【動畫】宮崎駿：我們不拍續集，因為一生中只要遇過一次龍貓就夠了

文：林君玶

曾經是許多人兒時的回憶，1988年推出的宮崎駿經典作品《龍貓》，至今仍然溫暖著每個人的心。象徵森林主人的龍貓，毛茸茸的巨大身軀和不太整齊的大牙齒，在30年前就戳中許多人的萌點，還有田野間穿梭的貓巴士、可愛妹妹小梅，都是讓這部動畫電影大受歡迎的角色。

大家或許不知道的是，《龍貓》今（2021）年前其實未曾在台灣上過大螢幕，而今年一月首度在電影院中播映，除了能透過大螢幕貼近吉卜力的手繪功力，也能以更豪華的音響設備，在久石讓溫暖人心的電影配樂中徜徉。

以下，是再次重溫《龍貓》這部經典動畫之前，你可能想知道的幾件事。

#01：片尾插畫暗藏催淚彈

Photo Credit：甲上娛樂 提供

宮崎駿在某次受訪中，透露《龍貓》片尾插畫暗藏了催淚彈，他刻意不讓小月、小梅兩姊妹與龍貓同框，並解釋說：「只要相信有龍貓的存在，她們就不是孤立無援的，但若一直讓她們停留在那，她們將無法回歸到人類世界。」

片尾的小月與一起玩耍的朋友，幾乎長得一模一樣，因為她不再需要早熟地代替母親的角色，小梅也不會永遠都跟在姊姊後頭哭鼻子，而是開始照顧其他小孩。為此宮崎駿表示：「我希望大家看了我的電影，都能明白這世界充滿困難，有時能解決問題，有時得學著與問題共處，這都需要勇氣，但這就是成長，這就是人生。」

#02：小梅的玉米原型是海膽

Photo Credit：甲上娛樂 提供

在製作《龍貓》過程當中，宮崎駿回想起自己的童年歲月，他的母親在他6歲的時候患上結核病，開始長期住院療養的生活。

他在採訪中表示：「電影裡的妹妹小梅，拿著玉米要去找媽媽，她認為玉米可以治好媽媽的病，就像我小時候在學校第一次看到海膽，我想著一定要把這麼好玩的東西，拿給生病的母親看，於是就把海膽藏在宿舍地板下，最後結局是海膽發臭了，讓我好失望。當時完全沒想到，母親可能早就看過海膽了。」

而宮崎駿也表示，最初並沒有安排姊姊小月放聲大哭的橋段，他說：「到了製作後期，我才想到自己小時候也有相同的回憶，母親臥病在床，由小孩負責煮飯的事情，那是很辛苦的，所以對小月來說，唯有承認自己有些地方確實做不來，心情才會比較輕鬆。」

宮崎駿也坦言直到製作結尾，才決定最後一幕的畫法，姊妹小月與小梅因為龍貓的存在而得到了勇氣與希望，接著她們得自己鼓起勇氣繼續向前行，他說：「從那時我們就決定不再拍續集，因為一生中只要遇過一次龍貓就夠了。」

#03：動畫背景中的自然美景都是真實影像

Photo Credit：甲上娛樂 提供

《龍貓》電影中，充滿日本風味的自然美景，讓遍布全世界的影迷對日本心生嚮往，為此，宮崎駿坦言：「《龍貓》最初的靈感是來自於一個公車站，小女孩撐著傘等父親，有隻奇怪的生物走到她旁邊。我自己也曾撐傘到車站等父親，這是我最初的構想。」

片中出現的景色，絕大多數是宮崎駿曾親眼見過的美麗風景，他笑說：「那些風景絕對不是從書中看來的，而是存封在記憶深處的真實影像，從房子、土地、水面到一草一木都是，就這層面來說，能製作這部動畫真的讓我感到很幸福！如果觀眾因此稱讚『日本的大自然好美！』那就成功了。」

