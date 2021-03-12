北京防顛覆推「愛國者治港」，「高度自治」淪為糖衣空話

中國全國兩會在3月4日正式開幕，除了要審議「十四五規劃」及「2035遠景目標」兩項重要草案之外，如何處理香港問題更是外界關注的議題，全國人大針對香港選舉制度進行討論，提出《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》。

沒有意外的話，香港未來的選舉制度將出現巨大的變革，原本擁有的有限民主空間，在中共全面主導香港政治運作後，香港立法會將走入人大化，失去民主派的聲音，一個沒有反對黨制衡與監督的一國兩制，愛國愛黨成了唯一的政治標準，這是北京要的具香港特色選舉制度。

北京定義愛國，要參政就要通過身家調查

猶記著去年5月補開的全國兩會，當時疫情肆虐之下，威權病毒也開始正式步步侵入香港的自由社會，《港版國安法》成了中共強力治港的起手式，政治抓捕、司法迫害頻頻出招，為了就是以國安之名行異論禁聲之實，階段性延後立法會改選至少一年，DQ立法議員資格讓立法會成了橡皮圖章，今年初抓捕曾參與泛民派「35+初選」成員，爭取席次過半卻成了羅織顛覆國家政權之嫌。

欲加之罪何患無辭，香港的一國兩制早已變質甚至名存實亡，北京從來無法容忍民主意識，尤其不會放任在眼皮下出現任何顛覆極權政體的勢力存活，索性一了百了直接閹割香港的選舉制度。

值得留意的是，北京如何定義「愛國者」能治港的意涵？透過資格審查委員會來執行誰愛國、誰不愛國，任何有意參選或參政的香港民眾都必須接受嚴格的身家調查，這個資格審查委員會猶如紅衛兵的思想檢視，任何圖有反對北京意旨的人都無法擁有參政權，如果不幸漏網，再透過「選委會」在立法會的內應監視。

DQ當選資格早有案例在前，這種全程式的資格審查制度將全面啟動，誰都無法逃過也將受到懲治，當被認定「不愛國」，那等於有「叛國」的國安疑慮，抓捕監禁便是下場。

選委會權力高，沒有反對派的香港政治

除了資格審查，還有一勞永逸的作法：著手進行修改「選舉委員會」的功能與組成：表面上增加選委會的人數從1200名提高到1500名，實質上是讓選委會在特首選舉中能開出符合北京要的票數。

此外，減少香港立法會的地區直選席次，不只剝奪區議員可以進入選委會的資格，更取消區議員參選超級區議員的制度設計，雖然增加立法會總席次從70席到90席，但選委會能推派其中的25席，甚至擁有提名議員候選人的權力，選委會不但可以決定特首是誰，還可以介入議會運作，說白了，選委會就是香港政治的太上皇。

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前有資格審查委員會過濾名單，後有選委會操作選舉事務，這其實不是民主設計，反而更像是一個政治權力的分配，中共對外宣稱香港選舉改制不是解決民主不民主的問題，而是顛覆與反顛覆的問題，這完全體現中共對香港一國兩制的認知，北京從來不會讓香港民主化，所謂的港人高度自治是中央授予的權利，但要「愛國」就是義務，「愛黨」更是無法切割，以黨領政是神聖不可侵犯，任何反共反中的意識更不被容許，履行義務在前，那未來香港民主派將毫無參政的機會，香港政治倒退到七十年代，沒有反對黨的行政主導。

防政權被顛覆，高度自治淪為糖衣空話

可以想像的未來，香港選委會在明年高票選出北京屬意的特首人選。

林政月娥日前對香港選舉改制的意見，表示對北京出手幫忙的感謝之意，同時強調「中央的主導權不容質疑」，這不只有政治正確之意，更是對於「愛國」的真誠表現，為了就是爭取皇城對特首連任的支持；然而，筆者認為今年立法會補選的可能性不高，選任選委會及籌組資格審查委員會正好是藉口，趕在今年九月前完成恐怕不易，反正北京都留下「延選至少一年」的伏筆，和特首改選同年進行也正好凸顯「行政立法合一」的意義，北京怎麼解釋都說得過去。

北京一步步收緊香港的民主自治空間，「港人高度自治」其實是口惠而實不至，能取得參選的資格也是裹著毒藥的糖衣，可以隨時DQ也可以羅織國安罪名，香港選舉新制表面上增加了選委會和立法會的名額，但實質上卻是限制民主代意的運作與意義。一方面，取消了選委會中的區議會代表，增加了可以由北京操控的愛國者功能組別；另一方面，增加選委會可以選任立法會議員，同時握有候選人的提名權。

直言之，這次選舉改制是將香港的有限民主敲下喪鐘，全面防堵威權政體被顛覆才是北京的真正面目。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航