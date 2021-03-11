《風之帝國》：儘管華人已融入「努山塔里亞」，但至今仍被視為主宰商業的外人

文：菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）

編按：本文摘錄自第二十四章<勞力、資本與「公司」：華人的力量>，講述歐洲殖民者在1780至1930年間，因着一個半世紀的經濟蓬勃發展與社會動盪，為華人移民、資本與商業活動帶來了前所未有的空間，而大規模從中國南來的華人，也對當地的族群造成了衝擊。

總而言之，馬來半島見證了華人進入傳統努山塔里亞本土人數最多、速度最快的一波浪潮。華人不見得都在礦場或都市地區生活。許多人種稻、種菜，或是小橡膠園主。在這種外來人口的混合中，還有來自印度與斯里蘭卡的泰米爾人，他們或者成為契約工，或者擔任公務員。過程中，原本獨立的米南佳保和武吉士認同泰半與馬來認同融合，而努山塔里亞人整體的人數也不再占多數，更別說是優勢族群了。馬來半島也吸引來自蘇門答臘與爪哇的移民，但這完全無法抵銷華人與印度人人數的增加。

華人的創業精神和勞動力，與西方的公司和採礦、橡膠製作技術相結合，讓資本主義體系出現在馬來半島上，而這對馬來人相當不利。半島的經濟蓬勃發展，但馬來人從他們的豐富資源中得到的卻是最少。隨著歐洲經濟力的重要性漸漸降低，華人及其資本、組織此時占據最有利的位置，充分運用了經濟成長的果實。華人新移民也是一股不可輕忽的力量—他們出身寒微，費盡千辛萬苦才來到新的土地，接著又因為疾病而承受高死亡率，而且通常沒有妻子與家人的安慰。相形之下，落腳已久的移民不僅擁有資本，而且受到其人際關係網絡的保護。

其他地方也有小範圍的華人群聚，例如巴達維亞、婆羅洲海岸、馬尼拉等地。不過，從新加坡到檳城，來到馬來半島西岸的華人卻為當地帶來人口組成上的劇變。相較於本地人，華人等移民對現代思想也更為開放。馬來作家阿布杜拉．阿布杜．卡迪爾筆下的馬來人：

無能改變自己的想法，讓觀念現代化，或是創造任何新的事物［……］這些無知的習俗對他們一點好處都沒有，他們內心的守舊心態讓他們不知不覺間故步自封，守著從祖先繼承來的一切。

荷蘭統治的地方則有更複雜的移入模式。荷蘭人原本試圖限制人口的移動，但經濟發展自有其動向。東蘇門答臘種植園的勞力絕大多數來自爪哇與馬都拉，而非中國或印度。因債務和掠奪而來的奴隸也創造出了人流，泰半是從東部的島嶼與蘇祿經望加錫而來。直到荷蘭在1863年立法禁止之後，奴隸貿易才漸漸式微。華人聚落集中在爪哇，以巴達維亞、泗水與三寶瓏為主。荷蘭當局為非歐洲的外國群體設置了「甲必丹」一職，正式確立華人—至少是說中國方言的人—有獨立的社會身分。 此時，華人人數最多，但也有一些阿拉伯人、孟加拉人與其他「東方外國人」，另外還有來自荷蘭勢力範圍的其他移民：武吉士人、馬來人等等。「歐洲人」的人口在19世紀末大約占百分之零點四，其中也包含大量的混血兒，而他們的母語並非荷蘭語。族群身分與「歐洲裔」或「開化」等地位之間沒有法律上的關係—1899年，日本移民也得到與歐洲人等同的地位—但荷語人口仍然位居社會階級的最高層。

菲律賓華人幾乎都住在都市。1848年時，有紀錄可稽的華人有百分之九十二生活在馬尼拉。到了1894年，比例降到百分之四十八，這是因為怡朗（Iloilo）與宿霧等城市發展起來的關係，而華人人口也已經增加了十倍，達到約10萬人。 然而，這些數據並未納入華裔麥士蒂索，其中有不少人成為大地主。

落地生根或客居異鄉

有時候，把「離散華人」（Chinese diaspora）視為某種一貫性的群體，多少是有點誇大。這種觀點反映了漢人後來的自我形象，認為自己是一股教化的力量，此外也反映出中國在1909年所立的一項法律：所有父親或母親是華人的人，都是中國國民。儘管人們經常把華人視為單一的整體，但他們其實可以分成許多方言群體，守著中國不同地方的語言與風俗。在東南亞，新來的華人與「峇峇娘惹」也不一樣。—峇峇娘惹是久居南洋、接受馬來語言，有時甚至接受若干馬來風俗，但仍舊形成獨立、非穆斯林社群的華人。（峇峇娘惹的自稱「Peranakan」，意為「後代」。這個詞衍生自馬來語的「anak」，意思是「孩子」。）峇峇娘惹經常擔任當地人與殖民統治者的中間人，而客居異鄉者雖然確實居住在當地，卻認為自己只是短暫停留在海外。其他華人則視生意或其他機會所需，來回往返。

