《跨越世紀的信號2》：流離台灣的外省移民，失去了原鄉的親緣網絡，如何同鄉互助？

文：曾獻緯

飄洋過海到台灣：外省移民的流離歲月（節錄）

思親懷鄉

外省移民雖然對台灣的事物感到新奇，但是心裡仍然掛念著故土家園，心中總不時有身處異鄉的愁緒，也期望能早日回到家鄉。當時政府提出「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」的口號，點燃了他們的希望。我們從吉星文的日記，看見他懷念故土、家鄉與親人的心情，總以為頂多在台灣待個幾年，就能回到中國。然而時間一年年過去，眼見歸鄉路迢迢，內心從一開始的滿懷希望、悵然失落到徹底失望。

獨自一人初到異鄉，沒有什麼朋友的外省移民，更容易陷入「思鄉情緒」。民國三十八年（一九四九年）十二月一日，吉星文早上看報時，看到重慶保衛戰正在激烈進行，敵軍已到了江邊。當時他安排老母親及二嫂由香港飛重慶轉萬縣，寄居於胞妹吉貴賢住處，不料重慶淪陷，長江停航，家人是否安然抵達萬縣，完全沒有絲毫消息，讓他終日惴惴不安，也懊悔將老母親和二嫂送到淪陷的重慶，落得如今生死未卜，實在愧為人子！

吉星文身為軍事將領，反共意志高亢，相信總有一天能帶著國軍打回大陸。三十九年（一九五○年）韓戰爆發，台海情勢轉變，美國第七艦隊協防台灣，遏止中共渡海攻台的企圖。當時台灣人天天見到噴氣機穿梭來去，又有美國水兵在街上遊蕩，甚至麥克阿瑟還在百忙中來台討論防衛問題，因而感覺台灣的安全有保障，沒有人擔心兩邊打起來。吉星文在日記擔憂的寫：「這種心理實在危險（且慢高興，萬勿鬆解）。要知道，台灣是反侵略的最前線，敵人隨時就可來攻，大戰是終要發生的，希望全台軍民各盡其力，一切為前線、為戰爭，不能存一點依靠外人的力量，全仗自己的血汗和努力。」

台灣人未能表現出積極反攻的態度，於是吉星文批評台灣人自以為有美國第七艦隊巡弋台灣海峽，共軍就不敢攻台，可以過著太平安樂的日子。春節時，吉星文到市場逛街，一路上鞭炮不絕於耳，人人穿新裝、油頭粉面地出來玩，一派歲月安好的昇平景象，讓他情不自禁地想起大陸人民還在地獄中生活，兩相對照，不禁為之黯然。

逢年過節倍思親，台灣的外省家庭內心苦悶，連喜慶的春節都高興不起來。因為他們在老家還有親友，還有從小生長的家鄉。反觀台灣人，無論多小的市鎮都有供人花天酒地的酒家，有歌舞昇平的戲院、電影院、舞場、茶館，尤其台北市更是大小汽車滿街跑，一路上都是穿著奇裝異服的青年，哪裡有居安思危、反攻復國的樣子？這讓吉星文感到心寒，他沉痛地想：「大陸同胞何日得救，能不痛心嗎？」

部隊下屬谷兆貴來向吉星文報告「情報受訓問題」時，也談到他在新北投所看到的跳舞及小包車的浮華景象。相反的，不少外省移民因為思鄉情切，不得排解，同時因為氣候水土不服、生活苦悶等問題，精神壓力非常大，甚至傳出自殺、精神錯亂等憾事，都讓他悲慟、無奈又氣憤。

但是換個立場來想，在中日戰爭爆發後，台灣無辜地被捲入戰爭漩渦，已經犧牲了很多人。如果再為了實踐「反共復國」的國策，要求台灣人再打一場不屬於自己的國共內戰，再次造成生靈塗炭的情況，對台灣人也不盡公平。

