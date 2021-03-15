draw的常見用法：quick on the draw、draw a blank是什麼意思？

Tim和外籍主管談起公司剛到職的新人，外籍主管說這位新人「He’s quick on the draw.」

為什麼要稱讚人畫圖畫得很快？Draw在這個句子裡跟「畫圖」無關，這個字有很多道地、有趣的用法。相對於其他常見動詞write、read、turn、eat，大家似乎沒有那麼熟悉draw，今天一起來搞懂draw：

Quick on the draw／Slow on the draw

（Ｘ）畫得很快／畫得很慢

（Ｏ）反應很靈敏／反應很遲鈍

Draw大家最熟悉的意思是「畫圖」，它其實還可以指「拔槍、拔刀」。過去美國西部牛仔決鬥，比的就是拔槍速度和準頭，所以用來指拔槍速度的這個動詞draw就用來比喻「反應的靈敏度」，quick on the draw是「反應很快」，相對地slow on the draw是「反應很慢」。經常用在職場指人工作的表現。

也可以直接用quick-draw當形容詞，意思是反應很快，也可以用來表示莽撞。例如：

Boys are more quick-draw than men. 孩子們行事比大人莽撞。

draw a blank

（Ｘ）畫一個空格

（O）一無所獲、忘得一乾二淨

Draw a blank由動詞「draw（得出，推斷出）」和「a blank（空白）」組成。字面意思是畫一個空格，引申為「未能得到回應或答覆」、「想不起來」，應用的場合很多，多看幾個例句：

The investigation is still open. So far, every lead has drawn a blank.

調查仍在進行中。到目前為止，每條線索都撲空了。 I still haven’t found my keys. I have looked everywhere but keep drawing a blank!

我還是沒有找到我的鑰匙。我已經找遍了所有的地方，但仍一無所獲！ She looked really upset. Luckily, Tim always knows the right thing to say. He never draws a blank.

她當時看起來很沮喪。但幸好Tim總是知道該說什麼來幫她寬心，他從來都不讓人失望。

draw first blood

（Ｘ）先抽血

（O）先得分、旗開得勝

Draw有吸、抽的意思，所以醫院做的抽血就用draw blood。但是draw first blood和抽血無關，而是在比賽中搶先得分。

I drew first blood in the tournament and quickly dispatched my opponent. 我在比賽中先得分，很快地贏了對手。

The game was drawn.

（Ｘ）遊戲被抽中。

（O）比賽平手。

Draw有平手、平局的意思，可當動詞或名詞。大家可能比較不熟，以下是幾個例句：

動詞用法：

Brazil drew with Mexico.

巴西隊和墨西哥隊平手。 The two team drew.

兩隊平手。

名詞用法：

The game ended in a draw.

比賽以平局結束。 The result was a draw.

結果是平局。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航