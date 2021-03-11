《壞時代心理學》：港人移民挑戰——如何融入新文化才是最好？

5.1 移民的三大挑戰：刻板印象、偏見和歧視

（Wan@lospsychology 撰寫）

全國人大通過授權人大常委會制訂《港區國安法》，接踵而至的就是自反修例風波以來的第二次移民潮。在政治心理學的範疇上，移民是一種融入新社會的經驗，使擁有不同血統、文化、生活習慣和世界觀的人共同生活在一個政治實體的體驗。由於移民人士通常會佔據較低的社會地位，這個過程會大大改變他們在生活社區上的階級，以致影響身份上的認同感。

移民首要面對的挑戰，是當地人的偏見（prejudice）及歧視（discrimination）。人類對既定群體都會產生刻板印象（stereotypes），因為這是人類用以理解社會的一種方式，同時對於擁有強大國族意識的人來說，這是透過區分外來入侵者的方法，能有效保護自己群族的意識形態及價值觀。對於本地人來說，新來的人通常都會違反他們既有的社會規範，譬如是說話方式、生活細節等等，這些刻板印象與國籍（nationality）及社經地位（socioeconomic status）尤其相關。

刻板印象、偏見和歧視是大腦本能

傳統上，偏見這概念被定義為包括負面的信念；刻板印象則是基於人所屬群組所產生的批判；歧視則是涉及意圖採取行動，三者互相有關係但在定義上有所不同。

刻板印象：對特定群體所擁有的特質有特定的想法，例如大眾普遍印象認為「歐美人思想上較為開放」、「中國人較不苟言笑」等等，把這些信念和價值觀套用到群體中每一個成員，認為他們都有特定相應的特質。

偏見：對特定群體持有負面情緒，例如近來很常提及的「black lives matter」背後隱含的，正是他們控訴社會對黑人抱持蔑視與厭惡的心理、認為他們的等級在白人社會中仍是比較低下的。這多是情緒層面的表現，不致於因此構成對他人的實際傷害。

歧視：對特定群體作出的負面行為。一旦刻板印象的信念，以及偏見的情緒被觸發，就很有可能延伸至歧視的行為，它可以是以言論、身體或精神上的傷害，譬如COVID-19爆發初期，網上流傳不少影片可見一些外國人單純是見到東亞面孔或戴上口罩的人便毆打他們，或者說「go back to China」等辱罵。

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以上三個概念有著本質上的差異。簡單來說，與信念相關的刻板印象，是屬於認知（cognitive）層面；而偏見與歧視，則分別著重在情感（affective）、行為（behavioral）層面。它們隨處可見，不談香港人移民有可能會遇到上述情況，單是在香港，我們都有各種不帶善意的想法與刻板印象，例如南亞裔的女性必定是「傭人姐姐」，或是南亞裔人會令社區的治安變差等等，但事實上他們很多都是第二、三代移民，在香港土生土長讀書工作，是香港的一分子，但現時的香港仍然明顯地可見種族的分層，使得他們在認為是「家」的地方，依舊缺少了一塊認同與歸屬感。

在科學角度上，對於「外來人士」抱敵對心態的機制，的確能夠保衛文化及感應被侵略的危機；在進化論而言，這與生存是息息相關的。然而，對於會為自己所屬的地方付出、貢獻，而非光攤開雙手拿福利及白吃白喝的人，即使文化、血緣並非同根，但對這個地方投放的熱愛不下於本地人，這些都是需要時間及用心去觀察的。立馬下判斷的偏見與歧視，只顯示了人們沒有經過思考而信服了大腦的本能，這是不同地區也有的現象，無論是身處何方，也要好好的學習與改進吧。

延伸閱讀

Wagner U., Christ O., & Heitmeyer W. (2010). Anti immigration bias. In J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses (Eds.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 361–376). Los Angeles, CA: Sage.

Zick A., Pettigrew T. F., & Wagner U. (2008). Ethnic prejudice and discrimination in Europe. Journal of Social Issues, 64, 233–251.

5.2 移民：融入新文化的方式

（Wan@lospsychology 撰寫）

談到移民，最大的任務必定是融入當地社會了。學者提出了涵化（acculturation）這個概念，它也可稱為文化適應、文化移入。涵化是指不同的文化在不斷、持續地互相接觸（mutuality of influence）下導致的文化變更和心理變化過程。過程中，兩種或以上的文化因互相觸碰而使一種文化同化了另一文化的元素。兩個文化之間的涵化既可以是單向的，也可以是交互影響的。

涵化與適應（adaptation）是略為不同的概念，適應只意味著單方面受所要融入的文化影響，與涵化提出互相了解的過程並不一樣。涵化的影響層面可包括經濟、政治、社交，會因應權力及人數的分佈而有一個作為主導的文化。

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在涵化策略的理論架構當中，共分為兩個導向：一、有多大程度渴望保留自己的文化和身份；二、有多大程度渴望以及積極地投身在新社會。當中，自身的文化和新的文化在這兩個導向中產生很大的磨擦作用，共分為四種涵化策略，分別是整合型（integration）、同化型（assimilation）、分離型（separation）與邊緣型（marginalization），是一個人在融入新文化的不同方法以及呈現方式。

