棒球場上的不死鳥：兩度面臨「投球失憶症」的增菘瑋

文：史丹利視角的體育世界

前不久剛好有機會到台東去出差，搭計程車的過程中與司機聊了一下天，他說他也是棒球迷，而且是在地的台東人，甚至是前統一獅職棒選手高龍偉的親戚。

聽到這裡我當然很興奮，畢竟在台北實在很難遇到這種愛看棒球的司機，聊天過程中，剛好聊到彼此心中最可惜的選手，他提起了一個熟悉的名字，正是台東的子弟兵，增菘瑋。

出生自台東阿美族的增菘瑋，學生時期原本都姓潘，後來才從母姓改為增，少棒在南王國小時期其實是擔任捕手，但剛好在一場比賽中，隊上的王牌投手陸茂芝移防游擊，教練就讓臂力不錯的增菘瑋上投手丘客串，想不到表現意外出色，加上自己很有興趣，覺得擔任投手時能獲得最多的成就感，所以也就固定了下來。

如果大家現在拿出一張500元鈔票，應該可以看到一群小朋友正在慶祝並把帽子往天空上丟，這個景象正是1998年南王國小在關懷盃奪冠時被記者所捕捉到的畫面，而增菘瑋雖然不在畫面裡面，但他正是那屆冠軍賽的先發投手，也順利帶領南王國小封王。

不同於其他東部選手們，紛紛在國中或高中就離開家鄉到外縣市打球，增菘瑋整個三級棒球時期都是在台東完成的，除了是自身的實力尚未被發掘以外，也是家人的堅持讓他決定留下來，在台東體中一步步磨練自己。

2002年的世界青棒錦標賽，增菘瑋是台東體中歷史上第一個入選中華隊的選手，更與陳偉殷、胡金龍等名氣響亮的好手共同打拼，在四強賽擊退了美國隊，雖然最終不敵古巴只收下亞軍，卻成了他最寶貴的經驗。

增菘瑋自認自己是一個「不服輸」的人，看到中華隊的隊友們一個一個還強大，也促使自己想要拼命往前，希望能不斷進步，有朝一日到外面的世界看看。

高中畢業後，增菘瑋選擇進入台中的台灣體院，從大一開始就展露頭角，強大的企圖心也讓教練委以重任，在2003年協會盃面對合庫先發，完投九局僅失一分，讓總教練林華韋大為讚賞，合庫總教練杜勝三也認為雖然他的體型不突出，但動輒145公里的速球外加角度刁鑽的滑球，確實是有未來之星的潛力。

進步神速的他，在2004年的世大棒表現亮眼，尤其是對戰墨西哥後援七局無失分摘下勝投，雖然中華隊最終只拿下第四名，但該屆賽會防禦率「0」的增菘瑋是收下了最佳投手獎的殊榮。

隔年在台體的推薦下，增菘瑋前往美國阿拉斯加大學夏季聯盟比賽，期間曾飆出過156公里的生涯極速，還被Baseball America評為聯盟新秀第四名，吸引到了美國及日本的球探注意，為了證明自己的身手，他也積極參與多項國際賽事，包括亞錦賽、世界盃等等，甚至入選了第一屆經典賽的國手名單，成為隊上唯一一位業餘選手。

通過經典賽的大賽考驗，增菘瑋終於在06年等到了印地安人球團的合約，開出38.5萬美元的簽約金，更提供他六個學期的學費，成為台灣史上第一個「加盟」印地安人的球員，從高階1A開始起步。

只不過，與印地安人七月初簽約後，增菘瑋仍舊留在台灣「為國爭光」，披上中華隊戰袍陸續參與了哈連盃、世大棒、洲際盃、最後是杜哈亞運，過勞的程度甚至讓印地安人特別發函到中華棒協，希望能注意對增菘瑋的使用。

