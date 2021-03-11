【311大地震10週年】工作時間或許不長但全身要包超緊，2張圖看福島核電廠工作人員的日常

文：If Lin｜圖：Stellina Chen

2011年日本311大地震到現在已經10年了，當時地震與海嘯破壞福島第一核電廠引起核災，導致反應爐核燃料棒熔解、反應爐廠房氫氣爆炸與輻射外洩等事件。

經過10年，現在各受災區域已逐步復興，而福島核災的善後工作也持續進行著，福島第一核電廠目前正在進行廢爐與除役的工作。

為了執行廢爐與除役的工作，這10年來每日都有人員進出電廠工作。

而到底進入一座發生核災，有輻射外洩的核電廠工作，會是什麼情況呢？

為了實際瞭解現場的工作情形，一位化名為「竜田一人」的漫畫家，在2012年開始進入福島第一核電廠工作，並且將內部人員的工作情形著作繪製成書籍《福島核電：福島第一核電廠工作紀實》（共三集）與《福島第一核電廠廢爐全紀錄》出版，讓人們能瞭解內部工作的實際情形。

平均一天會有6500到7000人進出核電廠工作，從整體來看，工作人員的一天行程跟一般上班族一樣，也是正常上下班制。不過通勤時間較長，因為福島第一核電廠（1F）鄰近仍未開放居住，所以工作人員會住在比較遠的地點，而且從住處不能直接前往核電廠，需要在稱為J-Village的中繼點停留，換上防護衣與領取棉帽、橡膠手套、醫療級口罩、防毒面具等裝備，然後換乘各承包商的巴士才能前往核電廠。

而工作時間也跟一般工作一樣，分成上下午兩個時段，中間有午休時間。但工作時間跟一般不同，有輻射暴露劑量限制，根據規定，在福島核電廠工作人員一天輻射暴露劑量上限是1.8毫西弗（mSv），所以當達到上限前，就會結束工作回到休息站等待，等到同廠商所有工作人員的回來，再一起搭車回程。所以每天實際工作時間可能比預計時間來得短，尤其是在較高輻射量區域工作的人員。

要如何得知輻射暴露劑量呢？進入電廠工作的員工，都會隨身帶著「個人輻射劑量警報器」，簡稱APD。這台機器每天要領取跟繳回，領取時會設定當天的輻射暴露劑量上限值，當輻射量達到五分之一時，就會響一次警報聲，例如：設定最上限為1.8毫西弗，那就會在0.36、0.72、1.08、1.44毫西弗時各響一次，在1.44毫西弗響起時就會停工離開工作區域回去休息站。

除了使用APD防止員工接收過量輻射外，還需要穿戴各項防護衣服，以確保自身不會沾染到輻射污染物。尤其是需要到反應爐廠房與周邊的工作人員，由於那裡是輻射最高的區域，所以要穿上兩層防護衣，橡膠手套也需要穿兩層（最內還有一層棉手套），而頭部則要戴上防毒面具跟安全帽。基本上全部著裝完畢之後，全身幾乎都沒有裸露在外的皮膚了。

所以從這些措施來看，雖然在輻射外洩區域工作，但在適當管制下，員工應該是安全無虞。竜田一人在書中也認為這部分是沒有問題地，比較有問題反而是承包商太多層造成的勞權問題，例如他最早應徵的工作，屬於很下游的第六層包商，因為層層轉包稀釋利潤，所以最底層包商所提供的日薪與宿舍環境福利等，都相當惡劣。

另外一提，除了每日1.8毫西弗的輻射暴露劑量限制外，還有每年20毫西弗，與五年不能超過100毫西弗的限制。如果當年累積滿20毫西弗後，就不能再進去電廠工作，要到隔年四月才能再回去電廠工作，輻射暴露值才會歸零重新累積。

根據資料，2015年12月時平均一個工作人員的輻射暴露值是0.47毫西弗，其中有9成的人1個月的輻射暴露值不到1毫西弗，超過5毫西弗的人數不到1%。為了讓人可以繼續工作，如果有人在累積超過10毫西弗以上，那之後就會安排到其他輻射暴露值少的地點工作，也是能夠做滿一年。

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核稿編輯：楊士範