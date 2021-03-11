巴西疫情最嚴峻的時刻：單日死亡人數首度超越美國，總統稱抗疫措施是「無謂之舉」

（中央社）巴西「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情嚴重，昨（10）天新增2349人死亡，創下去年2月出現首例病例以來單日新高，且已超越美國，成為全世界在一天內染疫不治人數最多的國家。

巴西媒體《G1》報導，根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），武漢肺炎造成的單日死亡人數，巴西已連續幾天超越美國。

根據「用數據看世界」網站，巴西單日每百萬人染疫不治人數3月2日超越美國，之後差距愈來愈大。美國人口超過3億3000萬，巴西人口約2億1000萬。

疫情最嚴峻的時刻：總統甚至批評防疫措施是「無謂之舉」

自去年初武漢肺炎全球大流行以來，美國和巴西是染疫死亡人數最多的兩國，美國累計52萬7699例死亡，巴西26萬8568人不治。單單3月1日至10日晚間，巴西已有近1萬5900人死亡。

美國展開大規模疫苗接種之際，巴西正面臨疫情最嚴峻的時刻，且只有4.1%的人口接種至少1劑疫苗（約870萬劑）。根據「用數據看世界」網站，美國已施打9020萬劑疫苗。

巴西快樂港聯邦衛生科學大學（UFCSPA）流行病學家史坦（Airton Stein）評估，雖然武漢肺炎病毒不分貧富，在世界各國蔓延，但社會福利結構愈不完善的國家，對民生影響愈大，不僅衝擊醫療衛生體系，也為弱勢群體帶來重大風險。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）

3月2日，巴西有1726人死於武漢肺炎，首次創下3月單日紀錄後，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）說，沒有必要對大流行「製造恐慌」。

2天後，波索納洛批評各州政府採取抗疫限制措施是「無謂之舉」，甚至回應各州長「你們要這樣哭鬧到何時？」

波索納洛還稱要求國家購買更多疫苗的人是「傻瓜」，表示「如果要疫苗，就跟你媽要吧」！

巴西公共衛生機構克魯茲基金會（Fiocruz）肺病學家多柯摩（Margareth Dalcomo）說，「這個月將是我們人生中最悲慘的3月」，她預測，依照目前的病毒傳播速度，巴西死亡人數將在3月底或4月初破30萬人。

沒有聯邦政府統一的抗疫政策，巴西各州只能各自採取限制措施，包括宵禁和關閉學校、海灘等公共場所，但仍不足以遏制病毒傳播。

變種病毒株P.1更具傳染力，科學家憂巴西成為「自然實驗室」

聖保羅州長多利亞（João Doria）昨天在疫情記者會上說，隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與聖保羅大學（USP）合作進行的一項研究初步結果顯示，布坦坦研究所與中國北京科興生物技術公司（Sinovac）研發的武漢肺炎疫苗CoronaVac對抗源自英國、南非和巴西的3種變種病毒株有效。

布坦坦研究所目前在聖保羅州內陸小城塞哈納（Serrana）進行的群體免疫研究初步結果亦顯示，源自巴西亞馬遜的變種病毒株P.1已是當地的主導病毒，意味著其他城市也可能出現這種狀況，這也可以解釋巴西疫情為何迅速惡化。

《華爾街日報》報導，公衛專家將疫情慘重部分歸咎於源自亞馬遜州首都瑪瑙斯（Manaus）的變種病毒株P.1，研究顯示此病毒株更具傳染性，相較先前的變種病毒株更能夠感染人類。死亡人數也隨著巴西的健康照護體系無法負擔病患而增加，那些原先有可能被救活的病患只能在醫院混亂的走廊上等待死亡，甚至在最糟糕的情形裡，是因為缺乏氧氣、呼吸困難而死。

巴西境內的公立醫院目前已經滿載，或是面臨加護病房沒有病床可使用的情形。死亡人數多到藏屍間擺放不下的情況下，巴西利亞、亞馬遜州以及南方州的醫院已經得租借具有冷凍功能的貨櫃船來存放屍體。幾個城市的公墓也已將他們的停車場挖開，為的是騰出更多的空間做為墓地使用。

地處巴西南部最大的城市阿雷格里港（Porto Alegre）的風車醫院執行長帕里尼（Mohamed Parrini）表示，「這簡直像是一場惡夢」，他正努力將醫院裡的其他病房挪為加護病房使用。帕里尼表示，「最令人難過的事情就是當你開始見到你身旁的人紛紛被插上了管子，包含了他們的丈夫，甚至是你員工的配偶以及親戚。」

英國《BBC》醫療記者蒙達薩德（Smith Mundasad）評析指出，科學家們正在擔心巴西已經快要成為武漢肺炎病毒的「自然實驗室」，人們可以看到在未能有效檢測病毒的情形下，會發生什麼事。

在未能有效控制社交距離，以及疫苗短缺的推波助瀾之下，有些科學家警告巴西正成為變種病毒株的培養皿。只要讓病毒在一個國家傳播得愈久，它就愈有可能發生突變——變種病毒株P.1的出現正是如此。

全球專家正呼籲巴西當局採取包含快速接種疫苗、封城，以及嚴厲的社交距離等措施，以利讓疫情獲得控制。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範