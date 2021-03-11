「打炒房」暫不推囤房稅，政院推房地合一稅2.0：2年內賣屋課45%重稅

行政院今（11）日推出第二波的「打炒房」，通過「房地合一稅」相關修法草案，將「短期持有」定義延長。原本1年，現在2年內交易買賣就適用45%的重稅，另外超過2年未達5年內出售者，則課徵35%重稅，以此打擊短期炒房客；而原本各界熱議的「囤房稅」則因擔心租金上漲暫緩。不過包括民進黨立委江永昌、房市專家張金鶚等，都認為「囤房稅」必須同時雙管齊下才能達到效果。

房地合一稅何以有效打炒房？

行政院去年年底祭出一波打房政策，立法院也隨之通過「實價登錄2.0」，包括《平均地權條例》、《地政士法》及《不動產經紀業管理條例》等修正草案，內容包括房價揭露到門牌、預售屋全面納管、禁止紅單轉讓等，預計今年7月正式上路。

行政院今天在推《所得稅法》部分條文修正草案，改變房地合一所得稅制度。財政部說明，自2016年1月1日起實施房地合一課徵所得稅制度，解決房屋及土地交易分別課徵所得稅及土地增值稅之缺失，健全不動產市場發展。本次稅制改革，延長短期交易房地適用高稅率之持有期間、修正土地漲價總數額減除規定及視為房地交易納入適用等，有助遏止短期投機炒作。會積極與立法院朝野各黨團溝通，儘速完成立法。

延長個人短期房地交易所得適用高稅率之持有期間

Photo Credit:行政院提供

營利事業比照個人依持有期間按差別稅率分開計稅合併申報

另外此次修法也將日前被指出「囤房大戶」的法人納入；因為日前內政部透過大數據分析發現，法人囤房比自然人多。自然人擁有4房以上者，僅占1.46％，反觀法人多屋者占11.96％，多屋法人單獨持有住宅數平均為25.35戶，而非不動產及營建工程業擁有多房的法人，平均持有更近27戶住宅，囤屋較為明顯，且一年內即出售比例也高達54.51％，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

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同時，為防杜藉由不同型態炒作不動產規避稅負，草案也明定，下列兩者皆納入房地合一課稅範圍，財政部說，第一，是交易預售屋及其坐落基地；其次，是交易持有股份（或出資額）過半數之營利事業之股份（或出資額），且該營利事業股權（或出資額）之價值50％以上係由我國境內之房地所構成者。但交易之股份屬上市、上櫃及興櫃公司之股票者，不適用之。

說好的「囤房稅」為什麼暫緩了？

時代力量、民眾黨、國民黨紛紛提出「囤房稅」版本，但行政院本次修法卻選擇暫時不處理；財政部長蘇建榮表示，「囤房稅」的打擊面較大，例如因繼承、祖厝等原因，並非投機囤房，可能會因此「傷及無辜」；另一方面也擔心會步上韓國的後塵，因為推出囤房稅首當其衝的就是手上擁有多屋的「包租公、包租婆」，但房東不會因為囤房稅上漲1至2%就賣掉手中多餘房屋，反倒有可能會把成本會轉嫁到租屋族身上，調漲租金，所以暫時不推出。

內政部長徐國勇則表示，政府是「打炒房、不打房」，行政部門現階段打房，主要就是針對在短期非自住住宅的炒房，以及紅單投機客的炒房。現在財政部決定先暫緩討論攸關囤房稅的《房屋稅條例》修正草案，推出房地合一稅率，內政部予以尊重。

各界怎麼看？

民進黨立委江永昌認為，財政部打算延長重稅年限來遏止短期炒作，然而一旦將年限拉的過長，也可能減少房市的供給、反而助漲成屋房價。而他也批評，財政部絕口不提的「空屋稅」，到底是怠於清查、勾稽房屋實際使用情形、對持有多屋低度使用的現象掌握地不夠徹底？又或者沒能力抑制囤房稅轉嫁到租金的副作用、反而害了租屋的年輕人？

他也指出，目前臺灣794萬9000戶住宅中有超過78萬戶住宅，是被9.4萬擁有4房以上的人所持有。一個國家0.4%的人口擁有超過9%的住宅、而75%的人口名下卻無住宅，人民對房產集中日益不滿、連在野黨都提案開徵囤房稅了，執政黨應該要有所回應，他主張對擁有多屋卻閒置不用的人加稅。

長期研究房市的前政大特聘教授張金鶚則表示，財政部稱囤房稅會「傷及無辜」，但其實現在推的房地合一稅，更容易產生傷及無辜，尤其延長2年到5年期限，所以財政部才訂定許多「例外後門條款」。囤房稅「多屋」的認定很明確，過去實施過程也沒有傷及無辜的爭議。加上房地合一稅因為是短期買賣交易稅，更容易產生轉嫁行為，而囤房稅是長期持有稅，未必容易轉嫁。更進一步說，囤房稅能讓更多空屋釋出，如此一來，供給增加，房市轉嫁更為困難。

若政府推動房地合一稅延長期限，若沒有囤房稅的同時實施，短期投資客將會延長囤房期間，等待5年後再出售，以規避房地合一稅的課徵，這樣打炒房的成效也令人質疑，唯有兩種措施同時實施，才能達到雙重效果。

在日前房地合一稅傳出消息時，全國商總主席賴正鎰就表示不滿，聲稱政府如果真的實施房地合一稅，「房市一定會冷掉，執政黨也一定會被換掉，而且會造成房價上漲，是房價上漲的元凶之一。」此話被時代力量的立委邱顯智回擊，表示如果買的房子是拿來自住的，根本不會有影響，如果買房子拿來短期交易、 有賺錢才會被影響。他也喊話，「各位房市投資客、建商的好朋友和建商本人，面對房地合一稅，原價賣出、乖乖賠售賣出就沒事了。」

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核稿編輯：楊士範