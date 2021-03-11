AZ疫苗檢驗差一關可放行：將分3階段開打，65歲以上預計6月可接種

阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）的11.7萬劑「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗於3日抵台，目前檢驗已經6項都檢查完畢，只剩下無菌試驗仍在進行中，只要確認合格就會放行。

疾管署也公布武漢肺炎疫苗的「三階段接種計劃」，預計3月開放醫事人員接種、6月開放65歲以上長者、9月全面開放至最後一類實施對象。此外，疾管署也規劃了疫苗的「接種記錄卡」。民眾除了接種記錄卡，也可透過健保署的「健康存摺」app查看武漢肺炎疫苗接種紀錄。

首批AZ疫苗檢驗過6關，只差無菌試驗就放行

日前11.7萬劑抵達台灣的AZ武漢肺炎疫苗，正在進行檢驗封緘。《中央社》報導，食藥署依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度（pH值）、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等6項試驗，另依據中華藥典疫苗類產品個論規定，加驗異常毒性試驗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（10）日下午在記者會中表示，各界一直很關心疫苗審查狀況，目前相關文件審查都符合規定，7項檢驗項目方面，已有6項都檢查完畢，也符合規定。只剩下無菌試驗仍在進行中，只要確認合格就會盡快放行。

疫苗將分3階段開打，65歲以上預計6月可接種

《中央社》報導，疾管署近日首度透露武漢肺炎疫苗「三階段接種計劃」，預計今（2021）年3月開放醫事人員接種、6月開放65歲以上長者、9月全面開放至最後一類實施對象。也可望保留部分劑量供商務人士、留學生自費接種。

開放時程 接種對象 第一階段 3月 第一線疫情相關工作人員與醫事人員 第二階段 6月 65歲以上長者 第三階段 9月 1. 19到64歲有易導致嚴重疾病之高風險疾病者

2. 50到64歲成年人

衛福部疾管署傳染病組組長楊靖慧表示，疾管署去年5月就積極和國際臨床研究傳出好消息的疫苗業者聯繫，已經買到包括1000萬劑AZ疫苗、505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，以及近500萬劑COVAX疫苗。國產疫苗方面，高端疫苗已於1月19日起啟動二期臨床試驗，預計3月底完成收案；聯亞生技公司則於2月22日進入二期試驗。

疾管署將推接種記錄卡，「健康存摺」app也能查看接種紀錄

《聯合新聞網》報導，楊靖慧也表示，疾管署也已規劃武漢肺炎疫苗的「接種記錄卡」。民眾除了接種記錄卡，也可透過健保署的「健康存摺」app查看接種紀錄。

主動監測的部分，疾管署已經在設計「Taiwan V-Watch」app，結合app與「疾管家」、地方政府的電話中心，每天發簡訊或LINE訊息，要求接種者填寫是否有問題。如果有比較嚴重的副作用，會由衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）判斷是否為疫苗相關、是否需要補償。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範