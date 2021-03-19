【小說】《野獸該死》選摘：我的殺人計畫就算被發現，只會被認為是另一本驚悚小說

文：尼可拉斯・布雷克（Nicholas Blake）

七月二日

兩天來我絞盡腦汁擬出一個毫無破綻的殺人計畫，直到今晚我才發現根本沒必要。非常有趣的發現，人類智力（甚至還是高於平均的智力）竟然如此不可靠。

重點在於，除了我（或許還有莉娜・羅森），沒人知道「喬治」就是撞死馬丁的人，想當然也就沒人會發現我殺害喬治的動機。我當然知道倘若間接證據證明被告有罪，不一定要有合理的動機才能定他的罪。但在實際狀況下，要是沒有可能的殺人動機，就只有目擊證人才能定一個人的罪。

只要喬治和莉娜沒把菲利斯・蘭恩和法蘭克・卡恩斯（被他們撞死的小孩父親）連在一起，這世界上就不會有人發現我跟喬治之間的關聯。我很確定報章上有關馬丁車禍的報導沒有放我的照片，提格太太完全不給記者任何機會。而唯一知道法蘭克・卡恩斯就是菲利斯・蘭恩的，只有我的出版社，他們都發誓會保守祕密。

因此，只要我好好打出手上的牌，以菲利斯・蘭恩的身分請人介紹我認識莉娜・羅森，透過她接近喬治，然後找機會殺了他就行了。萬一她或喬治讀過我寫的偵探小說，看穿了出版社「搞神祕」的花招（「誰是菲利斯・蘭恩？」之類的玩意兒），我只要說那不過就是宣傳手法，其實我就是菲利斯・蘭恩。

唯一的風險是，會不會有我認識的人發現我在莉娜面前假扮成菲利斯・蘭恩？但我想那不難避免。首先，去見那個性感小明星之前，我得先把鬍子留長。

喬治會把撞死馬丁的祕密帶進墳墓（在那裡他會有永恆的時間思索差勁的駕駛有多該死），而我犯下這件「罪行」的動機也會埋進同一座墳墓。唯一可能的風險來自莉娜。或許之後也有必要除掉她，但希望不會，雖然目前我沒有理由相信世界少了她會有何損失。

幽靈般的讀者，你對我只求自保感到不齒嗎？一個月前，當除掉撞死馬丁凶手的念頭開始潛進我的腦海，我就不想活了。但隨著殺人的決心愈強烈，我想要活下去的決心就愈茁壯。兩者一起成長，變成分不開的雙胞胎。殺了人卻能全身而退，我覺得這是我對這個復仇計畫的責任，就像喬治撞死馬丁也差一點就能全身而退一樣。

喬治。我漸漸把他當成了一個老相識，幾乎像戀人一般殷切盼望著見到他的那一天。但我沒有證據證明他就是撞死馬丁的人，除了他故意開車濺起水窪的奇怪舉動，還有我心裡的一股直覺。我要怎麼樣才能證明？到底要怎麼樣才能證明？

算了，到時候再說吧。我只要記住，別想太多或失去理智，我就可以殺了不論是不是喬治的凶手，也不會受到懲罰。意外，一定要弄得像意外。偷偷下毒或複雜的不在場證明就別想了，只要引他走上懸崖或趁過馬路時輕輕推他一下就行了。沒人會知道我想殺他的動機，因此也沒人有理由懷疑那不是意外。

可是，某方面來說，我很遺憾必須這樣。我答應過自己要看著他生不如死，他不配死得那麼痛快。我希望他一點一點慢慢燒死，或看著螞蟻爬滿他還有呼吸的身體，或讓他服下番木鱉鹼，那會讓一個人的身體僵硬地弓起來。老天啊，我多想讓他從山坡上滾下地獄……

這時候提格太太剛好走進來。「在寫書嗎？」她問。「對。」「有事情能讓腦袋暫時停下來，算你幸運。」「是啊，提格太太，非常幸運。」我輕聲答。她也很疼馬丁，以她自己的方式。她從很久以前就不再看我桌上的手稿。以前我會把自己亂掰的華滋華斯傳記丟在桌上，這打消了她偷看的念頭。

「你要知道，我也喜歡看書，」有次她說，「但不是你那種高水準的東西，看了我會肚子痛，我說真的。我老公就很能讀，莎士比亞、但丁、瑪麗・科雷利，全都讀了，也想抓我一起讀，說我應該提升自己的心靈。我就跟他說：『你啊，別管我的心靈，這個家有一個書蟲就夠了。』還有，『但丁不會幫你拖地煮飯。』」

不過，偵探小說的手稿我一向都會鎖起來，這本日記也一樣。雖說就算有外人剛好發現，也只會認為那是菲利斯・蘭恩的另一本驚悚小說。

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書籍介紹

本文摘錄自《野獸該死》，馬可孛羅出版

作者：尼可拉斯・布雷克（Nicholas Blake）

譯者：謝佩妏

歐美黃金時期推理經典，82年首次中譯出版！

偵探小說大師尼可拉斯・布雷克最受讚譽推理小說！

影響《寄生上流》導演奉俊昊最深之作品

我要殺死一個人，我不知道他的名字，不知道他住哪，不知道他的長相。

但我會找到他，並殺死他！

所有的一切都起源於一場車禍。

這場車禍撞死了一名小男孩，車主卻肇事逃逸。

小男孩的父親法蘭克・卡恩斯悲痛欲絕，唯一支撐他活下去的念頭，只有殺了真凶，為兒子報仇。

然而，警方卻對此案毫無頭緒，同時他還收到好幾封恐嚇信函，在無法相信任何人的情況下，身為知名推理小說作家的法蘭克決定靠自己找出凶手。

他隱姓埋名，將自己想像成凶手，一步步探尋蛛絲馬跡，終於來到了真凶身邊……並展開一起無人知曉的完美謀殺計畫。

詭異的是，在法蘭克預謀犯案的那天，形跡敗露的他致使行凶失敗，該死的人卻還是死了——另一個殺人計畫成功了！

所以……凶手到底是誰！？成為頭號嫌疑犯的法蘭克為了洗清罪嫌，請來私家偵探奈丘・史川吉威協助探案。於此同時，一場居心叵測的謎案也於焉展開……

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航