同鄉互助

既然在台灣安家落戶，最後還是要面對現實生活的生存問題。很多人初來乍到，一下子失去了原鄉的親緣網絡，在舉目無親的情況下，只能仰賴同鄉之間彼此照應及扶持。吳墉祥日記中記錄了一個這樣的例子：當摯友張敏之身陷澎湖七一三事件時，他為了營救張敏之四處奔走，也尋求同鄉故舊對張家施以援手。

三十八年（一九四九年）六月二十五日，煙台聯合中學校長張敏之帶領山東流亡學生從廣州來到澎湖；張敏之太太王培五與子女也一起同行。七月十三日，澎湖軍方強制將流亡學生編入部隊，引發師生反抗，導致了所謂的「七一三澎湖事件」。校長張敏之為了維護學生權益而出面交涉，後來有人密報軍方，張敏之被誣指為「匪諜」，身陷囹圄。

張敏之在澎湖遇害的消息傳出後，吳墉祥相當震驚。他和張敏之同為山東人，關係密切，既是先志中學的同學，又一同加入國民黨，抗戰與戰後復原期間多有聯絡。於是，吳墉祥趕緊向在台的山東同鄉求援，積極拯救張敏之。九月二十二日，他與山東大老崔唯吾、叢芳山等人聚集商討如何營救，決定聯繫山東籍國大代表宋志先、立法委員楊寶琳、國大代表石鍾琇、立法委員王雋英等人，聯名保釋張敏之。

十月二十二日，崔唯吾與保安司令部督察處長陳仙洲商談，陳表示此案情內容複雜，不能立即交保。吳墉祥與同鄉友人仍不放棄，到處打聽羈押張敏之的確切地點，以及營救方法。與此同時，張敏之的太太王培五也從澎湖趕到台北，但她在台灣舉目無親，只能四處奔走拜訪先生的同鄉故舊，懇求幫忙救援。二十七日吳墉祥與叢芳山收到張敏之由獄中送出的求救信，拜託二人代為聯絡山東大老救他出去，還提到在馬公時被屈打成招，但到台北已翻供，也告知羈押地點為保安司令部情報處看守所。

三十日，吳墉祥送鹹魚與鹹菜至保安司令部情報處看守所給張敏之，遭到吳姓衛兵攔阻，衛兵向內部清查冊子，卻查無自馬公來的張敏之。吳墉祥堅持有張敏之這個人，但衛兵態度強硬，表示只能做到如此，無法再查了。吳墉祥只好姿態放軟，低聲拜託衛兵他把食物放在這裡，請衛兵再查明後幫忙轉交，如果真的沒這個人，改天他再來取回。但是衛兵不肯照辦，只能無功而返。看到衛兵態度如此強硬，吳墉祥感到很納悶，難道案情太過嚴重，所以不能讓外界知道嗎？他直覺地認為情勢嚴峻，似乎超乎他原先的想像。

十二月十一日，同鄉石鍾琇急忙來通知一個壞消息，張敏之已轉移看押地點，可能兇多吉少了。那天是星期日，理應不會執行槍決，要擔心的是隔天，於是山東同鄉再次聚集商討營救張敏之的策略，得知山東省主席兼國防次長秦紹文昨天已經由四川來台時，他們決定一同前往，盡到最後的努力。不料秦紹文外出不在，於是他們商定等到午後秦紹文午睡時間再前往。不幸的是，下午石鍾琇就告知他們噩耗，當天上午十一時張敏之已遭執行死刑，因而立即聯繫張敏之的太太王培五，商量治喪方式。決定採用火葬後，又陪同王培五至極樂殯儀館看張敏之遺體。翌日隨即火化，隔日舉辦喪禮。

同一天《中央日報》刊登〈你們逃不掉的昨續槍決匪諜七名〉的一篇報導，此乃保安司令部所發出的消息，竭盡所能地抹黑，虛構一九四六年張敏之在青島時由劉次簫介紹加入共產黨工作，然時間、人事都與事實不符，漏洞百出，令山東同鄉義憤填膺。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 《中央日報》刊登張敏之槍決消息。

