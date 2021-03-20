【台漫】從獸人到義務役新兵，金鼎獎評審力薦三部原創同人漫畫

文：蘇微希（現任台灣動漫畫推廣協會理事長、開拓動漫祭執行長、國家動漫政策諮詢顧問。曾多次擔任文化部金鼎獎、金漫獎、青少年優良讀物推薦等大型漫畫賽事評審，擅長動漫主題策展、動漫市場趨勢預測、國際動漫資源統合、跨界資源整合、媒體策略規劃等）

《人外的星期五》／漢揚

Photo Credit: ©漢揚 / 人外的星期五 / 自費出版

獸人／人外題材在同人場內一直擁有固定支持者，其中又以漢揚、狐耳這對搭檔的作品特別具代表性。

漫畫家漢揚以獨特的惡搞風格在同人原創、二創領域引起多次旋風，如彩虹小馬、平偉等，他的畫風在可愛呆萌中帶有獨特肉感，豐滿渾圓的曲線，每每吸引讀者目不轉睛，獲得廣大群眾支持。

《人外的星期五》系列漫畫，由漢揚創作、狐耳擔任編輯，每周以1～4頁的更新頻率於網路連載，描述人外（機器人、龍人、神話生物、狼人、鬼族等…）與一般人充滿衝突（？）的歡樂日常。2020年發行最新刊《人外的星期五 FIVE》還加入鼠年、防疫、口罩等時事話題，在流暢的分鏡中，可以看到漢揚在黑色幽默外仍不失暖心設計的作品特色。

人外系列2018年發表迄今已推出多本同人刊物，《人外的星期五 FIVE》更成功獲得文化部「漫畫輔導金」支持，以中英日三語同時於網路上發表，並由執行編輯狐耳規劃，跨域進行角色模型、動畫PV之製作，更預定於今年年末由未來數位發行中文商業漫畫版本。

《人外的星期五》系列主要發表平台為網際網路，臉書有6.3萬人次追蹤、推特有3.3萬人次追蹤，而在以英語為主要連載語言的WEBTOON上，更達成8.2萬人次追蹤的驚人成果。這些具體的營運數字，是台灣新生代漫畫走出國際的最佳例證，也是喜愛特色同人出版的讀者，是2020年最不能錯過的話題之作。

《義務役的新兵訓練》／A士

台灣同人場內資深原創繪師A士，以狐仙為主題的《景美仙跡巖》系列打響名號，並以同名社團參加海內外各種動漫同人相關活動。優秀的畫技也讓他於2019年夏天獲邀參與日本知名電玩《艦隊Collection》幕後製作，成為艦Colle系列的第二位華人畫師。

從狐仙、歷史擬人到百合，A士纖細優雅的畫風總帶有獨特的文青氣息，但他的最新作品《義務役的新兵訓練》，卻跌破所有讀者眼鏡，以可愛的Q版小兵進行看似枯燥的流水帳劇情鋪陳，卻總在不經意處出現精心設計的耍寶橋段，充分展現A士冷面笑匠的特質，也讓這本看似「新兵使用手冊」的本子充滿莞爾趣味。

《義務役的新兵訓練》是A士以2005年在金門當兵經驗為基礎進行描繪的作品， 15年間許多制度早已改變，作者本人則表示：「就當記錄一個時代吧～」。

當兵題材在台灣總有固定支持者，不同作者有不同詮釋角度，不變的則是「當兵」這一「非日常行為」，與老百姓認知的「日常」有極大出入，其間的落差就是這類型題材的醍醐味。

台大日文系畢業的A士，除了純熟畫技外還擁有優秀的語文能力，《義務役的新兵訓練》同時擁有中日對照的對白，也讓本書成為「適合向日本朋友推坑」的台灣特色漫畫作品之一。

Photo Credit: ©A士 / 義務役的新兵訓練 / 自費出版

《RE：從零開始的同人展》／作者：零式 繪圖：欸啊

「資料性同人誌」是同人誌販售會場內非常特殊的一個族群，過去只有在日本的大型同人會場或小型主題Only中才能見到它們的蹤跡。

有別於創作性同人，「資料性同人誌」主要是作者對特定經驗的分享與感想，或對特定主題╱議題資料的專注、偏好與執念，透過有系統的整理或評論，以同人誌方式進行交流。

2018年，中研院與開拓動漫祭合作舉辦了以資料性同人為主題的「非典型專家博覽會」，台灣的同人場內便開始出現許多有特色的研究型刊物，於2020年末出版的《RE：從零開始的同人展》就是非常典型的資料性同人代表。

《RE：從零開始的同人展》作者零式，原來是開拓動漫祭的資深小組長，因為對會展管理產生興趣，又因緣際會進入台北市會展產業發展基金會任職，便試著將許多未被梳理、僅存於個人經驗的會展規劃執行業務，彙整成這本專屬於台灣的「同人活動執行須知」。

原本作者只想少少印個幾本分享親朋好友，沒想到擺攤的第一天，中午不到就秒殺，被眾多讀者追殺的零式因此大幅加筆，推出內容更豐富、更友善閱讀的「完成本」，繪師「欸啊。」的可愛插圖更在大量的資訊文字中成為讓讀者莞爾一笑的療癒擔當。

從展覽的定義到企劃籌備、危機管理，想了解台灣的動漫會展產業，請一定不要錯過《RE：從零開始的同人展》這本精彩的資料性同人誌喔！

Photo Credit: ©零式、欸啊 / RE: 從零開始的同人展 / 自費出版

註：原文標題為〈2020台漫推薦：開拓動漫執行長嚴選！發光發熱的原創同人漫畫〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航