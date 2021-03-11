緬甸軍頭敏昂萊子女企業遭美製裁，聯合國安理會譴責軍方暴力鎮壓

（中央社）緬甸軍方2月1日發動政變後，持續鎮壓抗議者。美國10日對緬甸軍方領袖敏昂萊的子女及其相關企業祭出制裁；聯合國安全理事會也商定一份譴責緬軍暴力對待抗議者的聲明。

路透社報導，根據美國財政部網站，華府將緬甸軍事領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）兩個小孩─昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon）納入黑名單，並制裁他們掌控的6家企業。

另一方面，根據法新社，外交人員表示，聯合國安全理事會（UN Security Council）今天無異議同意一份聲明，以譴責緬甸軍方動用暴力對付和平抗議者。但聲明中未用「政變」一詞，也未提及如果上月奪權的緬甸將領不停止鎮壓，可能面臨國際制裁。

這是安理會15個成員國1個多月來第2度就緬甸情勢，罕見團結起來。

最新聲明表示，安理會「強烈譴責使用暴力對付包括婦女、年輕人、孩童在內的和平抗議者」。

聲明也提到，安理會「對於（緬甸）醫護人員、公民社會、工會成員、記者和媒體工作者面臨限制，表達深度關切，並要求立即釋放被任意拘留的所有人」。

「安理會要求（緬甸）軍方極度克制，同時強調，安理會正密切關注局勢。」

聲明也呼籲聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）儘速造訪緬甸。瑞士籍的柏其納曾與緬甸軍政府聯繫，多次要求造訪當地，但迄今未獲允許。

安理會2月4日曾發布聲明，表達「深度關切」緬甸情勢，當時安理會只花2天時間協商聲明用字。但這次協商過程較為費力，外交人員表示主要是遭中國卡關。作為安理會常任理事國的中國是緬甸的傳統盟友。

US treasury blacklists Min Aung Hlaing’s 2 kids, Aung Pyae Sone & Khin Thiri Thet Mon & their 6 biz which incl A&M Mahar & Seventh Sense. While these measures are welcome, the US must sanction the 2 military conglomerates MEC & MEHL! Time for action is NOW https://t.co/saPYJmkYlu pic.twitter.com/3ruWb1qPTt — Justice For Myanmar (@JusticeMyanmar) March 11, 2021

中國駐聯合國大使籲緬甸軍方降低緊張情勢

（中央社）緬甸軍政府對和平的反政變示威者展開暴力鎮壓，中國駐聯合國大使張軍10日呼籲緬甸降低危機緊張情勢。

緬甸軍政府自上月發動政變奪權，罷黜文人領袖翁山蘇姬以來，便動用暴力對付和平抗議者。聯合國安全理事會同意譴責緬甸軍方後，張軍說：「現在是時候降低緊張情勢。現在是施展外交手腕、對話的時候了。」

多名外交官員告訴法新社，聯合國安理會同意的聲明「強烈譴責對和平抗議者動用暴力」，這是包括中國在內的15個理事國1個多月以來第2度就緬甸議題團結起來。

張軍說：「中國以建設性的態度參與研擬聲明的協商。重要的是安理會成員必須口徑一致。我們希望安理會傳達的訊息有助於緩和緬甸情勢。」

他說：「國際社會應該塑造有利的環境，讓緬甸的相關各方依據憲法與法律架構化解歧見。」

張軍又說：「中國對緬甸的友善政策，是為了緬甸所有人民。中國準備與相關各方接觸與溝通，在降低當前局勢上扮演具建設性的角色。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範