三十九年（一九五○年）一月四日，吳墉祥到信義路拜訪立法委員張金鑑，途中遇到曾任山東省參議會議長裴鳴宇。裴氏認為張敏之遭槍決是一大冤案，山東人絕對不能默息此事。一月二十日，吳墉祥與石鍾琇商討如何幫張敏之遺孀王培五安插工作，最後決定聽從尹樹生建議，請黨校同學中擔任校長的溫子瑞、許蓮溪聘請王培五擔任教職，於是陸續邀請黨校同學聯名簽署推薦信。

二月三日，溫子瑞傳來安排王培五擔任教職的回覆，稱他所任職的學校目前沒有空缺，他可以再問問台南的學校。據說台南縣長是中央政校的同學，希望再聯名致函台南縣長薛人仰，詳情尚未得知。吳墉祥不斷打聽可以安排王培五的去處，後來找到陳粵人，他和吳墉祥、張敏之都是中央黨校的同學，現在是屏東市立第三初級中學（今萬丹國中）的校長，正需要一位英文老師。

二月六日，吳墉祥寫信給陳粵人介紹王培五，同時也讓王培五親自到屏東接洽教職。陳粵人與王培五見面後，同意讓王培五到該校任教。

五月十日，在山東籍立法委員崔唯吾、國大代表張志安的奔走及串聯下，立法院、監察院內山東籍委員及代表們隔天要到國民黨中央黨部提交請願書，向中常會出席委員陳情張敏之冤案的真相，希望能獲得平反。吳墉祥在請願書中就去年十二月十二日《台灣新生報》所刊登的槍決張敏之判決書，一一指出犯罪事實的錯誤之處，並修改請願書中的文字。與此同時，王培五也拜託吳墉祥擔任女兒張磊就讀台北高級醫事職業學校的保證人，該校規定保證人必須親自到校塡表，並當場查驗身分證。吳墉祥應允後，即前往學校塡寫保證書。

Photo Credit: 貓頭鷹出版提供 1996年立法院建請行政院成立專案小組澈查民國38年張敏之校長等冤獄事件。

山東同鄉如火如荼地為張敏之平反，十月五日，崔唯吾轉述日前行政院院長陳誠做施政報告時，曾提及肅清匪諜的工作實況，拘役者六萬人、處刑者三千人，死刑者三千人，其中的錯誤率為萬分之一乃至百分之一。於是，崔氏提出可以就此誤差，質詢政府當局並要求答覆，他還囑咐吳墉祥代為草擬約四五百字的質詢內容。下午崔氏再來時，吳墉祥出示草稿，斟酌修改後，認為言詞沒有太尖銳之處。崔氏回去後，又派人送來立法院信紙，囑咐吳墉祥重新謄寫。

十月二十六日，從崔唯吾那邊得知，擬由立法院提出質詢案的張敏之冤獄一案，經與其他立委討論後，認為此動作未必有正面效果，反而將不利於同案在押、尚未判刑的關係人，以至後來未能提出。

張敏之的平反受限於軍法體制、審判程序及承審人員的內部掣肘，可惜事與願違，一直要等到一九九九年才由「財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」予以補償，算是遲來的平反。

從吳墉祥為救援張敏之四處奔走，到透過同鄉會力量力圖平反張敏之所遭遇的冤屈，過程中可以看到張敏之一家倉皇流離到台灣後，由於缺親少戚，倘若家中驟然發生巨變，只能依賴同鄉伸出溫暖的雙手，度過難關。

餘論

過去我們可能會輕易將外省移民約化為鐵板一塊，若回顧動盪時局下外省移民的生命處境，會發現外省移民是一個多元的群體，不同身分的人擁有不同的逃難經驗，以及不同的境遇。然而，他們有一個共同的問題：不知道要在台灣待多久？一年、五年？獨在異鄉為異客的迷茫不安，觸發了思親懷鄉的情緒，也因此更對政府「反共復國」的大業充滿期許。

然而，人生事難以預料，異鄉終究成了家鄉。在那段艱苦的歲月，還好有同鄉相互照顧，才能撐了下來。也因為不同的歷史經驗，本省與外省群體之間難免有隔閡或發生衝突，但隨著雙方互動與磨合，省籍矛盾情結能夠日漸緩和，彼此尊重不同的歷史經驗。