當時中華隊的執行教練葉志仙認為自己有在控管他的投球數及局數，而且打國際賽第一目標就是要贏球，短期比賽也不像職棒長時間的球季賽，不會有使用過度的情況。

但真的是如此嗎？還記得06年洲際盃在中華隊七場的出賽中登板五場，從11/16、18、19日連續上場總共投了127球，整個洲際盃九天內共投221球，期間防禦率僅1.08，也是中華隊奪下季軍的功臣之一，但對於一個連職棒都沒打過的業餘選手來說，這到底有沒有「使用過度」，大家應該都看得出來。

2007年，增菘瑋正式赴美展開小聯盟賽季，同時擔任印地安人高階1A的開幕戰先發投手，顯見球團對他的重視，儘管當年度前12場出賽一勝難求，但全年度仍吃下140局，拿到6勝9敗防禦率4.05的成績，以新人年來說已經是相當出色。

球季結束後，中華隊的徵召邀請再度出現，增菘瑋當然也義不容辭地接下了，只是這次印地安人球團已經學乖，祭出了「熱身賽投一局就得休一天」的保護條款，也間接影響了他在世界盃的表現，後續亞錦賽就乾脆把他排除在外。

在球團的評估下，認為增菘瑋必須擔任中繼才能有站上大聯盟的機會，也讓他從08年開始轉往後援，並新練了一顆轉速更快的滑球，起初還被升上2A，但因為適應不良的關係又回到高階1A出賽，全年度留下0勝8敗防禦率6.04的成績。

隔年雖然二度入選了經典賽國手名單，還名列印地安人百大新秀第88名，但春訓的調整卻不在狀況內，只能從新人聯盟起步，增菘瑋也形容當時是壓力大到連捕手手套都丟不進去，曾經連投15個壞球，就像是得了「投球失憶症」一般。

2009年大多數時間都留在春訓基地修正投球機制，增菘瑋並沒有什麼上場機會，球團也讓他在球季後段關機休養，為隔年的春訓做準備，只可惜他在熱身賽的表現仍舊不理想，印地安人也於2010年三月底將他釋出，旅美生涯不到四年就畫上句點。

起初增菘瑋還不願意放棄，先後到落機、道奇甚至獨立聯盟去測試，但最終都沒有下文，冷靜思考過後決定於年底投入選秀會，期許站穩中職後再打回大聯盟。

儘管選前一直有風聲傳出增菘瑋有傷勢疑慮，甚至疑似投球失憶症，但兄弟象球團仍舊決定鋌而走險，把首輪第四順位籤給了他，以月薪16萬披上「42號」的黃袍，正式展開中職賽季。

「投球失憶症」發作

在體檢報告顯示他的健康無虞後，增菘瑋被賦予了2011年聯盟開幕戰先發投手的重任，連他自己都大感意外，在澄清湖球場交手陽建福，最終主投4.2局失掉4分無關勝敗，但單場六次四死球的表現，卻打破了中職開幕戰的紀錄。

可怕的是，下一場面對Lamigo桃猿，增菘瑋再度送出了單場六次四死球，自5/6日之後就沒有在一軍出賽，就連換到二軍都還是一樣保送連發，當時的總教練陳瑞振也透露，他在牛棚的表現都很正常，但只要一站上投手丘就判若兩人，也就是典型的「投球失憶症」發作。

而這個病因，後來也被振總給找到，發現增菘瑋面對左打者都很正常，但面對右打時可能是害怕會投出觸身球，所以投球姿勢就會走樣。

結束了失意的新人球季，增菘瑋在休賽季期間嘗試了各種不同的治療方法，但都沒有收到太好的效果，2012年從二軍起步依舊是BB連發，但經由二軍總教練馮勝賢的提點，讓他慢慢走出低潮，更在下半季拼回一軍先發輪值，逐步擺脫投球失憶症。

