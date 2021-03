draw的常見用法：quick on the draw、draw a blank是什麼意思？

Tim和外籍主管談起公司剛到職的新人,外籍主管說這位新人「He’s quick on the draw.」

為什麼要稱讚人畫圖畫得很快?Draw在這個句子裡跟「畫圖」無關,這個字有很多道地、有趣的用法。相對於其他常見動詞write、read、turn、eat,大家似乎沒有那麼熟悉draw,今天一起來搞懂draw:

(X)畫得很快/畫得很慢

(O)反應很靈敏/反應很遲鈍

Draw大家最熟悉的意思是「畫圖」,它其實還可以指「拔槍、拔刀」。過去美國西部牛仔決鬥,比的就是拔槍速度和準頭,所以用來指拔槍速度的這個動詞draw就用來比喻「反應的靈敏度」,quick on the draw是「反應很快」,相對地slow on the draw是「反應很慢」。經常用在職場指人工作的表現。

也可以直接用quick-draw當形容詞,意思是反應很快,也可以用來表示莽撞。例如:

Boys are more quick-draw than men.

(X)畫一個空格

(O)一無所獲、忘得一乾二淨

Draw a blank由動詞「draw(得出,推斷出)」和「a blank(空白)」組成。字面意思是畫一個空格,引申為「未能得到回應或答覆」、「想不起來」,應用的場合很多,多看幾個例句:

The investigation is still open. So far, every lead has drawn a blank.

調查仍在進行中。到目前為止,每條線索都撲空了。

I still haven’t found my keys. I have looked everywhere but keep drawing a blank!

我還是沒有找到我的鑰匙。我已經找遍了所有的地方,但仍一無所獲!

She looked really upset. Luckily, Tim always knows the right thing to say. He never draws a blank.

她當時看起來很沮喪。但幸好Tim總是知道該說什麼來幫她寬心,他從來都不讓人失望。