書籍介紹

本文摘錄自《跨越世紀的信號2：日記裡的台灣史（17-20世紀）》，貓頭鷹出版

作者：張隆志、簡宏逸、楊朝傑

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閱讀歷史，讓我們理解過去、定義自己是誰；史料即是通往歷史的道路

貓頭鷹《跨越世紀的信號》系列，計畫以一冊一史料，如書信、照片、地圖、公牘文書等，延攬新生代史家共同詮釋島嶼的新歷史。本系列已出版第一冊以書信為題的《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史》。第二冊以「日記」為主，從荷蘭時代到戰後時期，重新詮釋九個歷史片段。日記通常會反映記主當日的所記所聞，因此常可見一些特殊經歷和奇聞軼事，大至國際局勢，小到人際關係，各色各樣的豐富材料，為重新認識台灣歷史提供不同的視角。

本書九篇日記出自不同背景的人物所有：

荷蘭人與原住民的黃金貿易 ：荷蘭東印度公司員工日記揭開神祕的東海岸原住民部落，傳說中的產金之地真的有大量黃金嗎？宛如格列佛遊記般大開眼界的經歷，背後又是由哪些商業利益驅動？

：荷蘭東印度公司員工日記揭開神祕的東海岸原住民部落，傳說中的產金之地真的有大量黃金嗎？宛如格列佛遊記般大開眼界的經歷，背後又是由哪些商業利益驅動？ 林爽文事件中的利益盤算 ：轟動全台的林爽文事件，對某些人來說卻是翻身契機，原本從事走私貿易的鹿港林家如何藉此轉型為叱吒兩岸商界的知名商號？

：轟動全台的林爽文事件，對某些人來說卻是翻身契機，原本從事走私貿易的鹿港林家如何藉此轉型為叱吒兩岸商界的知名商號？ 清帝國統治下的歸化與圖謀 ：來自中國的清帝國官員，為何能識破「歸順天朝」的番人背後真正的目的，帝國的理番政策又能否順天應民？

：來自中國的清帝國官員，為何能識破「歸順天朝」的番人背後真正的目的，帝國的理番政策又能否順天應民？ 馬偕眼中的清代台灣 ：身為一名清代旅人，在旅店裡要和黑豬一起住，路上則有各種交通不便與危險。從馬偕博士的日記，一窺清代傳教狀況、部落生活，以及如何平安抵達目的地。

：身為一名清代旅人，在旅店裡要和黑豬一起住，路上則有各種交通不便與危險。從馬偕博士的日記，一窺清代傳教狀況、部落生活，以及如何平安抵達目的地。 文武雙全的胡適之父 ：胡傳是清帝國治台的末代官員，他的日記又記載了哪些官員日常、為官之道、仕途險惡，以及透露了哪些甲午戰前的政情？

：胡傳是清帝國治台的末代官員，他的日記又記載了哪些官員日常、為官之道、仕途險惡，以及透露了哪些甲午戰前的政情？ 反殖民運動裡的風暴 ：一場因薪水不公而起的社內風暴，讓反殖民運動的指標媒體《台灣民報》，即將面臨奪權風暴，甚至預告了台灣民眾黨的內部分裂。

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：在帝國的號召下到了南方戰場，與反攻的美軍展開游擊戰，他的戰地見聞記錄了二戰最激烈的時刻。 戰後外省移民的落地生根：他們初來乍到，在台灣經歷前所未有的新奇體驗，也感受到家鄉與此地的差異，他們的思鄉之情，以及身處異鄉所面臨的困境，都得依賴同鄉互助，才能在這塊新土地生存下去。

本書的九段歷史，描繪了個人歷史，也傳達了時代的脈絡。書末還特別收錄「史料解析與歷史寫作」單元，介紹各時代重要或遺珠史料，以及分析如何運用史料撰寫歷史，供教學或歷史愛好者搜查史料和書寫歷史之用。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航