廢回收再利用等海岸保護業務，桃園市政府從他上任之前就開始，6年來共投入8億4224萬元。

鄭文燦指出，桃園沿海藻礁南北延伸達27公里，市府採取分段分區的保護措施，包括2014年劃設「觀新藻礁保護區」，2015年他上任後公告劃設「許厝港國家級重要濕地」，桃園沿海27公里的藻礁生態，目前已有86.7％的藻礁劃入保護區範圍。

他也談到現在爭議的大潭藻礁，2014年行政院宣布核四封存，同時啟動中油第三天然氣接收站計畫，主要是為了大潭電廠新增機組的供氣，是「非核家園」的配套方案，並達成「減煤減空污」的目標，但也是藻礁議題的衝突根源。2015年他要求農業局委託中央大學進行藻礁調查，中央大學報告結論並未建議將大潭海岸劃設為自然保留區。

鄭文燦也表示，環團提出的台北港替代方案，當時新北市政府和新北市議會都表態反對，加上經濟部評估填海造陸的工程需要11年才能完成，大潭電廠新增機組必須在2023年完成供氣，若將三接站改到台北港，時間上可能會來不及，中間有40公里走陸上管線會遇到蘆竹、觀音等沿線居民反對，走海底管線，也要面對淡水區漁會、桃園區漁會及中壢區漁會漁民作業海域及海底魚礁破壞等相關問題，而且範圍還比現在的更大，「替代方案仍然需要理性討論，才會具有可行性，才會知道困難在哪裡。」

鄭文燦說，藻礁公投若成案，社會上需要有良好的公共討論、理性討論，桃園市政府會繼續站在保育藻礁優先的立場，把海岸生態及藻礁保育做得比以前更好。

不過對於鄭文燦的長篇論述，藻礁公投領銜人潘忠政受訪時僅簡短回應，「這說法跟過去一模一樣。」並沒有多作解釋。目前藻礁公投的連署書已來到61萬份，第二階段連署將在今日截止收件，環團也呼籲，請大家今天務必把手上的連署書寄出以趕得及工作小組整理造冊後，預計將在18日前送交中選會。

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核稿編輯：羅元祺