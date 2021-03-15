draw的常見用法：quick on the draw、draw a blank是什麼意思？
我們想讓你知道的是
Draw有很多跟「畫圖」無關的用法。相對於其他常見動詞，像是：write、read、turn，大家似乎沒有那麼熟悉draw，今天一起來搞懂draw。
Tim和外籍主管談起公司剛到職的新人，外籍主管說這位新人「He’s quick on the draw.」
為什麼要稱讚人畫圖畫得很快？Draw在這個句子裡跟「畫圖」無關，這個字有很多道地、有趣的用法。相對於其他常見動詞write、read、turn、eat，大家似乎沒有那麼熟悉draw，今天一起來搞懂draw：
Quick on the draw／Slow on the draw
（Ｘ）畫得很快／畫得很慢
（Ｏ）反應很靈敏／反應很遲鈍
Draw大家最熟悉的意思是「畫圖」，它其實還可以指「拔槍、拔刀」。過去美國西部牛仔決鬥，比的就是拔槍速度和準頭，所以用來指拔槍速度的這個動詞draw就用來比喻「反應的靈敏度」，quick on the draw是「反應很快」，相對地slow on the draw是「反應很慢」。經常用在職場指人工作的表現。
也可以直接用quick-draw當形容詞，意思是反應很快，也可以用來表示莽撞。例如：
Boys are more quick-draw than men.
孩子們行事比大人莽撞。
draw a blank
（Ｘ）畫一個空格
（O）一無所獲、忘得一乾二淨
Draw a blank由動詞「draw（得出，推斷出）」和「a blank（空白）」組成。字面意思是畫一個空格，引申為「未能得到回應或答覆」、「想不起來」，應用的場合很多，多看幾個例句：
The investigation is still open. So far, every lead has drawn a blank.
調查仍在進行中。到目前為止，每條線索都撲空了。
I still haven’t found my keys. I have looked everywhere but keep drawing a blank!
我還是沒有找到我的鑰匙。我已經找遍了所有的地方，但仍一無所獲！
She looked really upset. Luckily, Tim always knows the right thing to say. He never draws a blank.
她當時看起來很沮喪。但幸好Tim總是知道該說什麼來幫她寬心，他從來都不讓人失望。
draw first blood
（Ｘ）先抽血
（O）先得分、旗開得勝
Draw有吸、抽的意思，所以醫院做的抽血就用draw blood。但是draw first blood和抽血無關，而是在比賽中搶先得分。
I drew first blood in the tournament and quickly dispatched my opponent.
我在比賽中先得分，很快地贏了對手。
The game was drawn.
（Ｘ）遊戲被抽中。
（O）比賽平手。
Draw有平手、平局的意思，可當動詞或名詞。大家可能比較不熟，以下是幾個例句：
- 動詞用法：
Brazil drew with Mexico.
巴西隊和墨西哥隊平手。
The two team drew.
兩隊平手。
- 名詞用法：
The game ended in a draw.
比賽以平局結束。
The result was a draw.
結果是平局。
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航