讓投球和心態回歸基本面，這就是馮勝賢教練為他開的處方籤，提點增菘瑋必須把基本訓練做好，再去想進階的東西，不要太過於吹毛求疵，進而懷疑自己的實力。

2013年，原本將目標放在「投完整季」的增菘瑋，不但順利完成，更繳出了職業生涯最漂亮的一張成績單，兩度拿下單月最有價值球員，全年度吃下152局收下10勝10敗，防禦率3.85的成績，與林煜清及林恩宇，成為象隊夢寐以求的本土鐵三角。

只可惜，這個夢也就只維持了一年的時間，三人中僅林煜清維持身手，林恩宇隔年大部分時間都在養傷，更在球季結束後宣布轉任教練，而增菘瑋則是二度陷入了「投球失憶症」的低潮，當時投手教練黃欽智也說，他認為練投的時候都很正常，但只要進入比賽，心理又有一些問題要去克服。

可惜的是，這次兄弟已經沒有時間再等下去了，2015年增菘瑋整季都待在二軍調整，卻始終無法克服心理障礙，從最基本的控球來看，他在20.2局的投球中送出了44次保送外加3個觸身球，防禦率高達16.55，再加上年紀也有了，兄弟決定在季末將他釋出，離開了職業舞台。

放下了一切，增菘瑋決定回到家鄉找回最初的自己，剛好這時綺麗珊瑚的總教練楊清瓏向他招手，他也決定轉戰業餘成棒，在那裡轉換成了與過去全然不同的生活模式，除了要上班和打球以外，更兼任了助理投手教練，透過指導其他球員的過程中，慢慢找到自己的投球問題。

重返職棒

原本已經對職棒沒有眷戀的他，卻意外等到了機會的大門敞開，2016年球季末，中華職棒舉辦了首次的戰力外測試會，原本對自己失去信心，不太想報名的增菘瑋，在家人及教練的鼓勵下，於測試會截止前一天才送出報名表。

把這個測試會視為告別職棒舞台的句點，增菘瑋為自己最後一搏，結果在測試會上飆出144公里的速球，再次證明自己有能力回到職棒，當年度26位報名的選手中，最終僅有他跟洪宸宇獲得青睞，增菘瑋則是在統一、Lamigo及富邦三隊的選擇中，決定披上富邦球衣。

除了富邦開出的薪資待遇及環境優於其他兩隊以外，讓增菘瑋選擇投入悍將的原因，還有一個可能是葉君璋總教練的關係，畢竟與他同樣曾患有「投球失憶症」的郭勝安，就是被「小葉」調一下之後東山再起，增菘瑋也希望能透過他的指導，讓自己重新找回競爭力。

在葉君璋總教練的提拔下，增菘瑋很快地在富邦受到重用，馬上在開季就被放進一軍名單，主要擔任長中繼的角色，讓原本已經有「中繼海」之稱的富邦如虎添翼。

相隔了超過1000天，增菘瑋終於在3/29日對戰老東家中信兄弟上場，中繼0.2局沒有失分，雖然投球上看得出來有些緊張，但在葉總持續的鼓勵下他也越投越穩，開季演出連十場共九局無失分，成為悍將陣中最穩定的中繼投手，上半季甚至一度與林柏佑並列聯盟中繼王。

雖然到了下半季他的身體出現疲勞，球的尾勁也不如剛開季來的好，但整季出賽45場拿下12個中繼點，防禦率4.69的成績，已經是富邦牛棚中最穩定的戰力之一，他對於自己的表現也相當滿意，許多球迷也紛紛期待增菘瑋明年會更好。

只可惜，選在自己33歲生日的那天，增菘瑋無預警透過經紀公司發出引退宣言，表示自己的球員生涯已經沒有遺憾，在富邦的這一年已經是非常完美的收尾，未來他將回到綺麗珊瑚去指導更多選手，同時也跟喜愛他的球迷們道別，感謝他們一路以來的支持。

雖然這個引退來的很突然，但我自己認為，增菘瑋當初回到職棒的用意就是希望「證明自己」，而他也確實在這一年達到了，所以就算富邦球團多次慰留，他也沒有留下，某種程度上來說，也算是希望讓球迷們記住他現在最帥氣的樣子吧。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航