場景實際上擷取了各地的風光交織而成，如聖蹟櫻之丘的日本動畫館附近、伴隨宮崎駿成長的神田川河域以及所澤地區的景色等。

來自秋田的美術指導男鹿和雄，也讓電影場景帶了一點秋田的味道，而宮崎駿更表示：「時至今日的環境與植物生長，都與當年截然不同，在《龍貓》片中出現的雜草叢，現在也許已經沒有了，因此我沒有辦法再次創作出類似《龍貓》這樣的作品。」

此外，片中龍貓森林的靈感來源地——東京所澤更規劃了「龍貓森林」的散步路線，吸引全球粉絲前去朝聖，帶來驚人的觀光效益。

#04：《龍貓》是許多著名電影的靈感來源

Photo Credit：甲上娛樂 提供

日本名導黑澤明的百大佳片名單中，唯一一部動畫電影就是《龍貓》，他稱讚片中的貓巴士簡直是「奇思妙想」，更坦言很想體驗坐上貓巴士的感覺。

曾奪下奧斯卡金像獎的動畫電影《大英雄天團》，也曾讓片中主角濱田廣與機器人杯麵致敬《龍貓》片中公車站的經典場景；法國動畫師Dono更曾集結了宮崎駿經典作品，製作成3D動畫短片向大師致敬；美國俄勒岡觀光機構，也從宮崎駿的動畫風格汲取靈感，創作出充滿魔幻場景的觀光宣傳短片。

日本真人版電影《銀魂2：規矩是為了被打破而存在的》更直接轉化了《龍貓》貓巴士的角色，甚至還讓主角小栗旬在片中高唱《龍貓》電影主題曲，此外，美國經典動畫喜劇《辛普森家庭》也曾將宮崎駿作品中的經典場景運用到動畫中，足見吉卜力動畫電影對全世界的巨大影響力。

#05：龍貓角色原型是一隻大山貓

Photo Credit：甲上娛樂 提供

對於龍貓角色的原型，眾說紛紜，而宮崎駿在採訪中笑說：「很多人說龍貓是森林裡的一種野獸或鬼魂，但其實是我很喜歡的宮澤賢治童話故事《橡果與山貓》，我想像高達2公尺左右的巨大山貓呆站著遙望遠方，腳邊的小橡果嘎吱嘎吱作響地轉圈滾動著。」

而「龍貓」呆萌的表情和舉止，實際上代表著祂身為森林守護神的「大智若愚」，宮崎駿表示：「有時候我進入山林間，都會隱約覺得有誰也在山林裡，那是森林裡的動靜，感覺像在跟我說『今天可別假裝不知道喔』，這種看不見的存在，實在很有趣。」

#06：宮崎駿自掏腰包製作《龍貓》

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當初，《龍貓》其實延宕了將近10年才得以開始製作，宮崎駿為此表示：「我還未當上導演，就已經有了製作《龍貓》的想法，當時我覺得自己一輩子只能畫場景配置，還罵自己眼高手低，甚至也不覺得能作成動畫，覺得能成為繪本就很不錯了。」

相對樸實的故事題材，剛開始也不被影視圈看好，讓《龍貓》數度卡關，宮崎駿當時甚至打算自己掏錢製作，他說：「許多動畫師們也厭倦老是在畫打打殺殺的橋段，比起畫那些打來打去、飛來飛去的東西，我更想製作小女孩在綠色森林中玩耍的題材。」

他希望小孩子在看了《龍貓》之後，會心血來潮地跑進草叢堆或是去撿拾橡果。

活動訊息

2020年對全世界都是艱辛難熬的一年，而如今2021年也將迎來諸多挑戰，吉卜力工作室的台灣獨家發行片商甲上娛樂，將吉卜力工作室的21部經典動畫剪輯製作成「每個人心中都有一部吉卜力——台灣限定吉卜力室重返大銀幕」預告，影片中勾起內心深處滿滿的感動。

除了《龍貓》，甲上娛樂也預計在今年中，7月上映35週年的《天空之城》、年底上映20週年的《神隱少女》，並在幾年內將吉卜力全21部動畫電影搬上大螢幕，喜愛吉卜力作品的你，絕對不能錯過。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航