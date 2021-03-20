狗狗懂得區別人類情緒、「觀察」人類互動，還能進行簡單的數學運算

文：Chloe

狗狗有能力區別人類的情緒

現在有越來越多的研究結果，支持狗狗具有區別人類情緒的能力。《德國之聲》便曾經報導，維也納獸醫大學發現狗能解讀人類的表情，得知人類是憤怒的還是快樂的。

其實大部份的物種都能偵測同種生物的情緒，只是跨物種解讀情緒的能力相對少見。科學家解釋狗狗是高度馴化的物種，因而演化出判別人類情緒、利於生存的能力。任何養狗的人都會告訴大家，他們的寵物有一種非凡的能力可以理解周圍的世界，而科學界也證明他們是對的。

在過去的幾年中，人類對狗狗認知最大進步之一，就是使用核磁共振成像儀掃描狗的大腦，狗狗的可訓練性使其成為核磁共振機器的最佳選擇，不像鳥類或熊等未馴化的野生動物。

在Nestlé Purina專門研究犬隻認知的科學家Ragen McGowan，利用功能性磁振造影（functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI）來進行研究。功能性磁振造影機器會檢測血液流動的變化，來測量大腦的活動。

透過正在進行的研究，麥高恩發現了很多關於動物認知和感覺的問題。在2015年的一項研究中，Ragen McGowan發現人類的存在會導致狗狗的眼睛、耳朵和爪子的血液流動增加，這意味著狗狗處在很興奮的狀況。

不但能理解數字概念，狗狗還能進行簡單的數學運算

Ragen McGowan還研究了狗狗若被撫摸會發生什麼事。對人類來說，撫摸心愛的動物可以降低壓力和焦慮，事實證明，對狗狗來說也是如此。當人類只要與狗狗相處15分鐘或更長時間，狗狗的心率就會降低，總體上也會變得不那麼焦慮。

最近的另一項關於犬隻認知研究發現，我們心愛的寵物還可以分辨出我們情感表達的差異。在一篇研究中，研究者利用核磁共振成像儀，發現狗狗不僅能分辨出人臉的快樂和悲傷，不同個體對人臉的反應也有所不同。

動物心理學家認為，狗狗的智力大約相當於兩歲到兩歲半的兒童，牠們甚至可以理解多達250個單詞和手勢。更令人驚訝的是，狗狗實際上也能理解數字的概念，還可能有能力進行簡單的數學運算。（延伸閱讀：俄羅斯的雪地上出現藍色皮毛的流浪狗，這些狗狗可能都接觸了化學物質）

狗狗也會「觀察」人類的互動

更有趣的是，狗狗也會有「嫉妒」的情緒，不僅如此，狗狗們還會想盡辦法吸引飼主的注意力，如果人類不把注意力移駕到牠們身上，牠們就會無所不用其極。相信有養寵物的主人都會有家中寵物故意搞破壞的經驗，這就是這些小可愛們想博得關注的策略。

許多其他關於狗狗的行為、情感和智力的研究發現，狗狗也會「觀察」人類的互動，從而判斷誰對自己的主人較刻薄，而這些研究可能只是我們瞭解牠們的冰山一角而已。

不過關於狗狗認知的研究都闡述了一件事：人類對狗狗大腦的瞭解，可能比我們過去所認知的要少很多。隨著時間的推移，越來越多的科學家對動物研究都深感興趣，隨著每一項新研究的完成，我們也漸漸發現更多關於我們心愛的寵物是如何思考的證據。

參考資料

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航