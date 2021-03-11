美中高層18日於阿拉斯加會面，布林肯：將直白關切北京問題行徑

（中央社）美國國務院於美國時間10日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪及中國外交部部長王毅會面。這將是拜登政府上任後美中高層首度會晤。

多家媒體近日接連報導，美中外交高層將進行美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來的首度會晤。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天中午透過聲明，證實這項消息。

普萊斯表示，國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。

針對會議內容重點，普萊斯僅說美方會與中方討論一系列議題，但並未提供任何細節。

布林肯曾在2月5日與楊潔篪首度通話。根據國務院事後發布的重點摘要，布林肯在電話中強調，美方會持續捍衛新疆、西藏與香港的人權及民主價值，也會為威脅台海穩定對中國究責。

拜登2月10日與中國國家主席習近平首度通話時，也對中共鎮壓香港、侵犯新疆人權及在包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。預料18日的美中高層會議也會觸及相關議題。

普萊斯強調，美中高層會面時間點，是落在布林肯與美國最緊密的兩個區域盟友日本、韓國會晤後舉辦；布林肯將於19日返回華府。

美國國務院今天上午才證實，布林肯將與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於15日至18日訪問日本、韓國。

其中16日和17日兩人將訪問東京，屆時會和日本外務大臣茂木敏充、日本防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會議；布林肯也會和日本商界人士舉行視訊會議，彰顯美日經濟關係重要性並討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）帶來的經濟衝擊。

17日和18日訪問首爾期間，布林肯與奧斯汀也同樣會與韓國外交、防衛首長舉行聯合會議；布林肯也會另外和韓國青年領袖、記者透過視訊會面互動。

美中高層會晤，布林肯：將直白關切北京問題行徑

美中外交高層下週將進行會晤，美國國務卿布林肯10日表示，美方將在會中直白對北京問題行徑表達關切，雙方若要有後續往來，要看中方是否在美國關切議題上有具體進展。

美國國務院今天（美國時間10日）宣布，國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會面。這將是總統拜登上任來美中高層首度會晤。

由於國務院宣布美中高層會議時間點，恰好碰上布林肯受邀出席眾議院外委會聽證會，談論拜登政府外交政策優先事項，多位議員在聽證會上關切美方對18日會議有什麼計畫和期望。

布林肯表示，18日會議之前，他會與國防部長奧斯汀訪問日本與韓國，回程才會過境阿拉斯加，和蘇利文在當地與中方會面。

布林肯指出，這場會議提供一個重要機會，讓美方能夠針對北京挑戰美國與其盟友安全、繁榮與價值的行徑，直白表達關切。他說：「我們打算提出一系列議題，部分議題今天（聽證會）已經有觸及到，這些令我們憂心。」

此外，布林肯說，美方會與中方探討雙方是否有合作途徑，也會談論美中競爭，確保美國能有公平競爭環境，讓美國企業勞工得以受益。

但他強調，此次會議非戰略對話，美方現階段不打算有後續往來；若要有後續往來，要看美方是否有在關切的中國議題上看到具體進展與結果。

今天聽證會一開始，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）向布林肯表達他對中國的一系列憂慮。他直指，中共對世界造成「世代性威脅」，美國不能把中國當成一般敵人。

麥考爾表示，中國利用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成的恐懼與絕望感，在世界上製造混亂並進行外宣。此外，北京對少數民族進行種族滅絕、竊取美國智慧財產權、威脅台灣、在區域加強軍事侵略，也利用「一帶一路」計畫對部分國家進行掠奪。

麥考爾說，針對在中國上演的種族滅絕，美方先前已制裁相關涉入官員與企業。他詢問布林肯，計劃採取哪些額外措施阻止北京作為。

布林肯說，能做的事有很多，首先是公開發聲並確保其他國家跟進，未來也能對直接涉入種族滅絕、人權侵害的人士，實施制裁與簽證限制措施。美國也會避免出口任何可能被用來壓迫中國人民、少數民族的商品到中國，同時也不會進口強迫勞動製造的產品。

他也向北京喊話：「如果中國聲稱那裡（新疆）沒有問題，那就讓國際社會與聯合國進去。如果他們沒什麼好隱藏的，那就讓我們、讓世界看看，這是我們會要求的。」

美國務卿和防長下週訪日韓，拜登官員首次海外行

美國國務院於美國時間10日表示，國務卿布林肯和國防部長奧斯汀下週將聯袂訪問日本和韓國。這是拜登政府高層官員首趟海外訪問行程，料將強化和盟邦的聯盟以對抗中國。

法新社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，此行將「重申美國對加強我們聯盟的承諾」。

布林肯推文表示，他期待這趟旅程，「因為我們致力促進印太地區乃至全世界的和平、安全和繁榮」。

拜登團隊刻意緩步展開過去新政府上台之後進行的連串海外訪問行程，不鼓勵旅行以建立表率，希望有助對抗2019冠狀病毒疾病疫情。

布林肯和奧斯汀將在16日和17日訪問東京，屆時將和日本外交和防衛官員舉行聯合會議。

布林肯到時雖在東京，仍會以線上方式對日本企業領袖和媒體記者發表演說，強調在世界上部份地區媒體環境惡化下，自由媒體在推動良善治理和捍衛民主所扮演的角色。

普萊斯表示，布林肯和奧斯汀訪問韓國時也將和外交和國防官員會面。到時，布林肯同樣也會和韓國的年輕人及記者在線上會面。

布林肯也將討論美國目前正在對北韓進行的政策評估。美國前總統川普（Donald Trump）曾和北韓領導人金正恩舉行數次峰會。

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責任編輯：羅元祺

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