心理學家John W. Berry（1939-）指出，如果想保持自己原有的文化身份和文化特徵，同時也很想和移民國的人建立良好關係，便是屬於整合型；如果只想保持自己的文化身份和文化特徵，而不想和移民國的人們建立任何聯繫，則屬於分離型；如果不想保持自己原有的文化身份，一心想和移民國的人們建立良好關係，並取得移民國的文化身份，則稱為同化型；如果既不想保持自己原有的文化身份和文化特徵，同時也不想和移民國的人們建立關係，便是邊緣型。

我們可以透過一個虛構的案例，來簡單說明及理解以上四種文化適應的情況：一家四口包括爸爸、媽媽、兒子與女兒從香港移民到美國。爸爸一直以來也非常積極地惡補英語，到埗後又主動參與當地的政治、文娛活動，同時也加入了所住市鎮的香港社團，在空閒的時間跟同鄉到唐人街飲茶吃點心，還因此不時認識到新的美國朋友，令生活圈子既充斥著當地的生活節奏，又能妥善保留了自己的文化，屬於整合型的涵化。

而媽媽則不太會說英文，也沒有很大動力去學習，因為她在當地沒有工作，只全心全意當家庭主婦。爸爸參加當地的文化活動時，她又不感興趣，只會在他和朋友到唐人街飲茶時才會出現。她基本上只和自己的家人以及當地的香港人交往，因此，她雖然身在美國，但仍生活在一個香港社區中，便是屬於分離型了。

而剛上大學的女兒，從小便在香港習得流利英語，她積極地參與學校的社群活動，很喜歡和美國本地的同學一起。同時，她開始對家庭中的廣東話對話感到煩厭，也不想天天在家吃中式飯菜，寧願相約同學到外面吃漢堡包，這便是同化型。

而剛上初中的兒子在文化適應方面則表現出了邊緣型的特點，一方面他不再完全認同自己的文化傳統，像他再也無法和香港的朋友們玩燈籠過中秋；而另一方面，他的英語不佳，因此當地的同學不太接納他，常常不明白他說甚麼，令他對當地的文化也沒太大的興趣。他游離於香港與美國的群體之外，感到很迷惘，既無法認同雙方的團體，也不被雙方的團體所接受。

綜合來說，涵化策略的運用中，整合型是四項跨文化適應中最成功的，而邊緣型則是跨文化適應力最差的，同化型、分離型則屬中間的程度。這些取態都是流動的，會隨時間與經驗而變更。涵化策略同樣可以反映社交生活的氣候，一個人所採取的策略，取決於他的際遇與取態，移民國對於適應者的生活也是很關鍵的，當經歷到嚴重的歧視，人們便會偏向採用分離的策略，隔離不接納自己的文化，待在自己的圈子裡。歧視不單會影響一個人在文化的融入模式與程度，還會影響心理及社會文化上的適應，甚至是全面地影響了政治、經濟、工作、家庭、宗教以及生活方式各方面的適應。

離開自己慣常的生活方式，放下建立了多年的圈子與工作，是一個極需要勇氣的抉擇。移民不應該是一時衝動下的決定，並不是踏上飛機的一刻，困難就可以迎刃而解，隨之而來的是不同的挑戰。

不少香港人離開此地，都是害怕以往享有的自由被侵蝕，才會前往有民主自由的地區，英美台灣等地便是熱門選擇。這幾次的移民潮，都反映了港人的不安，寧可放手一搏在異地重新開始，也不願在這裡消磨希望。不論是生活在哪個時區，他們的心也必定是依然惦記香港，知道何處為家。

延伸閱讀

Berry, J. W. (1990). Acculturation and adaptation: A general framework. In W. H. Holtzman & T. H. Bornemann (Eds.). Mental health of immigrants and refugees (pp. 90–102). Austin, TX: Hogg Foundation for Mental Health.

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychol- ogy: An International Review, 46, 5–68.

書籍介紹

《壞時代心理學》（THE PSYCHOLOGY OF BAD TIMES），蜂鳥出版

Photo Credit: 蜂鳥出版

內容簡介：

愈壞的時代，愈需要好的心態面對。

2019下半年香港「反送中」事件造成的集體創傷，

在2020年《港區國安法》的來臨下變成實在恐懼，

自由倒退及模糊的法律界線促成大規模的移民潮，

不管留守抑或遠走，我們將要面對的是甚麼挑戰？

COVID-19令全球陷入公共衛生危機，

長時間戴口罩、限聚令、家居隔離等措施對個人心理構成了甚麼影響？

暢銷書《社運心理學》作者Lo’s Psychology繼續以中立、客觀的角度審視香港社會現狀，以專業的學術知識解構2019至2020年混亂世道下的複雜人心，願大家好好思考，相信自己，堅持做正確的事。

作者簡介：

Lo’s Psychology

Dr. Lo，香港大學心理學系哲學博士，於二零一八年九月一日成立Lo’s Psychology平台，其後三位心理學系學生Donna、Wan和Zippy相繼加入參與寫作，四人積極於網絡媒體發表心理學文章，致力傳播正確並具科學意義的心理學知識及糾正大眾對心理學的誤解，同時推廣正面思維。

相關書摘：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin