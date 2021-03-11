在泰緬人發起示威、印度湧現難民，鄰國如何因應緬甸政變？

泰國延續至今的反政府示威潮中，近來也發生多場反對緬甸政變的抗爭集會，一所泰國大學警告外國學生避免參與政治性的集會，否則簽證將被撤銷和被列入入境黑名單。另外，泰國、印度境內，也開始出現因政變而逃難的緬甸人。

《路透社》報導，亞洲理工學院（Asian Institute of Technology, AIT）寄給學生的電子郵件中表示，校方尊重言論自由，但也轉達泰國移民局給外國學生不要參與示威的提醒。9日路透社取得電郵內容顯示，「我們全體都必須尊重地主國泰國的法律政策。」、「我們強烈建議 AIT的成員們留心注意泰國政府發出的資訊。」

泰國擁有廣大的緬甸人社群，最近數週，泰國出現多場示威譴責軍方的政變、對緬甸抗爭者血腥鎮壓。這些遊行舉行在曼谷的緬甸駐泰國大使館、聯合國分部周邊，要求這些組織採取行動。泰國政府呼籲緬甸應遏止情勢惡化並促進對話，並未進一步批評緬甸軍方。

這封郵件並未特別點名有關緬甸的示威，但指出這些示威是發生在曼谷、聯合國駐點、大使館周邊的示威。泰國政府發言人Anucha Burapachaisri說，移民局並未公布任何相關命令；泰國外交部發言人Tanee Sangrat則說，這則訊息可能是誤傳。

亞洲理工學院所在的巴吞他尼府 （Pathum Thani）當地移民辦公室主責長官Charoenpong Khantilo則說，並沒有威脅在撤回簽證或黑名單外國學生，「我們關心的是他們是否在參與抗爭時的安全和是否觸法。」他提及，在緊急狀態下是禁止大型集會的。

《曼谷郵報》報導，移民局官員Sompong Chingduang在10日澄清此事，表示只要行動遵守法律，外國學生並沒有被禁止參與政治集會，「請注意移民局從未發佈針對外國學生禁止參與政治集會的相關禁令。我們只是希望他們在疫情中保持安全。本局充分理解在泰國憲法下人民受保障的權益。」

Happening Now. About one thousand of Myanmar citizens who live in Thailand protest against military coup in front of UN office in Bangkok on Sunday #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/9b90kZoFRk — soe zeya tun (@soezeya) March 7, 2021

泰、印恐現難民潮

《曼谷郵報》報導，2月24日，泰國副總理兼外交部長董恩（Don Pramudwinai）與印尼外交部長Retno Marsudi會談時曾提及，泰緬共享長達2401公里的邊界，在社會、經濟、政治、國安層面都有雙邊合作關係，目前第一要是確保緬甸的和平和穩定，必須承認的是，一定會有新一波跨越邊境來到泰國的難民。

董恩也表示，目前約有200萬緬甸移工在泰國，過去兩個月，泰國公衛部門盡力控制疫情，也在2月28日開始安排為移工接種疫苗。另外，泰緬邊界也存在許多民族武裝組織，目前大多表示支持全國民主聯盟（NLD）的立場，但所幸目前並未發起攻擊。不過，任何動亂也將導致邊境上數以千萬的少數民族流離失所，泰國軍隊也已針對10個和緬甸接壤的省加強防衛。

《泰國公共電視台》報導，泰國陸軍總司令Narongphan Chitkaewtae於8日視察泰國最西北處夜豐頌（ Mae Hong Son）、達（Tak）兩府應對緬甸難民的設施。位於達府的湄索縣、他頌央縣（Tha Song Yang）、湄拉馬縣（Tha Song Yang）等地都有設置營區。

《法新社》報導，緬甸另一邊的鄰國印度也開始湧現難民，印度東北部米佐拉姆邦（Mizoram）與緬甸相接邊界長達400公里，約有85名緬甸人正在等待進入米佐拉姆邦的Farkawn村，包括拒絕遵從上級指令的軍警。村長Ramliana 10日告訴記者，當局正在確認他們是否持有入境許可。

米佐拉姆邦塞爾奇普鎮議會主席Lalngaizuala表示，預期未來會有更多越境而來的緬甸人，「我們已準備好更多很快將會到來的人。」

駐守東北部邊境的印度準軍事部隊阿薩姆步槍隊（Assam Rifles）表示，在他們掌握中的136個進入的緬甸人中有8人會被送回，但並未透露這些人原先是否待在緬甸警隊。阿薩姆步槍隊指出，米佐拉姆邦賽哈縣（Siaha）目前是移入熱點，共有101位緬甸國民逃來此處。

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責任編輯：徐卉馨

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