華人之間跨地域的聯繫，有時候恐怕沒有後人以為的那麼重要。不過，類似「公司」這種地域層級的團體，不僅對讓華人保有有別於當地人、殖民統治者與貿易者的身分認同來說相當重要，也是他們商業成功的基礎。宗教—或者說缺少宗教，則是另一個讓華人與其他族群有別的特色，尤其是和禁止吃豬肉與飲酒的伊斯蘭社會主體不同。這多少可以解釋在信奉佛教的泰國，華人的影響力與融入的程度，為何都比在群島或馬來半島上來得高。貿易、人口移入，以及文化與外交上的交流，讓泰國在扎克里王朝頭三代君主統治期間（1782年至1851年）大幅漢化。直到1830年代前後，泰國貴族才開始逐漸把目光投向西方，而非中國。以菲律賓來說，華裔麥士蒂索多半是基督徒。比起懷念故土，他們把更多心力放在做生意與教育上，但新來的華人則會保有中國認同一兩代人的時間。

趁帝國之勢而起

儘管對生產與貿易來說，西方資本的重要性愈來愈高，但華商的影響力漸漸壓倒了本地商人。無論是外國統治者，還是當地蘇丹，都很少視華人社群為政治威脅—對馬來人來說，武吉士人或亞齊人可是頗有威脅。當權者不見得認為華人聚落多多益善，但他們至少願意容忍這些創造財富的人。華人、華人的公司，以及華人的語言群體網絡，可以取得本地商人與生產者所缺乏的資本。 不過，華人社群的發展所帶來的長期影響，卻是讓傳統統治者遭到邊緣化，地方菁英抵抗西方的能力也受到削弱。馬來傳統、不列顛人帶來的「現代化」壓力，以及獨立、龐大、成長中的華人社群的存在，讓蘇丹動彈不得。

中國人前往海外，既有推力，也有拉力。太平天國在中國造成的動盪，讓中國南方的人覺得離開家鄉比留下來更有吸引力。1842年不列顛人占領香港，加上中國沿岸開放通商口岸，帶來與其他地方的新聯絡管道。當然，許多中國人只在異鄉短暫停留。即便是長居者，原本也沒有打算定居下來。但隨著南洋經濟一波波的成長，前來的華人總人數也愈來愈多。整體而言，殖民政權對華人抱持接納態度，認為華人工作勤奮，懂得貨幣化經濟，除了保護其社群與傳統之外就別無政治野心，而且願意前往歐洲人不願冒險的遠方推動發展。

華人「華人性」的重要性通常遠遠不及他們的方言團體，何況「華人性」都是透過社會組織與風俗展現，而非化為對遙遠北京的異族清朝皇帝的忠誠心。尤其是馬來亞華人，由於人數與其多元性，他們跟其他華人、馬來人以及不列顛人的關係可說是千絲萬縷，端視當地的政治、商業情勢，以及家族和語言群體的關係而定。比方說，人在沒有加入聯邦的馬來國家—吉打的華人，就跟人在不列顛直接統治的海峽殖民地的華人有不一樣的利益。

儘管許多華人漸漸在商業上，甚至社會上融入努山塔里亞，但當地人仍常常認為華人是正逐漸主宰地方商業的外人—整個地區的華人都無法躲過這個現實。而且，他們不像西方統治者，是在此定居賺錢的。當統治者更迭，華人也不會離開。努山塔里亞又多了一種得與之競爭的外來元素。

位於印尼三寶壟的三保洞（印尼語：Klenteng Sam Po Kong），也稱三寶洞或三寶廟。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《風之帝國：全球貿易的關鍵地帶，海洋亞洲的盛世繁華》，聯經出版。

作者：菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）

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內容簡介：

★ 2019馬來西亞檳城圖書大獎得主

一部波瀾壯闊的世界歷史，從海洋視角重寫亞洲群島的過往

獻給所有屬於海洋的子民，共同尋回我們所遺忘的歷史圖景

努山塔里亞（Nusantaria）是世界上最遼闊、最重要的群島和海上貿易中心，

這個地區形塑了全球貿易，無與倫比的造船工藝與航海技術跨越海洋，

將四散的文化、思想與知識銜接起來，對於人類主宰地球資源居功厥偉，

卻因史料缺乏等因素，成為最不為人所理解、遭人遺忘的地區之一。

從冰河時代到今日，

完整呈現世界十字路口上人民和土地的故事，

恢復海洋亞洲在世界史上應有的榮光與地位。

努山塔里亞（Nusantaria）──亦即一般所謂的「海洋東南亞」（Maritime Southeast Asia）──既是世界上最大的島群，也是數世紀以來的文化與貿易輻輳。這個地區形塑了全球貿易，無與倫比的造船工藝與航海技術跨越海洋，將四散的文化、思想與知識銜接起來，對於人類歷史的發展厥功甚偉，卻因史料缺乏等因素，成為最不為人所理解、遭人遺忘的地區之一……

在《風之帝國》中，菲利浦．鮑靈為世界上最遼闊、最重要的島嶼及鄰近濱海地區，建構出一部完整的歷史。他所講述的故事，主角正是生活在這個關鍵海洋與文化十字路口的人與土地，從上一次冰河期的催生，一路談到今日，帶我們穿梭這地方的興衰起落，見證海洋亞洲的盛世繁華。

作者簡介：

菲利浦．鮑靈 Philip Bowring

記者兼作家，自1973年起便活躍於亞洲。曾任《遠東經濟評論》（Far Eastern Economic Review）總編輯，也是《金融時報》（Financial Times）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）特派員，《國際先驅論壇報》（International Herald Tribune）專欄作家，並為《衛報》（Guardian）與《南華早報》供稿。畢業於劍橋大學歷史系，研究亞洲海洋歷史與經濟。

Photo Credit：聯經出版社

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