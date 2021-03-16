翁立友記者會完美展演了「女人為難女人」，保護男性加害人的糟糕公關

文：魏妘

農曆年前，藝人雞排妹（鄭家純）指控遭到歌手翁立友性騷擾多日後，翁立友終於在2月5號召開了澄清記者會。記者會上，翁立友所屬的豪記唱片，卻派出懷胎九月的工作人員，三番兩次以「體諒孕婦身體」為由，要求雞排妹離開記者會。現場，還有一位女歌迷，質問雞排妹不敢提告，指責她「丟盡女人的臉」（參考新聞）。

不得不說，這場記者會，唱片公司完美地展演了「用女人為難女人」，來保護男性加害人的糟糕公關。

孕婦，在職場上的為難

孕婦的孱弱身體，在這場記者會上，被唱片公司運作成了護主神山。現場就有記者質疑主辦方，這麼大的公司，為何非得要孕婦主持這種場合不可（參考新聞）？

然而，在更多職場上，當孕婦因身體狀況不能參與某些重大場合、無法擔負某些沉重工作時，更常被同事、主管視為累贅，是亟需被公司甩開的存在。多年前，我自己在大腹便便時，就被女性人資經理質疑過假借產檢，實則故意偷休假；不只如此，公司在知道我懷孕後，還額外加了工作及要求加班。

當我「終於」受不了主動離職時，人資經理還對我毫不保留地說，如果跟我續約，公司還得給我產假，所以本來就不想續約了。而我的男性直屬主管，其實才是真正有權主導我工作分配的人，但他從頭到尾，都明明白白的神隱著。

女性互相指責是男性加害人的最佳保護傘

記者會上，女歌迷指責雞排妹的那句「丟女人的臉」，就像是座維護父權的盾牌。當一名女性不符合受害者完美人設（沒有即時反抗，甚至平日形象很性感豪放），她真的丟了女性的臉嗎？還是，因為她的直球對決，撕破了加害者的假面，所以才需要另一名女性以「臉面」這種暗示規矩的言詞，來「匡正」她的行為？

指責其他女性這件事，印象中似乎多是年長、有地位的女性，欺負年輕女性時才會發生（經典橋段如婆婆壓迫媳婦）。但現實世界裡往往不只這麼單向，在育兒的路上，最不吝於給手忙腳亂的媽媽們賞白眼的，很多是年輕女性。那些白眼暗示的是：妳的狼狽，盡顯了我的優雅。就如同街上許多年長女性，之所以喜歡教訓年輕媽媽，背後要展現的是自身在育兒上的犧牲及成就；也如同許多媽媽指責單身女性不婚不生是自私行為，暗示自己為家庭的犧牲奉獻。

女人們對彼此的要求，其實也源自於內心的自責和焦慮，而自責和交相指責，又往往源自於父權社會裡對女性的各種無上限期待。這些期待不但成功地帶給女人們罪惡感，然後又驅使著女人們將焦慮投射在其他女人身上，自成壓迫的迴圈，繼續服從父權規範。而享盡父權紅利的得利者們，就可以高帎無憂的等著收割戰果就好了。

女人的樣貌多樣，但同樣美好

不管我們選擇進入哪種人生，雖然難免有缺陷，但其實都已經夠努力了。一個女人的綻放，並不需要靠著在另一個女人臉上潑髒水。

即使都身為女人，也不代表我們都得做出同一個選擇；即使我們在生命同個階段裡，也不代表我們都要統一的樣貌。青春、年長、單身、婚育，都有自己的模樣，就如同被害人，也不需要統一的完美形象。宮鬥劇都已經上演了嬪妃聯手毒死負心皇帝的劇碼了，現實裡，我們雖然不用做得這麼很，但至少，我們可以互相聲援和伸援。或至少，從減少彼此過度檢討和無端指責，我們就可以，聯手推倒名為「完美女人」高牆，消弭父權盾牌。

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本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈女人互相指責是鞏固父權的盾牌〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航